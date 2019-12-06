"Выродка твоего ни один врач спасти не сможет". В Подмосковье коллекторы угрожают женщине, которая взяла деньги на операцию внуку

44-летняя Марина из Подмосковья была вынуждена взять займ для своего младшего внука, которому требовалась операция. Мальчик родился в сентябре 2018 года с врождённым пороком сердца и расщелиной нёба. Врачи сразу предупредили родителей, что малышу в скором времени необходимо будет провести операцию по устранению дефекта, чтобы в дальнейшем ребёнок мог жить обычной жизнью и не испытывал трудностей. Это не просто косметический дефект, а серьёзная проблема и, если её вовремя не устранить, в дальнейшем ребёнок не сможет нормально есть и разговаривать. Стоимость такой операции составляет около 180 тысяч рублей, дополнительно нужны были средства на подготовку к хирургическому вмешательству и реабилитации после него. Таких денег у семьи не было, их собирали всеми возможными способами.

Незадолго до операции бабушка 10-месячного Димы обратилась в микрозаймы, чтобы взять 15 тысяч рублей на подготовку к госпитализации внука. Женщина была готова на всё, чтобы малыш был здоров.

— Я рассчитывала отдать всё вовремя. Но возникло затруднение, много денег уходило на реабилитацию Димы. Я стала понимать, что отдать деньги в срок не успею. Звонила в "Росденьги", предупреждала, спрашивала, можно ли оттянуть платёж. Я понимала, что проценты только вырастут, но внуку нужна была помощь. Сначала вроде они пошли на уступки, нехотя, но соглашались подождать, — рассказала kp.ru Марина.

Угрозы Марине

Марина занималась внуком и работала, чтобы поскорее закрыть долг. Но спокойствие продлилось недолго. Вскоре женщину стали одолевать звонками.

— Первой мне позвонила женщина. В трубке звучало: "Я устрою тебе ужасную жизнь, с работы тебя в конце концов уволят. Жизнь твоя будет невыносима" — вспоминает Марина.

Но это было только начало. На какое-то время звонки прекратились, но стали поступать смс о том что взыскать долг компания намерена через суд. Марина была готова предоставить документы о финансовом положении её семьи, справки из больниц, и решать вопрос в правовом поле. Но до суда дело не дошло.

— Две недели назад позвонил мужчина с кавказским акцентом и сообщил, что мой долг в Росденьгах они перекупают. Представляться и говорить, из какой организации он звонит, отказался. Сказал, что мой долг в 42 тысячи рублей перекупят за 150 тысяч, и через 2 часа я должна с ними встретиться и принести эту сумму. Я объяснила, что у меня нет таких денег, он стал обзывать меня нецензурными словами, и угрожать, если не принесу деньги - у меня в семье случится горе. — едва сдерживая слезы, вспоминает Марина.

Женщина недоумевала, следующий звонок поступил из компании, выдавшей займ. Голос в трубке подтвердил, что сделка о продаже долга третьим лицам состоялась.

— Потом снова позвонил тот же кавказец, было много мата и угроз, он сказал: "Теперь за наши 150 штук ты расплатишься своей квартирой". Я стала объяснять, что квартиры у меня нет, она принадлежит моим детям. Он сказал, что их это не волнует, они подают документы в кадастровую палату, и, наша квартира скоро будет принадлежать им, а я вылечу с 5 этажа. — рассказала Марина kp.ru

Угрозы Марине

Жизнь женщины превратилась в ад, телефон на работе разрывался каждую минуту. Коллеги, родственники и друзья постоянно жаловались на назойливые звонки и сообщения. Им писали даже в социальные сети.

Марина поделилась с kp.ru фрагментами переписки с коллекторами. Всю ее без цензуры опубликовать мы не можем по этическим соображениям. Но часть, где коллекторы угрожают, что ни один врач не сможет спасти лицо ее маленького внука, обойти стороной не можем. Тем более, что данные люди, если так можно сказать, ещё не задержаны и не привлечены к ответственности.