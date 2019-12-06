Цены на бензин - «полет стабильный»

С 25 ноября по 2 декабря средняя цена бензина в России не изменилась. Впрочем, как на протяжении предыдущих двух недель, отмечается в свежем исследовании Федеральной службы государственной статистики (Росстат). При этом средняя стоимость дизельного топливо за конец ноября — начало декабря увеличилась на 10 копеек — до 47,47 за литр.

Почему так сложилось? Начнем с бензина…

«Во-первых, сезон закончился. Во-вторых, достаточное количество бензина продаётся сегодня на бирже. В то же время вертикально интегрированные нефтяные компании обеспечивают достаточный объем предложения, - пояснил «РБК» вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев. - То есть, резюмируя: сниженный спрос, достаточный уровень предложения – эти факторы обусловили отсутствие роста цен на бензин. Плюс к тому, у нас цены на заправках ограничены, а оптовый рынок так или иначе подстраивается под розничный».

Эксперт отмечает, что скачек цен возможен в конце декабря. С 1 января практически каждого года ставки различных топливных пошлин и сборов меняются. Как правило вверх. Это способствует увеличению налоговых сборов федерального бюджета. Но ощутимый рост цен происходит не всегда. Вот и в этом году, как прогнозирует Дмитрий Гусев, его может не произойти, если нефтеперерабатывающие компании насытят рынок топливом.

С дизельным топливом картина немного другая.

«Здесь играет роль специфика производства: производство дизельного топлива затратнее, чем летнего. Дополнительное давление на цены оказывает вычищение с рынка суррогата: количество бадяжного топлива уменьшается, поэтому растет спрос на топливо ВИНКов (вертикально интегрированных компаний - «КП»). Такая ситуация характерна, в частности, для Дальнего Востока, - сообщил Дмитрий Гусев. - При этом там наблюдается некоторый дисбаланс биржевых цен и текущих оптовых цен на нефтебазах нефтяных компаний, где топливо обходится дешевле, чем на бирже».

Поэтому, как считает эксперт, на нефтебазах формируется значительный стихийный спрос, покрыть который компании одномоментно не могу чисто технически. Это тоже может сказываться на ценах. Однако, как и в случае с бензином, к концу декабря компании скорее всего сформируют повышенное предложение, что притормозит цены и стабилизирует рынок.