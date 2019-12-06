2019-12-06T14:44:24+03:00
Общество

«Газели-Некст», приобретенные на средства дальневосточной субсидии, передали в районы Забайкалья

Их получат муниципалитеты с отдаленным транспортным сообщением
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: Пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского краяФото: Пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
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Сразу семь новых автобусов «Газель-Некст» из Читы отправились в районы Забайкалья. Транспортные средства закупили в в рамках плана социального развития центров экономического роста и будут использоваться для пассажирских перевозок внутри муниципалитетов. Новые автобусы были приобретены на средства дальневосточной субсидии.

Напомним, после указа Владимира Путина, который 3 ноября 2018 года включил Забайкалья и Бурятии в Дальневосточный округ, их жителям стали доступны программа "Дальневосточный гектар" и новые меры соцподдержки, так называемые дальневосточные субсидии, также здесь были созданы новые рабочие места и запущены инвестиционные проекты. Только в 2019 году по дальневосточной субсидии для Читы было куплено 42 автобуса.

5 декабря "Газель - Некст" получили поселок Агинское, а также Агинский, Акшинский, Шелопугинский, Шилкинский, Балейский и Кыринский районы.

Как рассказал министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Гончаров, на каждой из «Газель-Некст» установлен ГЛОНАСС, тахограф, предпусковой обогреватель двигателя, кресла оборудованы ремнями безопасности, имеется выдвижная подножка при входе в салон, кнопка связи с водителем, салон дополнительно обогревается вторым отопителем, что в условиях суровых зим будет совсем не лишним.

Глава Агинского Буянто Батомункуев заявил, что новая «Газель» после прохождения необходимых процедур будет перевозить жителей внутри поселка.

«Сейчас в Агинском на перевозке по населенному пункту на трех маршрутах задействовано шесть единиц техники – три ПАЗа и три «Газели», две из них мы арендуем. Новый автобус как раз заменит одну из них», - рассказал глава поселка.

Вне сомнений- в условиях поселка с отдаленными улицами новый транспорт действительно необходим. В Агинском живет около 18 тысяч человек,расстояние от центра до некоторых улиц – более трех километров. И конечно, мобильность может обеспечить только общественный транспорт, который не ломается, не опаздывает и не подведет.

По словам властей, закупка пассажирского транспорта продолжится и в 2020 году: объявлен аукцион еще на 31 автобус средней вместимости.

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