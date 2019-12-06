Молодежь России и Беларуси - будущее Союзного государства

Столь значимое событие отмечено двумя весомыми поводами. Первый - 20-летие подписания Договора о создании Союзного государства. Второй - расширение информационного пространства с целью рассказать огромным российской и белорусской аудиториям о деятельности Союзного государства.

Научно-практическая конференция начнется с пленарного заседания, а после продолжится работой по тематическим секциям. Одна из них посвящена молодежи.

- Молодежная секция – одна из самых значимых на конференции, - подчеркнул заместитель Госсекретаря Союзного государства Дмитрий Соловьев. - Именно здесь будет идти обсуждение: что можно и нужно сделать обычным людям в обоих государствах, чтобы отношения между двумя странами вышли на еще более высокий уровень.

Напомним, научно-практическая конференция «Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы» пройдет в Москве 10 декабря.