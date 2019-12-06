2019-12-06T20:22:41+03:00
Общество

Дальний Восток привлекает специалистов зарплатами и социальной инфраструктурой

Дальний Восток России в последние годы развивается ускоренными темпами, сейчас здесь реализуется более двух тысяч инвестиционных проектов, из которых 276 уже воплощены в жизнь
ГОРСКИЙ Семен
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Фото: Юрий СМИТЮК/ТАССФото: Юрий СМИТЮК/ТАСС

В экономику региона вложено почти 800 миллиардов рублей инвестиций. И, если для местных жителей эти изменения трудно переоценить, то большинству россиян все вышеперечисленное говорит о следующем: именно Дальний Восток стал сегодня тем регионом, где каждый может найти свое будущее и реализовать свои амбиции, стать профессионалом своего дела.

Благодаря новым экономическим режимам в регионе появляются современные предприятия, создаются рабочие места, разрабатываются уникальные предложения по привлечению специалистов. Найти свою работу помогает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ).

Регион будущего

В прошлом году в состав Дальнего Востока вошли Республика Бурятия и Забайкалье - границы этого и без того огромного федерального округа расширились. Любителям уникальной природы и потрясающих фотографий Дальний Восток подойдет как нельзя лучше: вулканы Камчатки, памятники природы Якутии, пляжи Приморья, Чарские пески Забайкалья, дацаны Бурятии и многое другое. Не выезжая за пределы округа, можно совершить путешествие из практически тропического юга в суровый север и наоборот. А федеральное правительство работает над тем, чтобы подобное путешествие было максимально доступным и комфортным: строятся аэропорты, ремонтируются автомобильные дороги.

Новый аэропорт открыли недавно в Хабаровске. Фото: Юрий СМИТЮК/ТАСС

Новый аэропорт открыли недавно в Хабаровске. Фото: Юрий СМИТЮК/ТАСС

Несколько лет назад одним из главных замечаний к ДФО было как раз отсутствие инфраструктуры. Сейчас в рамках программы развития центров экономического роста, чаще называемой «единой дальневосточной субсидией», строятся больницы, школы, детские сады, ремонтируются дома культуры, спортивные учреждения, модернизируется медицинское оборудование в поликлиниках и техника в колледжах и техникумах. Здесь внедряются в жизнь новые технологии: все больше и больше дальневосточных городов начинают использовать в своей инфраструктуре элементы «Умного города». А это уже, как определил вице-премьер и полпред Юрий Трутнев, те места, в которых хочется жить.

Здесь, на Дальнем Востоке, успешно работают лучшие университеты России - Дальневосточный федеральный университет и Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова. В регионе растут связи между образовательными учреждениями России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, студенты регулярно проходят обучающие курсы в другой языковой среде.

Уже с конца 2019 года на Дальнем Востоке начнет действовать уникальное предложение для молодых семей и участников программы «Дальневосточный гектар» - ипотека под 2%.

Постепенно Дальний Восток становится не самым отдаленным регионом на карте России, а местом, где идет работа по формированию будущего. И эту задачу как раз поставил перед правительством президент страны Владимир Путин. На пятом Восточном экономическом форуме во Владивостоке он сказал:

«Достижения в экономике Дальнего Востока нужно конвертировать в "социальный рывок", в принципиально более высокое качество жизни людей», - отметил глава государства.

Новый мост возведен через реку Амур, который соединит Благовещенск и китайский город Хэйхэ.

Новый мост возведен через реку Амур, который соединит Благовещенск и китайский город Хэйхэ.

Социальное направление с прошлого года стало превалировать и в работе Минвостокразвития. Уже запустили программу по строительству и модернизации социальных объектов.

«С 2019 года заработал «демографический пакет»: единовременная выплата при рождении первого ребенка, региональный материнский капитал при рождении второго ребенка, ежемесячная выплата в размере регионального прожиточного минимума при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком 3 лет, льготная ипотека под 5% для семей, имеющих 2 и более детей, в том числе и на вторичном рынке. С 2019 года мы смогли расширить перечень граждан, которые могут воспользоваться субсидируемым авиабилетом – теперь это ещё и многодетные родители; также льготный билет теперь можно купить круглый год. Сейчас начнем реализовывать программу льготной ипотеки – 2 % для молодых семей и получателей земли по программе «дальневосточный гектар». Но на этом наша работа, конечно, не прекращается. Продолжаем убеждать, доказывать, что дальневосточникам необходимо еще больше преференций», - отметил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Справка:

На Дальнем Востоке действует 20 территорий опережающего развития. 411 резидентов ТОР заключили соглашения почти на 2,5 триллиона рублей. Преимуществами Свободного порта Владивосток воспользовались 1630 резидента. В формате этого режима в экономику региона уже вложено 95,2 миллиарда рублей. Благодаря преференциальным режимам на Дальнем Востоке уже создано почти 44 тысячи рабочих мест.

Фото: Юрий СМИТЮК/ТАСС

Фото: Юрий СМИТЮК/ТАСС

Есть куда приехать

Одна из задач при развитии Дальнего Востока – удержание местного населения и привлечение в регион высококвалифицированных специалистов. К 2030 году на Дальнем Востоке должно быть создано 160 тысяч рабочих мест.

