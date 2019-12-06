В центре «Моя карьера» работает школа социального волонтерства

Школа социального волонтерства в центре «Моя карьера» помогает москвичам выбрать близкое им направление благотворительности. Занятия рассчитаны как на опытных волонтеров, так и на начинающих. Спикеры расскажут, как создать собственный проект или присоединиться к существующим, как не потерять мотивацию и вдохновить на добрые дела людей вокруг.

Ближайшие занятия пройдут в такие дни (везде нужна регистрация - на сайте https://mycareermoscow.timepad.ru):

- 11 декабря, 17.00 - 19.00. Тема - Осознанный подход к социальному волонтерству.

Тренинг подойдет, если вы только планируете стать волонтером или уже являетесь им, но мало знакомы с социальным направлением. Занятие позволит познакомиться с разными аудиториями и учреждениями, где нужна помощь. По окончании тренинга каждый слушатель сможет понять, какую из программ школы социального волонтерства выбрать;

- 17 декабря, 19.00 - 21.00. Тема - Лучшие практики социально ориентированных НКО.

Новое занятие в рамках курса «Лучшие практики СО НКО» поможет перенять опыт качественной и эффективной работы с социальными учреждениями и целевыми группами, выстроить партнерские отношения и разработать совместные проекты;

- 23 декабря, 18.00 - 20.00. Тема - Социальное волонтерство: первые шаги. Как помогать одиноким взрослым и старикам?

На тренинге расскажут об особенностях взаимодействия и оказания помощи одиноким взрослым и старикам в ПНИ и домах престарелых. Представят характеристики социальных учреждений, а также озвучат цели, задачи и формы работы добровольцев. Участники смогут сформировать собственную «дорожную карту» для первых шагов в новой для себя области;

- 24 декабря, 19.00 - 21.00 . Тема - Волонтеры и НКО: объединяя усилия. Как удержать волонтеров? О волонтерском менеджменте.

Занятие познакомит сотрудников и активистов социально ориентированных НКО с основами волонтерского менеджмента в социальной сфере. Будут разобраны такие темы, как мотивация волонтеров, основные задачи управления командой волонтеров, практические модели волонтерского менеджмента.

Справки по телефону: +7 (495) 633-63-83.

Адрес: центр «Моя карьера», ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1.

Полная программа тренингов - в разделе «Афиша» на сайте центра «Моя карьера».