Социальная политика России и Беларуси - огромный потенциал для совместной интеграции

Сближение социальной политики двух государств Беларуси и России всегда находилась под особым вниманием Союзного государства. Это и совместная подготовка научных кадров, и сотрудничество в сфере радиационной безопасности, и взаимодействие по теме физической культуры, здравоохранения, культуры, воспитания молодежи и так далее.

Интеграционные процессы двух братских стран происходят в каждой отрасли. Например, одна из тем доклада на конференции звучит так - «Новые хирургические технологии и спинальные системы в лечении детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника».

Генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции модератор секции «Социальная политика в Союзном государстве» Сергей Рекеда уверен, что социальная политика - это та сфера, где достигнуто наибольшее количество успешных договоренностей между Россией и Беларусью.

- Но при этом имеется еще огромный потенциал для совместного сближения, - отмечает эксперт. - В сфере трудоустройства, в сфере перемещения уже многое сделано. Но в сфере образовательных программ, в том числе по естественно-научным предметам, есть еще пространство для совместной работы. И в рамках секции соберутся довольно авторитетные эксперты по этим вопросам. Основная задача данной конференции - это сформулировать и предложить идеи. И учитывая, что основным организатором является Постоянный комитет Союзного государства, это наиболее кратчайший путь по донесению своих идей до лиц, принимающих решения в рамках Союзного государства и после занимающихся вопросами их реализации.