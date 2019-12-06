Студент Жуков и Левиафан

Какие времена-то у нас быстрые! Не успел Юрий Дудь закрепиться на посту лидера молодёжного протеста, как Егор Жуков «сплотил студенческий протестный потенциал». Навальный? Какой Навальный? Устарел Навальный, есть подозрения, что он у Кремля ручной, Навальный этот.

Во всяком случае он собирается проникнуть наверх легально. Путём участия в выборах. Ну не смешно ли? Когда имеешь дело с Левиафаном, с Драконом ( «На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас») пошло баллотироваться в бургомистры! Так наставлял протестное студенчество Жуков. Вы чего, говорит, не поняли в какой стране живёте? Долой, говорит. Попал под арест за экстремизм. Папа его, специалист по космосу, так и не слетавший туда, за край атмосферы, хотя в отряде космонавтов служил, значился испытателем, сына поддержал и написал стихи, где в лирической форме опять-таки пнул Левиафана.

Который, как известно, насквозь придуман, чтобы пугать, на деле не существовал, а в основе своей являлся крокодилом — зверь, конечно, серьёзный, но всё-таки обиходный.

Беседовал я тут со студентами одного престижного и хорошего вуза, специально открытого Левиафаном, чтобы когда-нибудь его выпускники превратили его, Левиафана, из мифического чудовища обратно в мирного крокодила. Они задавали мне разные вопросы, я отвечал. Один говорит: вот смотрите, что творится. Вся прогрессивная общественность сегодня за Егора Жукова, потому, что это беспредел.

Кровавый режим лютует. И пресса борется! А газета «Комсомольская правда», к которой вы имеете непосредственное отношение, в это непростое для освободительной борьбы время печатает заметку, что кому-то там дали срок за то, что он пописал в подъезде! Я говорю: и? Он: что — и? Где ваша свобода слова? Можно ли быть такими охранителями режима? Я говорю: так мы ж боремся, разве ж это не беспредел — ну, приспичило, ну бывает, плохо это, ужас, согласен, но срок? В Сибирь? На лесоповал? Несоразмерно! Перебор! И потом: вы тут так все Егором Жуковым увлечены, что за писуна, кроме нас, и заступиться некому! Вы почитайте внимательно! Может, он смузи обпился? Может он ваш, хипстерский? Нет? Не ваш? А, тогда понятно. За какую вы такую справедливость. И что за ваш, вы новый мир строить собрались, опять понятно.

И ещё. Не знаю, читал ли Егор Жуков Ленина, но он безусловно приоткрывает нам, как Ленин и большевики шли к революции. Жуков, молодой, ничего ещё не понимающий в реальной жизни, но уже идейно оформившийся (страшная сила, тут тут прав в оценке Ярослав Кузьминов, зав. инкубатором таких пареньков и девчат) отрицает законные пути борьбы с «самодержавием» (именно так, дословно), кроет Навального (Плеханова?) за легальный протест, ярко топит, мол, «стена-то гнилая», «мы пойдём другим путём»… Остались пустяки: мировая война, где мы бы проиграли (гибридная?), начать земельную реформу, когда крестьяне на фронтах воюют «за Дарданеллы», ширить и развивать социальную несправедливость (с этим, вроде, нормуль), ну, и банты на тёплые польта общественности, которая поддерживает «перемены». Ленин не пел глумливо «Боже царя храни», пытаясь заставить росгвардейцев (казаков) расступиться, он это осуждал, ну, так там ещё Гапон имелся. Кстати, кто у нас Гапон?

И ещё плюс. Вот если бы он был Иван, как Голунов, это был бы перебор. Да и Ванька Жуков в голову лезет. А так звучит просто отлично: Егор Жуков. Даже Юрий Дудь меркнет. Я вот думаю: кто у них после революции победит? Тот и разберётся с «жуковщиной». Или «дудёвщиной».

Ну, вот вам и итог подоспел: Егору Жукову Левиафан, оказавшийся даже не крокодилом, а хладнокровным вараном, впаял 3 года условно, ограничили интернет. А писавшему в подъезде — 12 лет реальной колонии. Держим пальцы, чтоб Левиафан ему интернет сохранил.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748185" frameborder="0"></iframe> Егора Жукова приговорили к трём годам лишения свободы условно.

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