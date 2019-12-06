Экономический прогноз: Что будет со ставками, валютами и биржами в 2020 году?

Уходящий год в российской экономике оказался противоречивым. В глобальном смысле мы почти не растем - ВВП увеличится примерно на 1%. А вот финансовые рынки чувствуют себя неплохо. Это позволило большинству частных инвесторов приумножить капитал. Какой будет ситуация со ставками, валютами и биржевыми котировками в следующем году? Разберем все по порядку.

БАНКОВСКИЕ СТАВКИ - ЕЩЕ ЧУТЬ НИЖЕ

В середине этого года Центробанк снова начал снижать ключевую ставку. С июня по декабрь она опустилась с 7,75% до 6,5% годовых. И есть большая вероятность, что политика ЦБ меняться не будет. По крайней мере, в первой половине следующего года.

- В базовом сценарии мы ожидаем, что в первом полугодии следующего года ключевая ставка в России опустится до 6%, после чего стабилизируется на этом уровне, - считает Михаил Поддубский, главный аналитик ПСБ банка. - Если инфляция в России продолжит оставаться на устойчиво низком уровне, возможно и более ощутимое снижение ставки.

Тем не менее, по словам эксперта, быть оптимистом в полной мере не позволяют сохраняющиеся внешние риски. Во-первых, циклическое торможение темпов экономического роста. Во-вторых, санкционные ограничения, которые могут усилиться в преддверии президентских выборов в США.

Напомним, сейчас инфляция в стране упала до рекордных 3% годовых. На этом фоне более привлекательными становятся кредиты, но менее доходными - депозиты. Причем как рублевые, так и валютные. За хранение долларов и евро банки платят нулевые ставки.

КУРС ВАЛЮТ УСТАКАНИТСЯ

Политика Центробанка по стабилизации курса рубля, похоже, ведется успешно. В этом году наша экономика обошлась без валютных шоков. И это несмотря на некоторые качели на нефтяном рынке. Доллар и евро даже упали: первый - на 4%, а второй - на 8%. Но что будет дальше?

- При сегодняшних ценах на нефть и текущем уровне ключевых макропоказателей, на наш взгляд, равновесный курс пары доллар/рубль расположен вблизи 65 рублей за доллар, - считает Михаил Поддубский. - При сохранении текущих вводных в следующем году ожидаем консолидации пары вблизи этого уровня. Если выбирать валюту для сбережений, все зависит от того, как вы относитесь к риску и какая у вас структура доходов и расходов.

По словам аналитика, рубль - это валюта страны с развивающейся экономикой. Это, по определению, сопряжено с более высокими рисками в сравнении с долларом и евро. В то же время рублевые финансовые инструменты приносят более высокий доход.

- Если у вас сравнительно большой объем сбережений (например, больше, чем вы можете потратить в течение нескольких лет), всегда разумно придерживаться принципа диверсификации, в том числе и по валютному критерию, - считает главный аналитик ПСБ банка.

Но перед этим желательно создать резервный фонд в рублях и инвестиционный портфель из ценных бумаг российских компаний. В краткосрочной перспективе это, скорее всего, принесет более высокий доход, чем валютные депозиты.

БИРЖА СНОВА ПОРАДУЕТ

Уходящий год на Московской бирже стал одним из самых доходных в истории. Росли в цене практически все ценные бумаги. А щедрая дивидендная политика приятно удивила даже бывалых инвесторов.

- Вложения и в акции, и в облигации как на российском, так и на большинстве международных рынков принесли положительный результат. Например, индекс МосБиржи с учетом дивидендов прибавил за 11 месяцев этого года более 30%, - подсчитал Михаил Поддубский. - Ожидать повторения такой доходности в следующем году вряд ли рационально, но в то же время в базовом сценарии мы ожидаем, что положительная тенденция на российском рынке сохранится.

В то же время в последний год возникло очень много разговоров про грядущий кризис. Мол, рынки в западных странах сильно перегреты. И в какой-то момент пузырь может лопнуть.

- Разумеется, рынок акций отличается высокой волатильностью, и непрофессиональному частному инвестору имеет смысл приходить на этот рынок только при условии, что его временной горизонт составляет минимум несколько лет, - объясняет главный аналитик ПСБ банка. - Но на текущий момент дивидендная доходность российских акций заметно превышает доходность гособлигаций (ОФЗ) на всей кривой и близка к доходности корпоративных облигаций. Такая ситуация говорит о сохранении недооценки российских акций относительно текущего уровня ставок.

Другими словами, частные инвесторы вне зависимости от стоимости акций только за счет дивидендов могут рассчитывать на доходность выше, чем по банковским вкладам. А дополнительную доходность обеспечит налоговый вычет. Он позволяет вернуть 13% от вложенных средств (но не больше 400 тысяч рублей в год) при использовании индивидуального инвестиционного счета (ИИС).

КОГДА КОПИШЬ - ВСЕГДА В ПЛЮСЕ

«Чтобы инвестировать что-то ненужное, надо это ненужное сначала накопить, а у нас денег нет», - наверное, так бы сказал Дядя Федор из Простоквашино, если бы хотел стать частным инвестором. Проблема многих россиян - они ничего не могут отложить, даже если доходы выше средних. По мнению экспертов, постоянные накопления и инвестиции - это привычка, которой можно научиться.

- Ключевым фактором обычно является не размер зарплаты, а уровень сбережений. Для создания собственного капитала крайне важно регулярно откладывать определенную часть своего дохода, делая выбор между будущим денежным потоком, который будут давать сегодняшние вложения, и сегодняшним потреблением в пользу первого варианта, - поясняет Михаил Поддубский. - Второй важный момент - обращать внимание на уровень издержек, которые неизбежно появляются в процессе инвестирования. За последние несколько лет финансовая инфраструктура стала для частных инвесторов все более привлекательной - постепенно снижается уровень комиссий, появляются привлекательные инструменты - такие, как ИИС.

Резюмируя: в следующем году есть возможность получить неплохую доходность на вложенные средства, но для этого часть денег нужно сознательно отложить на будущее, а не тратить.