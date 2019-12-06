Список Удлер: этим списком литературы у вас никогда не возникнет вопроса "Что почитать?"

Если вы давно ничего не читали про человека-легенду, то пришло время познакомиться с Ириной Михайловной Удлер, профессором Челябинского государственного университета. В августе этого года ей исполнилось 80 лет, и почти шестьдесят из них она преподает зарубежную литературу, с особой любовью – современную. Сотни ее выпускников открывали для себя журнал «Иностранная литература», пополняя ряды его подписчиков, тысячи студентов рыдали над «списками Удлер», представлявшими собой огромный перечень тщательно отобранных произведений, где «на выбор» надо было прочитать к каждой сессии не менее тридцати фолиантов. Но самое главное – когда университет оставался позади, а мучения с этими самыми списками забывались, бывшие студенты вдруг чувствовали ностальгию и даже «ломку» – как же так, без чтения иностранных романов? Как-то себя уважать перестаешь! И писали Ирине Михайловне письма, и просили «посоветовать» что-нибудь новое, и получали в ответ «на выбор» новые тридцать книг!

Специалист по афро-американской литературе, исследователь совершенно экзотических проблем невольничьих повествований, Ирина Михайловна просто потрясает воображение своими познаниями и глубиной, основательностью исследовательской мысли. Когда он встречалась со специалистами Библиотеки Конгресса США, то они только диву давались – она знала больше об американских исследований своей темы, чем их каталоги. И они с благодарностью включили в свой знаменитый на весь мир книги по этой теме, найденные Ириной Михайловной. А на защите докторской диссертации, которую она – как настоящий перфекционист! – защищала в свои 74 года, доведя текст работы до немыслимого совершенства и концептуально обобщив огромный пласт афро-американской литературы, публицистики и журналистики, члены диссовета ошеломленно спрашивали – Господи, почему невольники Америки стали так важны для Вас? И она отвечала им: потому что рабство – где бы оно ни было – ломает твою идентичность и ставит перед тобой страшные вопросы о твоей сути, имеешь ли ты право жить так, как ты живешь, даже среди насилия и жесточайших условий, принимать эту жить смиренно. И если это произошло, то ты уже не раб, а вся твоя жизнь – исход из рабства. Даже ценой жизни. Одним из главных тезисов исследования Ирины Михайловны была тема Книги. Грамотность и чтение заставили рабов Северной Америки понять, что они свободны.

Так вот, «списки Удлер» для сегодняшних выпускников и ее первых учеников, которые и сейчас читают их несмотря на солидный возраст, – это ключ к личной свободе каждого, кто «подсядет» на такое трудное и бесконечно захватывающее чтение. Как паззл, сложатся тысячи строк в картину жизни – причем не той, далекой, «зарубежной», а твоей личной. И вот тогда и станет понятно, как легко оказаться рабом, и как трудно подняться от замызганных будней к духовному очищению.

В свои восемьдесят лет Ирина Михайловна заткнет за пояс любого молодого доцента в деле освоения инструментов поиска в Интернете, овладения новыми приложениями для ее любимого айпада, который она освоила с самого начала появления этого девайса в России. Но ее любимые приложения – библиотеки, где на красивых книжных полках аккуратно стоят книги, все новые и новые романы и повести, появляющиеся в литературном мире переводов иностранной литературы на русский язык. И потому-то нет одинаковых списков – каждый год Ирина Михайловна их перетряхивает и переписывает заново. А другой объект ее пристального интернет-внимания – все новые и новые сайты и порталы, посвященные литературе. «Полка», «Горький», «Арзамас» – все это она очень придирчиво и внимательно читает и исследует.

Мир художественной литературы, который называют «старинным», «уходящим», – это мир мощных живительных потоков, и кажется он «второстепенным» только тем, кто не прочел ни одной книги из «списка Удлер». Главное искусство здесь – умение читать. Ирина Михайловна учит находить в тексте откровения, за сюжетом, перипетиями видеть боль и метания – причем и героев, и автора. Книга должна обладать «болевым эффектом», ведь по-другому не прорваться к сознанию, не раскрыть глаза. Война, Холокост, гонения оказываются в одном ряду с несчастной любовью, нелюбовью, интеллектуальным одиночеством. Но главное – поиск, неуспокоенность, сила воли задать себе правильные, жесткие вопросы. Тогда и можно будет подняться над собственным рабством, открыть дверь в другое измерение смысла жизни.

Ирина Удлер почти шестьдесят лет преподает зарубежную литературу. Фото: предоставлено пресс-службой Челябинского государственного университета

А вот и знаменитый "список" художественной литературы XIX-XX веков

Налковская, З. Медальоны.

Анджеевский, Е. Страстная неделя.

Анджеевский, Е. Пепел и алмаз.

Анджеевский, Е. Врата рая.

