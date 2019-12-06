2019-12-06T15:44:45+03:00
Экономика

Социальная политика России и Беларуси - огромный потенциал для совместной интеграции

10 декабря в Москве пройдет научно-практическая конференция «Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы»
Елена АЛЕКСАНДРОВА
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Генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции модератор секции «Социальная политика в Союзном государстве» Сергей РекедаГенеральный директор Центра изучения перспектив интеграции модератор секции «Социальная политика в Союзном государстве» Сергей РекедаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сближение социальной политики двух государств Беларуси и России всегда находилась под особым вниманием Союзного государства. Это и совместная подготовка научных кадров, и сотрудничество в сфере радиационной безопасности, и взаимодействие по теме физической культуры, здравоохранения, культуры, воспитания молодежи и так далее.

Интеграционные процессы двух братских стран происходят в каждой отрасли. Например, одна из тем доклада на конференции звучит так - «Новые хирургические технологии и спинальные системы в лечении детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника».

Генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции модератор секции «Социальная политика в Союзном государстве» Сергей Рекеда уверен, что социальная политика - это та сфера, где достигнуто наибольшее количество успешных договоренностей между Россией и Беларусью.

- Но при этом имеется еще огромный потенциал для совместного сближения, - отмечает эксперт. - В сфере трудоустройства, в сфере перемещения уже многое сделано. Но в сфере образовательных программ, в том числе по естественно-научным предметам, есть еще пространство для совместной работы. И в рамках секции соберутся довольно авторитетные эксперты по этим вопросам. Основная задача данной конференции - это сформулировать и предложить идеи. И учитывая, что основным организатором является Постоянный комитет Союзного государства, это наиболее кратчайший путь по донесению своих идей до лиц, принимающих решения в рамках Союзного государства и после занимающихся вопросами их реализации.

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