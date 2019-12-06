Мошенники обманули отца звезды сериала "Кухня" на полмиллиона рублей

Затратная история приключилась с Виктором Хориняком старшим еще в конце ноября, однако известно о ней стало только сейчас. 28 ноября в отдел полиции по городу Дзержинску Нижегородской области обратился отец актера Виктора Хориняка - Виктор Иванович. Пенсионер сообщил полицейским, что стал жертвой кибермошенников.

- 20 ноября 64-летнему Виктору позвонил неизвестный, представившийся сотрудником финансовой организации, которая сотрудничает с крупнейшими банками страны. Звонивший предложил пенсионеру приумножить свои капиталы с помощью трейдинга - игры на бирже. - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Виктор решил попробовать и установил на мобильный телефон специальное приложение, которое ему назвал незнакомец. Чуть позже пенсионер получил ссылку на сайт интернет биржи.

Виктор не стал сразу рисковать и внес небольшую, пробную сумму размером 90 долларов США, чтобы проверить, как сработает его удача. Через 3 дня 90 баксов превратились в 95, и мужчина решил играть по-крупному.

Актер стал широко известен зрителям, благодаря сериалу «Кухня».

- За 4 последующие дня Виктор Хориняк старший перевел на счета неизвестной финансовой организации 452 000 рублей в надежде получить с этого солидную прибыль. Однако, вскоре он осознал, что дивидендов не будет, как и его собственных денег. Мужчина отправился в полицию и написал заявление на неизвестных интернет-мошенников. Об этом сообщил источник в полиции.

Правоохранителями возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ - Мошенничество в крупном размере.

Сын Виктора Ивановича, артист театра и кино Виктор Викторович Хориняк работает в Художественном театре имени А. П. Чехова в Москве. Актер стал широко известен зрителям, благодаря сериалу «Кухня». Также он снимался в кинолентах «Офицерские жены», «Отель Элеон», «Обнимая небо» и других.