Билинский, В. Конец каникулам.

Братный. Р. Колумбы, год рождения 20-й.

Ставинский, Е. Записки молодого варшавянина.

Боровский, Т. Стихи и проза.

Боровский, Т. Новеллы из книги «Прощание с Марией».

Кралль, Г. Опередить Господа Бога.

Карский, Я. Мое свидетельство миру: история подпольного государства.

Хвин, С. Ханеман.

Масловская, Д. Польско-русская война под бело-красным флагом.

Вежинов, П. Барьер.

Кристоф, А. Толстая тетрадь.

Эстерхази, П. Harmonia cælestis.

Сёч, Г. Лимпопо, или Дневник барышни-страусихи.

Вишнек, М. Господин К. на воле.

Кундера, М. Невыносимая легкость бытия.

Кундера, М. Бессмертие.

Кундера, М. Неспешность.

Кундера, М. Вальс на прощание.

Кундера, М. Книга смеха и забвения.

Кундера, М. Неведение.

Павич, М. Хазарский словарь: роман – лексикон в 100 000 слов.

Манн, Т. Доктор Фаустус.

Закс, Н. Стихи.

Целан, П. Стихи.

Борхерт, В. На улице перед дверью.

Вальзер, М. Дуб и кролик.

Вайс, П. Дознание.

Белль, Г. Бильярд в половине десятого.

Белль, Г. Дом без хозяина.

Белль, Г. Глазами клоуна.

Ленц, З. Урок немецкого.

Кеппен, В. Смерть в Риме.

Грасс, Г. Жестяной барабан.

Тимм, У. На примере брата.

Кельнер, Ф. Одураченные: из дневников (1939–1945).

Зюскинд, П. Парфюмер.

Мерль, Р. Смерть – мое ремесло.

Веркор. Молчание моря.

Веркор. Волчий капкан.

Познер, В. Нисхождение в ад.

Литтелл, Дж. Благоволительницы.

Ануй, Ж. Антигона.

Сартр, Ж.-П. Тошнота.

Сартр, Ж.-П. Мухи.

Камю, А. Посторонний.

Камю, А. Чума.

Перек, Ж. Вещи.

Бовуар, С. Прелестные картинки.

Кюртис, Ж.-Л. Молодожены.

Веркор, Коронель. Квота или «сторонники изобилия».

Мерль, Р. За стеклом.

Гари, Р. Обещание на рассвете.

Гари, Р. Повинная голова.

Ажар, Э. (Гари Р). Голубчик.

Ажар, Э. (Гари Р). Жизнь впереди.

Ажар, Э. (Гари Р). Страхи царя Соломона.

Турнье, М. Пятница, или Тихоокеанский лимб.

Турнье, М. Лесной царь.

Турнье, М. Элеазар, или Источник и Куст.

Уэльбек, М. Элементарные частицы.

Уэльбек, М. Покорность.

Бегбедер, Ф. 99 франков.

Бегбедер, Ф. Windows on the World.

Депант, В. Teen Spirit.

Паж, М. Как я стал идиотом.

Рамбо, П. Деревенский дурачок : роман-вымысел.

Мишон, П. Рембо сын.

Ионеско, Э. Носорог.

Беккет, С. В ожидании Годо.

Эко, У. Имя розы.

Кортасар, Х. Книга Мануэля.

Оутс, Дж. К. Ангел света.

Делилло, Д. Мао II.

Пуиг, М. Поцелуй женщины-паука.

Коупленд, Д. Поколение Икс.

Кутзее, М. Осень в Петербурге.

Дай Сы-цзе. Комплекс Ди.

Мо Янь. Страна вина.

Херманн, И. К. Par avion: переписка, изданная Жан-Люком Форёром.

Лу, Э. Допплер.

Нотомб, А. Антихриста.

Нотомб, А. Страх и трепет.

Нотомб, А. Синяя борода.

Кокис, С. Полустанок.

Рихлер, М. Версия Барни.

Макьюэн, И. Чизил-Бич.

Беннетт, А. Непростой читатель.

Тхарур, Ш. Погром.

Эко, У. Нулевой номер.

Лунари, Л. Маэстро и другие.

Хьюз, Г. Лисица на чердаке.

Берджесс, Э. Заводной апельсин.

Берджесс, Э. Железо, ржавое железо.

Спарк, М. Мисс Джин Броди в расцвете лет.

Спарк, М. Пир.

Спарк, М. Не беспокоить.

Уотерхаус, К. Конторские будни.

Фаулз, Дж. Женщина французского лейтенанта.

Фаулз, Дж. Волхв.

Барнс, Дж. История мира в 10 с половиной главах.

Акройд, П. Завещание Оскара Уайльда.

Акройд, П. Дом доктора Ди.

