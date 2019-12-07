2019-12-06T15:50:12+03:00
Экономика

Модернизацию транспортной инфраструктуры обсудят на конференции «Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы»

В Москве 10 декабря пройдет научно-практическая конференция, посвященная 20-летию подписания Договора о создании Союза между Беларусью и Россией
Елена АЛЕКСАНДРОВА
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В Москве 10 декабря пройдет научно-практическая конференция, посвященная 20-летию подписания Договора о создании Союза между Беларусью и РоссиейВ Москве 10 декабря пройдет научно-практическая конференция, посвященная 20-летию подписания Договора о создании Союза между Беларусью и РоссиейФото: Иван МАКЕЕВ
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Среди прочих секций в рамках мероприятия будет проходить секция по теме: «Модернизация транспортной инфраструктуры, как важнейший фактор интеграционных процессов».

Ее цель, по оценке организаторов, обсуждение актуальных проблем и вопросов развития транспортной инфраструктуры между странами Евразийского континента и построения отвечающих современным требованиям транспортных коридоров.

В обсуждении примут участие Государственный секретарь Союзного государства, руководители Евразийской Экономической Комиссии, представители ветвей власти Российской Федерации и Республики Беларусь, руководство Российской академии наук и представители Национальной академии наук Беларуси, представители системообразующих инфраструктурных компаний, видные ученые и эксперты.

Вот основные темы для обсуждения:

- идея строительства высокоскоростной магистрали Санкт-ПетербургМинск с продолжением через Варшаву и Берлин на Гамбург;

- развитие приграничных регионов России и Беларуси посредством реализации крупных проектов и создания современной инфраструктуры;

- формирование условий для повышения мобильности населения и расширения возможностей для транзита грузов по территории Союзного государства.

Кроме того, речь будет идти о формировании единого экономического пространства от Атлантики до Владивостока через создание транспортной инфраструктуры, разработке цифровой экоплатформы, современных решениях, используемых при строительстве и эксплуатации скоростных железнодорожных магистралей и т.д.

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