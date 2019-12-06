«Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы»: Возможность обменяться информацией и услышать друг друга

Модератор секции «Сотрудничество в сфере безопасности, борьбы с терроризмом и преступностью», заместитель Госсекретаря Алексей Кубрин заявил, что эта конференция даст прекрасную возможность обсудить темы, касающиеся отношений между нашими странами, в весьма представительной аудитории.

- В той секции, где мне предложено выступить модератором, соберутся коллеги из разных ведомств, - объяснил Алексей Кубрин. – И это очень значимо. Как правило, если мы проводим коллегии, то они касаются деятельности отраслевых ведомств двух государств. Либо образования, либо промышленности, либо здравоохранения или сельского хозяйства. Но зачастую возникает огромное количество вопросов, которые находятся на стыке. На этой конференции в нашей секции представители всех структур будут собраны в одном месте. А значит все они смогут обменяться информацией и услышать друг друга. И это очень важно.

Список спикеров впечатляет: член Совета Федерации, заместитель председателя комиссии Парламентского Собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью Франц Клинцевич, начальник Центра военно-стратегических исследований Академии Генштаба ВС, генерал-майор Александр Смоловый, представитель Генпрокуратуры Ольга Рягузова и многие другие.

Напомним, научно-практическая конференция «Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы» пройдет в Москве 10 декабря.