2019-12-06T13:07:31+03:00
Происшествия

Мошенники обманули отца звезды сериала "Кухня" на полмиллиона рублей

Пенсионер "клюнул" на сравнительно новую мошенническую схему приумножения денег на интернет-биржах
Алена БОРОВСКАЯ
Поделиться:
Сын Виктора Ивановича, артист театра и кино Виктор Викторович Хориняк работает в Художественном театре имени А. П. Чехова в Москве.Сын Виктора Ивановича, артист театра и кино Виктор Викторович Хориняк работает в Художественном театре имени А. П. Чехова в Москве.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Затратная история приключилась с Виктором Хориняком старшим еще в конце ноября, однако известно о ней стало только сейчас. 28 ноября в отдел полиции по городу Дзержинску Нижегородской области обратился отец актера Виктора Хориняка - Виктор Иванович. Пенсионер сообщил полицейским, что стал жертвой кибермошенников.

- 20 ноября 64-летнему Виктору позвонил неизвестный, представившийся сотрудником финансовой организации, которая сотрудничает с крупнейшими банками страны. Звонивший предложил пенсионеру приумножить свои капиталы с помощью трейдинга - игры на бирже. - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Виктор решил попробовать и установил на мобильный телефон специальное приложение, которое ему назвал незнакомец. Чуть позже пенсионер получил ссылку на сайт интернет биржи.

Виктор не стал сразу рисковать и внес небольшую, пробную сумму размером 90 долларов США, чтобы проверить, как сработает его удача. Через 3 дня 90 баксов превратились в 95, и мужчина решил играть по-крупному.

Актер стал широко известен зрителям, благодаря сериалу «Кухня».

Актер стал широко известен зрителям, благодаря сериалу «Кухня».

- За 4 последующие дня Виктор Хориняк старший перевел на счета неизвестной финансовой организации 452 000 рублей в надежде получить с этого солидную прибыль. Однако, вскоре он осознал, что дивидендов не будет, как и его собственных денег. Мужчина отправился в полицию и написал заявление на неизвестных интернет-мошенников. Об этом сообщил источник в полиции.

Правоохранителями возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ - Мошенничество в крупном размере.

Сын Виктора Ивановича, артист театра и кино Виктор Викторович Хориняк работает в Художественном театре имени А. П. Чехова в Москве. Актер стал широко известен зрителям, благодаря сериалу «Кухня». Также он снимался в кинолентах «Офицерские жены», «Отель Элеон», «Обнимая небо» и других.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Врач рассказал об опасности бороды и усов
В Анапе назовут лучших виноделов на конкурсе «Молодая лоза»
Семь столичных судов эвакуировали из-за сообщений о минировании
Журнал Time впервые поместил Зеленского на обложку
Детский омбудсмен призвала забирать лицензии у магазинов, где снюсы продают детям
В Госдуме прокомментировали идею создать общую систему зарплат для учителей
Федерация легкоатлетов направила в Минспорт "дорожную карту" по борьбе с допингом
В Кремле прокомментировали вынесенный Егору Жукову приговор
Порошенко посоветовал Зеленскому не общаться с Путиным один на один
Назван овощ, восстанавливающий легкие после курения
Корабль «Прогресс МС-13» запущен с Байконура к МКС
Иосиф Пригожин объяснил, почему российская публика показалась навязчивой Раймонду Паулсу
Электрический угорь в США заставил работать гирлянду на рождественской ёлке
Суд арестовал имущество бывшего замглавы Пенсионного фонда России
Следователи просят арестовать москвичку, избившую двухлетнюю дочь
Больше секций и спортшкол: Якутия и Министерство спорта России подписали соглашение о сотрудничестве