Но приезжать есть куда уже сейчас, и приток специалистов заметен в статистических показателях. К примеру, Сахалин может похвастаться ростом промышленности на 6,8%, а максимальный рост по округу отмечается в Республике Саха (Якутия) - 8,5%.

По данным АРЧК, за четыре года на предприятия Дальнего Востока трудоустроено около 19 тысяч человек по востребованным специальностям, в том числе уникальным.

За три года при тесном сотрудничестве работодателей, образовательных учреждений и региональных властей, открыта 41 востребованная специальность. В том числе, 17 - за 2019 год.

Наибольший интерес к вакансиям проявляют жители Красноярского края, Нижегородской, Ленинградской, Калужской, Архангельской, Иркутской и Кемеровской областей. Чаще всего на Дальний Восток приезжают мужчины с высшим образованием в возрасте до 44 лет.

Кого ищут

Нужно признать, что сейчас Дальнему Востоку требуются практически любые специалисты. И для каждого в регионе разработаны свои программы поддержки. Есть отдельные направления по привлечению врачей и учителей. Существуют программы, которые способным заинтересовать специалистов технических профессий. Есть эффективные меры и для фермеров. Объективно, Дальний Восток ждет специалистов. Здесь по-прежнему сохраняется соотношение 4:1, то есть - 4 вакансии на одно резюме.

Для молодых специалистов на Дальнем Востоке создают лучшие условия. Фото: Александр РЮМИН/ТАСС

Для молодых специалистов на Дальнем Востоке создают лучшие условия. Фото: Александр РЮМИН/ТАСС

Модернизированные и новые производства на Дальнем востоке остро нуждаются в профессионалах своего дела. А для того, чтобы заинтересовать специалистов в переезде, в регионе создаются специальные условия.

- Ключевыми мотивационными факторами для переезда являются более высокий уровень заработной платы, возможность работы по специальности и участие в масштабных проектах. Люди едут за перспективой, - говорит генеральный директор АРЧК ДВ Сергей Ховрат.

В ноябре АРЧК ДВ составило перечень вакансий на инженерные позиции и технологические специальности, открытые на крупных предприятиях региона. Сейчас заявленная дальневосточными работодателями потребность в кадрах со средним профессиональным образованием до 2025 года составляет 90,2 тысячи человек. Специалистов в области инженерного дела, технологии и технических наук ждут на предприятиях в каждом из 11 регионов ДФО.

Будущих сотрудников ожидают на крупнейшем судостроительном комплексе страны «Звезда», на гиганте агропромышленного комплекса «Русагро», на крупнейшем угледобывающем предприятии «Колмар» и так далее. Вакансий много, и найти свое будущее на Дальнем Востоке может каждый.

В помощь тем, кто готов переехать на Дальний Восток, в АРЧК ДВ представлен «Навигатор востребованных профессий». Здесь приводятся данные, какие отрасли экономики Дальнего Востока сейчас наиболее остро нуждаются в профессионалах. Например, своих экспертов ждут в сфере добычи угля, золота, нефти, машиностроения, транспорта и логистики, лесного и сельского хозяйства и так далее.

Более того, с ростом промышленного производства - а он сейчас самый высокий в стране - потребность в кадрах будет возрастать и дальше. По данным «Навигатора», в будущем нужда в специалистах в отрасли «Транспорт и логистика» составит 5-10%, в добыче угля, руды и золота - 25-30% от текущего уровня занятости.

На портале Агентства «Работа на Дальнем Востоке» собрано несколько тысяч вакансий. В перечне места для рабочих и специалистов, в том числе уникальных, и руководящие позиции.

Работы на Дальнем Востоке много – на любой вкус и на любой опыт. Фото: Антон БАЛАШОВ

Работы на Дальнем Востоке много – на любой вкус и на любой опыт. Фото: Антон БАЛАШОВ

Поддержать специалиста

Агентство по развитию человеческого капитала консультирует желающих перебраться на Дальний Восток по существующим программам переезда. Это и повышение мобильности трудовых ресурсов, и программа переселения соотечественников, и переезд безработных и так далее.

В общих чертах меры поддержки по всем направлениям похожи. В них может входить компенсация стоимости проезда и провоза имущества, «подъемные» и суточные, единовременное пособие, оплачиваемый отпуск на обустройство. Всего в дальневосточном регионе реализуется более 100 мер поддержки.

В число наиболее востребованных входят гарантированное трудоустройство, содействие в решении жилищного вопроса, выплата подъемных или компенсация переезда, «дальневосточный гектар» и поддержка малого и среднего бизнеса.

Например, в Сахалинской области педагогические работники, проживающие в сельской местности, могут рассчитывать на 100% компенсацию ЖКУ в пределах регионального стандарта стоимости.

Многие предприятия оплачивают переезд на Дальний Восток своему сотруднику и членам его семьи, помогают найти жилье. Для участников программы «Трудовая мобильность» в большинстве регионов предусмотрена выплата подъемных, а в Камчатском крае прибывшим работникам помогут повысить свои профессиональные навыки. Также для новых дальневосточников предусмотрен отпуск для обустройства. Более подробно о мерах поддержки можно узнать на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

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