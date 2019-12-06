Участники «Московского долголетия» хотят смотреть в кинотеатрах исторические фильмы и комедии

В столице состоялся кинодень проекта «Московское долголетие». Его участники, среди которых представители старшего поколения, поделились мнением, какие фильмы хотели бы видеть на экранах, а также какие из текущих направлений проекта нравятся им больше всего.

Для этого в 22 кинотеатрах Объединенной сети кинотеатров «Кино Окко» («Формула Кино / Синема Парк») в Москве для москвичей «серебряного возраста» провели бесплатный показ художественного фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».

Перед началом кино участники проекта «Московское долголетие» ответили на несколько вопросов о востребованности услуг кинотеатра для представителей старшего поколения. Всего приняли участие в опросе около 2 тысяч человек. А после окончания показа перед зрителями выступили звезды российского кинематографа, которые лично представили фильм Дмитрий Дюжев, Лариса Рубальская, Жанна Эппле и другие.

По итогам опроса большинство участников ответили, что посещают кинотеатры реже, чем раз в полгода (28% от общего числа проголосовавших). Одной из причин назвали стоимость билетов (37%). При этом 23% респондентов ходят в кинотеатр один раз в полгода и только 12% бывают там ежемесячно.

Больше всего им нравится смотреть в кинотеатрах исторические фильмы. Таких среди опрошенных 34%. Еще 23% отдали свои голоса за фильмы прошлых лет и 16% - за музыкальные комедии.

Участники также рассказали, какие направления проекта «Московское долголетие» полезны им больше всего и какие изменения они хотели бы увидеть. Более половины участников (56,8%) считают, что в целом все мероприятие проекта повышают жизненный тонус, улучшают настроение и замедляют процессы старения. На вопрос, какие изменения хотели бы увидеть, большинство (43%) отдали свой голос за организацию пешеходных экскурсий по историческим местам, 13% хотели бы включить в программу «Клубы по интересам», а также расширить активности по цветоводству и садоводству.

«Для нас важно получать обратную связь от участников, чтобы развивать проект «Московское долголетие» в соответствии с запросами горожан. Мы формируем новые программы и направления учитывая пожелания, чтобы каждый участник смог найти себе занятие по душе. Так, в новом осенне-зимнем сезоне в проекте появились новые спортивные направления: футбол, волейбол, баскетбол, керлинг, большой теннис, а также лыжи и коньки. При планировании летнего сезона 2020 года будут учтены итоги данного опроса», - отметил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.