Акройд, П. Процесс Элизабет Кри.

Акройд, П. Лондонские сочинители.

Брэдбери, М. Профессор Криминале.

Брэдбери, М. Сокращения.

Байетт, А. С. Джин в бутылке из стекла «соловьиный глаз».

Байетт, А. С. Обладать.

Лодж, Д. Хорошая работа.

Лодж, Д. Терапия.

Лодж, Д. Горькая правда.

Лодж, Д. Автора на сцену!

Льюис, К. С. Пока мы лиц не обрели: Пересказанный миф.

Исигуро Кадзуо. Не отпускай меня.

Элтон, Б. Слепая вера.

Элтон, Б. Два брата.

Торп, А. Правила перспективы.

Торп, А. Затаив дыхание.

Смит, З. Белые зубы. О красоте.

Вастведт, П. Немецкий мальчик.

Фолкс, С. Там, где билось сердце.

Оруэлл, Дж. 1984.

Грин, Г. Сила и слава.

Грин, Г. Последнее слово.

Грин, Г. Суть дела.

Грин, Г. Тихий американец.

Грин, Г. Комедианты.

Голдинг, У. Повелитель мух.

Мердок, А. Черный принц.

Стоппард, Т. Розенкранц и Гильденстерн мертвы.

Стоппард, Т. Берег Утопии.

Пинтер, Г. Кухонный лифт.

Пинтер, Г. Сторож.

Пинтер, Г. Былые времена.

Пинтер, Г. Сценарий по Прусту.

Хемингуэй, Э. Старик и море.

Фолкнер, У. Шум и ярость. Осквернитель праха.

Сэлинджер, Дж. Над пропастью во ржи.

Керуак, Дж. В дороге.

Маккарти, К. Дорога.

Делилло, Д. Падающий.

Кизи, К. Над кукушкиным гнездом.

Апдайк, Дж. Кентавр.

Воннегут, К. Бойня № 5, или крестовый поход детей.

Стайрон, У. Выбор Софи. Признания Ната Тернера.

Уоррен, Р. П. Вся королевская рать.

Стокетт, К. Прислуга.

Стейнбек, Дж. Зима тревоги нашей.

Доктороу, Э. Л. Марш.

Чивер, Дж. Буллет-парк.

Хеллер, Дж. Поправка-22.

Хеллер, Дж. Что-то случилось.

Каннингем, М. Часы.

Уильямс, Дж. Стоунер.

Готорн, Н. Алая буква.

Проуз, Ф. Голубой ангел.

Рот, Ф. Людское клеймо.

Тартт, Д. Тайная история.

Бакли, К. Здесь курят.

Бакли, К. Флоренс Аравийская.

Бакли, К. Зеленые человечки.

Бакли, К. День бумеранга.

Эггерс, Д. Сфера.

Франзен, Дж. Поправки.

Франзен, Дж. Безгрешность.

Майер, Ф. Сын.

Набоков, В. Лолита.

Набоков, В. Пнин.

Болдуин, Дж. Записки сына Америки.

Болдуин, Дж. Снятие с креста (Следующий раз – пожар).

Болдуин Дж. Что значит быть американцем.

Моррисон, Т. Песнь Соломона.

Моррисон, Т. Возлюбленная.

Моррисон, Т. Джаз. Любовь.

Моррисон, Т. Жалость.

Уильямс, Т. Стеклянный зверинец.

Уильямс, Т. Трамвай «Желание».

Уильямс, Т. Орфей спускается в ад.

Олби, Э. Не боюсь Вирджинии Вулф.

Борхес, Х.Л. Рассказы, эссе (Тлен, Укбар, Orbis Tertius. Пьер Менар, автор «Дон Кихота». Анализ творчества Герберта Куэйна. Три версии предательства Иуды. Абенхакан эль Бохари, погибший в своем лабиринте. Превращения. Сообщения Броуди).

Гарсиа Маркес, Г. Сто лет одиночества.

Гарсиа Маркес, Г. Осень патриарха.

Амаду, Ж. Тереса Батиста, уставшая воевать.

Отеро Сильва, М. И стал тот камень Христом.

Кортасар, Х. Выигрыши. 62. Модель для сборки.

Бьой Касарес, А. Дневник войны со свиньями.

Оэ Кэндзабуро. Объяли меня воды до души моей...

Кавабата Ясунари. Тысячекрылый журавль.

Мисима Юкио. Золотой храм.

Абэ Кобо. Женщина в песках.

Абэ Кобо. Чужое лицо.

Абэ Кобо. Сожженная карта.

Абэ Кобо. Человек-ящик.

Чивер, Дж. Буллет-парк.

Брэдбери, Р. 451 градус по Фаренгейту.

Маккарти, К. Дорога.

Сэлинджер, Дж. Над пропастью во ржи.

