Как ВАДА стало главным в мировом спорте

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) 9 декабря собирается отстранить Россию от всех международных соревнований на 4 года. «Решение ВАДА будет обязательно к исполнению со стороны МОК», – уныло заявил президент МОК Томас Бах на специальной пресс-конференции. «Нам остается только ждать. Надеюсь, что WADA все четко прояснит, на какие соревнования будет распространяться их решение и по каким причинам», - добавил он.

То есть вы представляете, да? Первый чиновник мирового спорта, выбранный сотней самых уважаемых спортсменов и функционеров, сидит и смиренно ждет, как созданная его предшественниками всего 20 лет назад организация, будет самолично принимать решения о казни спорта целой страны. Нет, это не ошибка. ВАДА действительно существует всего 20 лет. Оно было организовано в ноябре 1999 года. Но за это время успело подмять под себя весь спорт.

Для этого ВАДА не понадобилось много денег. Бюджет Всемирного антидопингового агентства на 2020 – всего 37,5 млн долларов. Половину этой суммы платит МОК, остальное – правительства стран мира (там есть и взносы России – порядка 1 млн. долларов в год). Тот же МОК зарабатывает в год миллиарды. Но крошечное ВАДА этих денег хватает, чтобы крепко держать МОК, страны, национальные федерации и чуть ли не каждого спортсмена за горло. И для этого у агентства есть два орудия – кнут и пряник.

Первое – система АДАМС. Это очень мощное оружие. Мечта любого полицейского государства и страшный сон фантаста Джорджа Оруэлла. Представьте себе, что вы не преступник, не освобожденный по УДО, а законопослушный гражданин, но за вами все равно установлена слежка, невидимый глаз следит за вами всегда и вы ежедневно должны докладывать где будете находится. Это и есть система АДАМС.

В ней зарегистрирован каждый спортсмен, и он должен каждый день отчитываться, где его может найти допинг-офицер. Раз за разом, каждый день, с подробнейшей инструкцией вплоть до кода подъезда или номера комнаты в отеле. Не рассчитал свой график, и указал не тот адрес – тебе флажок, три флажка – дисквалификация на 2 года, как за употребление жесткого допинга. То есть каждый атлет на жестком крючке 365 дней в году. И ВАДА решает, когда его ловить, а когда - нет.

Но как в любом жестком полицейском государстве, кто-то должен иметь право действовать вне закона. И для этого у ВАДА есть второе орудие – ТИ (Терапевтические исключения). Пресловутые «норвежские астматики» - это не только тошнотная страшилка. В спорте действительно есть атлеты, которым разрешено употреблять мощные запрещенные препараты под видом лекарств, и они очень раздражают своих же коллег. И именно ВАДА часто решает, кому давать эти ТИ.

ВАДА вообще решает многое.

ВАДА само решает, что здесь допинг, а что – нет, и составляет список запрещенных препаратов, включая туда мельдоний и предлагает вычеркнуть оттуда кокаин.

ВАДА само решает, какой из допингов страшный, а какой нет, и назначает сроки дисквалификаций.

ВАДА само решает, когда в стране государственная система допинга, а когда частная, и в зависимости от этого наказывает целые страны или нет.

Конечно, в этом виноваты и сами спортсмены, и тренеры, и чиновники-функционеры. Не жрал бы кто-то из них допинг, не вырос бы на их крови и моче за 20 лет такой монстр. Но чем он мощнее, и чем больше у него возможностей карать и миловать, тем чище и прозрачнее должны быть его решения. А каждый шаг подтвержден стальными аргументами.

9 декабря ВАДА само решит, как наказывать Россию за измененную базу данных, и даже может не предоставлять доказательств – что это были за изменения, кого они касались, были ли ни техническими и кто их делал. Президент МОК Томас Бах не требует их у ВАДА. Он просто надеется, что 20 лет назад учрежденное Международным олимпийским комитетом агентство хоть что-то объяснит. Потом. Если захочет.