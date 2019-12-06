2019-12-06T16:12:48+03:00
Экономика

Молодежь России и Беларуси - будущее Союзного государства

Эту и другие темы обсудят участники научно-практической конференции «Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы»
Елена АЛЕКСАНДРОВА
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Научно-практическая конференция начнется с пленарного заседания, а после продолжится работой по тематическим секциям.Научно-практическая конференция начнется с пленарного заседания, а после продолжится работой по тематическим секциям.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Столь значимое событие отмечено двумя весомыми поводами. Первый - 20-летие подписания Договора о создании Союзного государства. Второй - расширение информационного пространства с целью рассказать огромным российской и белорусской аудиториям о деятельности Союзного государства.

Научно-практическая конференция начнется с пленарного заседания, а после продолжится работой по тематическим секциям. Одна из них посвящена молодежи.

- Молодежная секция – одна из самых значимых на конференции, - подчеркнул заместитель Госсекретаря Союзного государства Дмитрий Соловьев. - Именно здесь будет идти обсуждение: что можно и нужно сделать обычным людям в обоих государствах, чтобы отношения между двумя странами вышли на еще более высокий уровень.

Напомним, научно-практическая конференция «Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы» пройдет в Москве 10 декабря.

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