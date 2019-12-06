2019-12-06T13:48:45+03:00
Происшествия

ФСБ задержала контрабандистов, которые поставляли в Россию оружие

Члены международной преступной группы не брезговали и торговлей наркотиками
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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При сбыте партии оружия и наркотиков с поличным задержан организатор криминального бизнесаПри сбыте партии оружия и наркотиков с поличным задержан организатор криминального бизнесаФото: оперативная съемка
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Сотрудники ФСБ России вместе с сотрудниками КГБ Республики Беларусь пресекли противоправную деятельность международной преступной группы, причастной к организации канала контрабандных поставок из-за рубежа оружия и боеприпасов, а также сбыту наркотических средств.

- 5-6 декабря 2019 года на территории Новгородской и Ленинградской областей при сбыте партии оружия и наркотиков с поличным задержаны организатор криминального бизнеса и шесть активных членов преступной группы, - сообщает ФСБ России.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий у членов преступной группы изъяты пулемет Дегтярева, пистолет-пулемет Шпагина, три пистолета (ТТ, ПМ и Browning), около 60 патронов различного калибра, а еще амфетамин и кокаин, 560 тысяч рублей и 17600 долларов США.

У членов преступной группы изъяты пулемет Дегтярева, пистолет-пулемет Шпагина, три пистолета Фото: Оперативная съемка

У членов преступной группы изъяты пулемет Дегтярева, пистолет-пулемет Шпагина, три пистолетаФото: Оперативная съемка

Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению возможных сообщников задержанных, каналов поступления оружия и наркотиков.

ФСБ задержала контрабандистов, которые поставляли в Россию оружие.Члены международной преступной группы не брезговали и торговлей наркотиками

ИСТОЧНИК KP.RU

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