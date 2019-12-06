2019-12-06T14:19:46+03:00
Звезды

«После 40 все голые люди смешные»: Тина Канделаки рассказала о съемках комедии и эротического триллера

Бизнесвумен, телезвезда и ведущая радио «КП» приступила к новому проекту
Алена МАРТЫНОВА
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Теперь Канделаки сама занимается производством сериалов и уже подписала контракт с онлайн-кинотеатром IVIТеперь Канделаки сама занимается производством сериалов и уже подписала контракт с онлайн-кинотеатром IVIФото: Михаил ФРОЛОВ
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В последнее время Тина Канделаки, которая всегда ратовала за отбой до 11 вечера, спит порой по 4 часа в сутки. Виной тому сериалы на различных онлайн-платформах, которые ведущая смотрит запоем и сразу несколько параллельно - «как плейлист». И это не развлечение, а профессиональный интерес: теперь Канделаки сама занимается производством сериалов и уже подписала контракт с онлайн-кинотеатром IVI. В ближайшие годы на ее проекты будет потрачено 1,5 млрд (!) рублей.

- Конечно, у нас будут и звезды — всем известные и любимые актеры и режиссеры, - рассказала продюсер на пресс-завтраке пятничным утром. - Со многими из них я сама провожу переговоры, уже и контракты подписаны. Но называть имена мы пока не можем, хоть и очень хочется: во-первых, произнесенное имя автоматически дорожает, а во-вторых, конкуренция высока. Поэтому придется потерпеть до следующего года, подробности расскажем, скорее всего, на «Кинотавре». А в сентябре первые проекты должны выйти в свет.

Работать команда Канделаки планирует в разных жанрах, но пока назвали только два формата: комедия и эротический триллер. «После 40 все голые люди смешные, а те, кто не следит за собой — и после 30!» - пошутила Тина. А ее партнер Давид Кочаров заметил, что устраивать «чемпионат России по эротическим сценам» они не собираются: «А если бы он и начался, то быстро закончился, потому что на онлайн-кинотеатры законодательство также распространяется».

- Тина, вам самой не хотелось сыграть в своих проектах? - спросила «КП» у Канделаки.

- Конечно, хотелось! Но отовсюду вырезают, - в шутку пожаловалась продюсер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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