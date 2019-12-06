2019-12-06T11:21:51+03:00
Наши права и льготы

«Социальный навигатор»: Скачать, чтобы все узнать

Как посчитать размер больничного этой зимой, какие пособия полагаются сейчас семьям с детьми и чем поможет государство людям с инвалидностью - обо всем этом ясно и подробно расскажет мобильное приложение Фонда социального страхования (ФСС РФ)
Анна НИКОЛАЕВА
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Заставка мобильного приложения Фонда социального страхования «Социальный навигатор»Заставка мобильного приложения Фонда социального страхования «Социальный навигатор»
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НЕ ФЕЙКИ, А ДОСТОВЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Конечно, в интернете сейчас море информации. Но, во-первых, далеко не всегда ей можно доверять. Один из недавних примеров - недостоверные разъяснения о льготных путевках в санаторий, якобы положенных всем беременным женщинам от Фонда социального страхования (ФСС РФ). Сообщение оказалось уткой, распространенной недобросовестными или неграмотными «специалистами». А будущие мамы, введенные в заблуждение, пытались отстаивать свои права на пустом месте, лишний раз нервничали и расстраивались.

С другой стороны, порой мы даже не в курсе, как правильно сформулировать свой запрос во Всемирную паутину, чтобы узнать о положенных мерах поддержки в той или иной жизненной ситуации.

Чтобы исправить такие «недочеты», доступно и достоверно информировать всех нас о правах и льготах, эксперты Фонда соцстраха разработали мобильное приложение «Социальный навигатор». Кроме предоставления основных данных - кому и что полагается в зависимости от ситуации, - этот сервис дает и другие возможности. Как работает «Социальный навигатор» на сегодня и какие перспективы его развития ждут россиян в ближайшем будущем, «КП» узнала у экспертов ФСС РФ.

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ПРОВОДОВ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Открыв приложение, вы увидите, что информация поделена на крупные тематические блоки:

• материнство;

• временная нетрудоспособность;

• инвалидность и льготные категории граждан;

• несчастный случай на производстве и профессиональные заболевания;

• утрата близкого человека.

Выбрав подходящую жизненную ситуацию, можно получить справочно-правовую информацию о полагающихся услугах.

А также:

• рассчитать размер пособия или выплаты, узнать актуальную информацию о размере фиксированных выплат;

• узнать о способах, порядке получения услуг и необходимых документах;

• просмотреть информацию о статусах получаемых пособий и выплат в личном кабинете.

ЕСЛИ У ВАС РОДИЛСЯ МАЛЫШ

- Возьмем для примера радостное событие: в семье родился ребенок, - предлагает первый заместитель председателя Фонда социального страхования (ФСС РФ) Татьяна Лотоцкая. - В приложении «Социальный навигатор» вы легко и быстро сможете узнать полный список пособий, которые выплачиваются из средств ФСС РФ семьям с детьми. Кто вправе получить такие выплаты? Скажем, далеко не все в курсе, что ежемесячное пособие по уходу за малышом до полутора лет может получать не только мама, но и вместо нее отец ребенка или работающая бабушка либо дедушка, тетя и т. д.

Дальше вы можете узнать размеры пособий, формулы их расчета. А если пройдете авторизацию (для нее используются те же пароль и логин, что для портала госуслуг), то получите доступ к электронному калькулятору, с помощью которого выясните размер того или иного пособия именно в вашем случае.

Кроме того, «Социальный навигатор» выдаст полный перечень документов, необходимых для назначения каждого из пособий. А также - сроки рассмотрения документов и перечисления выплат.

Аналогичным образом можно посчитать размер пособия по временной нетрудоспособности в случае болезни - как при собственном заболевании, так и при оформлении больничного по уходу за несовершеннолетним ребенком или другим членом семьи.

ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

- В «Социальном навигаторе» можно посмотреть информацию о ближайших отделениях Фонда социального страхования, а также о социально значимых объектах, - продолжает Татьяна Лотоцкая.

- Объем такой информации зависит от региона?

- Информацию о региональных отделениях ФСС РФ, конечно, можно посмотреть по всей стране, в любом регионе. Мы сейчас ведем переговоры с администрациями ряда субъектов РФ, которые уже готовы поделиться информацией, например, предоставить адреса и часы работы органов социальной защиты населения региона.

В целом мы открыты для самых разных социальных партнеров, которые могут предоставить информацию, полезную для получателей услуг Фонда.

ПЕРСПЕКТИВЫ

В дальнейшем, по мере развития и наполнения «Социального навигатора», можно будет:

• получать подробную информацию о работе и расположении наиболее важных социально значимых объектов;

• взаимодействовать с сервисами по получению технических средств реабилитации;

• отслеживать очередь на получение санаторно-курортного лечения;

• получать консультации специалистов Фонда через единый сервис подачи обращений.

НА ЗАМЕТКУ

Каким категориям граждан пригодится приложение

Это все получатели услуг Фонда:

• работающие граждане, которые получают пособие в случае временной нетрудоспособности (то есть больничные);

• семьи с детьми (пособия по материнству, а также для отцов и других членов семьи);

• работники, пострадавшие от трудовых травм и профзаболеваний,

• лица, у которых инвалидность наступила вследствие других обстоятельств, например, дети-инвалиды.

Продолжение темы - на сайте kp.ru в разделе «Наши права и льготы».

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