Керуак, Дж. В дороге.

Вулф, Т. Новая журналистика и Антология новой журналистики.

Майер, Ф. Сын.

Уильямс, Дж. Стоунер.

Уэлти, Ю. Дочь оптимиста.

Ли, Х. Убить пересмешника.

Стокетт, К. Прислуга.

Делилло, Д. Мао II.

Делилло, Д. Падающий.

Уоррик, Дж. Тройной агент : Журналистское расследование.

Гонкур, Э., Гонкур, Ж. Жермини Ласерте.

Золя, Э. Жерминаль.

Мопассан, Г. Жизнь. Милый друг. Новеллы.

Франс, А. Остров пингвинов.

Роллан, Р. Жан-Кристоф.

Верлен, П. Стихотворения.

Рембо, А. Стихотворения.

Метерлинк, М. Непрошеная.

Метерлинк, М. Слепые.

Метерлинк, М. Там, внутри.

Метерлинк, М. Смерть Тентажиля.

Метерлинк, М. Синяя птица.

Ибсен, Г. Пер Гюнт.

Ибсен, Г. Кукольный дом.

Ибсен, Г. Столпы общества.

Ибсен, Г. Привидения.

Ибсен, Г. Враг народа.

Ибсен, Г. Росмерсхольм.

Ибсен, Г. Гедда Габлер.

Ибсен, Г. Строитель Сольнес.

Гамсун, К. Пан.

Стриндберг, А. Фрекен Жюли.

Стриндберг, А. Пляска смерти.

Стриндберг, А. Игра снов.

Стриндберг, А. Соната призраков.

Шоу, Б. Профессия миссис Уоррен.

Шоу, Б. Пигмалион.

Шоу, Б. Дом, где разбиваются сердца.

Гарди, Т. Тэсс из рода д’Эрбервиллей.

Гарди, Т. Джуд Незаметный.

Голсуорси, Дж. Собственник.

Уэллс, Г. Машина времени.

Уэллс, Г. Человек-невидимка.

Уэллс, Г. Война миров.

Уайлд, О. Портрет Дориана Грея.

Стивенсон, Р.Л. Странная история доктора Джекила и мистера Хайда.

Конрад, Дж. Лорд Джим.

Конрад, Дж. Сердце тьмы.

Киплинг, Р. Стихотворения.

Манн, Т. Будденброки.

Манн, Т. Смерть в Венеции.

Манн, Г. Верноподданный.

Твен, М. Приключения Гекльберри Финна.

Твен, М. Новеллы (Журналистика в Теннеси. Как меня выбирали в губернаторы. И др.).

О’Генри. Новеллы (Последний лист. Дары волхвов. Вождь краснокожих. И др.).

Лондон, Дж. Мартин Иден.

Лондон, Дж. Северные рассказы.

Драйзер, Т. Сестра Керри.

Драйзер, Т.Финансист.

Джеймс, Г. Дэзи Миллер.

Джеймс, Г. Зверь в чаще.

Пруст, М. В сторону Сванна.

Жид, А. Фальшивомонетчики.

Мориак, Ф. Тереза Дескейру.

Мориак, Ф. Клубок змей.

Сент-Экзюпери, А. Планета людей.

Сент-Экзюпери, А. Маленький принц.

Ремарк, Э. М. На Западном фронте без перемен.

Ремарк, Э. М. Три товарища.

Фейхтвангер, Л. Успех.

Зегерс, А. Седьмой крест.

Брехт, Б. Мамаша Кураж и ее дети.

Брехт, Б. Добрый человек из Сычуани.

Гейм, Г. Стихи.

Тракль, Г. Стихи.

Кафка, Ф. Процесс.

Кафка, Ф. Замок.

Кафка, Ф. Новеллы (Превращение. В исправительной колонии).

Гашек, Я. Похождения бравого солдата Швейка. (Ч.1.)

Андерсон, Ш. Уайнсбург, Огайо.

Драйзер, Т. Американская трагедия.

Фицджеральд, Ф. С. Великий Гэтсби.

Хемингуэй, Э. Прощай, оружие!

Хемингуэй, Э. Новеллы (Там, где чисто, светло. Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера. Снега Килиманджаро).

О’Нил, Ю. Крылья даны всем детям человеческим.

О’Нил, Ю. Страсти под вязами.

О’Нил, Ю. Траур – участь Электры.

Миллер, Г. Тропик Рака.

Элиот, Т. С. Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока.

Элиот, Т. С. Бесплодная земля.

Элиот, Т. С. Полые люди.

Джойс, Дж. Улисс.

Лоуренс, Д. Г. Любовник леди Чаттерли.

Вулф, В. Миссис Дэллоуэй.

Вулф, В. На маяк.

Хаксли, О. О дивный новый мир.

Кестлер, А. Слепящая тьма.