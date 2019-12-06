2019-12-06T16:48:53+03:00
Звезды

Дима Билан признался, что посещает эротические сайты

Певец открыл для себя новые возможности веб-развлечений
Елена Петрова
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Певец открыл для себя новые возможности веб-развлеченийПевец открыл для себя новые возможности веб-развлеченийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На днях триумфатор «Евровидения» попробовал социальную сеть «Чатрулетка». Суть ее в том, что случайные собеседники устраивают видеочаты друг с другом. «Интересно погулял, не выходя из дома», - отчитался Билан в Инстаграме, представив «нарезку» роликов с незнакомцами, большинство из которых узнали в нем звезду.

На премии «Виктория», которая состоялась 5 декабря, журналисты спросили артиста, часто ли он пользуется этим сервисом.

- О, чатрулетка! - живо откликнулся Билан. - Это открытие сезона, это нечто! Заходишь в чат, и неизвестно, какая дверь откроется следующей. Эффект неожиданности сумасшедший! Конечно, там есть психи, но и собеседники интересные тоже попадаются. Я все это записывал на видео, чтобы меня не уличили, что зашел туда с частным визитом. Я ведь только из культурологических соображений! Но на самом деле там происходит некий ужас. Нет возрастного ценза — сидят дети семилетние, матерятся, как сапожники!

- Дима, а эротические страницы в Интернете посещаете? - осмелились спросить журналисты.

- Ну… Да, да, - неуверенно признался певец, как тут же получил следующий вопрос:

- Вы ведь знаете, что сыну Яны Рудковской, вашему крестнику, угрожали?

- Какие угрозы, вы о чем? - удивился Билан, и выслушав объяснения прессы, добавил уже увереннее. - Ну это я слышал, конечно. Но мы ведь живем в автономном режиме, только на праздниках встречаемся. Можем по две недели вообще не созваниваться. Я не могу за всем уследить. Это не значит, что я не люблю или не уважаю Яну, нет, это не показатель.

- Дима, зачем вам эротические сайты, если у вас есть девушка? - вернулись СМИ к пикантной теме.

- Ну надо же, только отвернулся, а вы уже тут напридумывали!

- Но вы же сказали, что посещаете частенько…

- Частенько? Я не говорил такого, ну вы чего! Простите, мне надо бежать, я концерт открываю! - поспешил свернуть разговор артист и больше к камерам уже не вернулся.

Дима Билан побеседовал с россиянами в "Чатрулетке".

ИСТОЧНИК KP.RU

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