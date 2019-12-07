Модернизацию транспортной инфраструктуры обсудят на конференции «Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы»
Среди прочих секций в рамках мероприятия будет проходить секция по теме: «Модернизация транспортной инфраструктуры, как важнейший фактор интеграционных процессов».
Ее цель, по оценке организаторов, обсуждение актуальных проблем и вопросов развития транспортной инфраструктуры между странами Евразийского континента и построения отвечающих современным требованиям транспортных коридоров.
В обсуждении примут участие Государственный секретарь Союзного государства, руководители Евразийской Экономической Комиссии, представители ветвей власти Российской Федерации и Республики Беларусь, руководство Российской академии наук и представители Национальной академии наук Беларуси, представители системообразующих инфраструктурных компаний, видные ученые и эксперты.
Вот основные темы для обсуждения:
- идея строительства высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург –Минск с продолжением через Варшаву и Берлин на Гамбург;
- развитие приграничных регионов России и Беларуси посредством реализации крупных проектов и создания современной инфраструктуры;
- формирование условий для повышения мобильности населения и расширения возможностей для транзита грузов по территории Союзного государства.
Кроме того, речь будет идти о формировании единого экономического пространства от Атлантики до Владивостока через создание транспортной инфраструктуры, разработке цифровой экоплатформы, современных решениях, используемых при строительстве и эксплуатации скоростных железнодорожных магистралей и т.д.
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