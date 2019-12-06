«Каждый из нас хоть немного star»

- Девочки, мы звезды! - весело смеются дамы в вечерних платьях на красной ковровой дорожке в свете софитов.

А ведь в самом деле - так встречают только настоящих звезд. На площади перед театром «Русская песня» в центре Москвы - праздничное столпотворение. Фотографы, телекамеры, распорядители в униформе, музыка, улыбки и цветы. Все собрались на торжественную церемонию награждения «Человек года» проекта «Московское долголетие» 2019. Главные гости - люди «серебряного возраста».

НАШ КОНКУРЕНТ - ДИВАН И ТЕЛЕВИЗОР

В фойе у фотозон «Московское долголетие» многим даже приходилось стоять в очереди. Столько желающих сделать красивый снимок на память. Некоторые из них в этот вечер получили награды за то, что вдохновляют москвичей радоваться жизни, быть успешными, уверенными в себе и красивыми независимо от возраста. Дипломы и статуэтки вручались также преподавателям и партнерам проекта, которые внесли большой вклад в его развитие (как выбирали победителей - см. «Важно»).

- 2019-й стал первым полноценным годом проекта «Московское долголетие», хотя ему уже чуть больше одного года, - рассказал журналистам Владимир Филиппов, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. - За это время более 300 тысяч человек поучаствовали в проекте. Участники учатся, знакомятся, получают новые возможности, открывают в себе новые таланты, находят новых друзей. Важно, что к «Московскому долголетию» в этом году подключается все больше партнеров. Причем не только государственных, но и негосударственных, коммерческих, некоммерческих организаций (Для справки: их уже более 1200. - Прим.). Они не только проводят занятия и активности для пенсионеров, но и рассказывают им об огромных возможностях проекта.

По его словам, в столице стало в десять раз больше мест, куда желающие могут прийти и записаться в «Московское долголетие».

- Мы объясняем нашим старшим москвичам, что не нужно стесняться, не нужно бояться пробовать новое, - говорит Владимир Филиппов. - Наш главный конкурент - это диван и телевизор. Все активности проекта есть во всех районах Москвы и абсолютно бесплатны для людей старшего возраста. Каждый из нас может рассказать об этом своим родителям, своим бабушкам и дедушкам, помочь им прийти и записаться в проект, сделать первый шаг и дальше получить новую интересную жизнь.

А лучше всего услышать об этом, конечно, от самих участников «Московского долголетия», от тех, кому вручили награды в праздничный вечер.

ЦВЕТУЩАЯ РОЗА

В номинации «За верность проекту» победителем голосования стала Галина Полякова из Восточного округа, одна из первых участниц проекта «Московское долголетие».

В свои 93 года Галина Алексеевна ведет активный образ жизни и посещает занятия проекта «Московское долголетие» с 22 марта 2018 года. Она практически никогда не пропускает любимые занятия по художественно-прикладному творчеству и гимнастике в «Центре Вешняки». А еще она ходит в театральную студию, пишет стихи и посвящает их любимым педагогам, которые называют Галину «Цветущая роза». В праздничный вечер победительница покорила весь зал.

- Благодарю московское правительство за интересный проект, - сказала Галина Полякова. - Хочу прочитать вам стихотворение, которое написала ветеран войны Чупилова Мария Ивановна.

В номинации «За верность проекту» победителем голосования стала Галина Полякова. Награду ей вручал продюсер Иосиф Пригожин. Фото: dszn.ru

Участники церемонии замерли и в полной тишине слушали Галину Алексеевну. А потом зал взорвался оглушительными аплодисментами.

Эти строчки легко можно растащить на цитаты, многие из которых вполне могли бы стать девизами проекта «Московское долголетие». Мы решили напечатать стихотворение целиком:

Есть пословица «Старость - не радость»,

Сомневаюсь, верна ли она,

Если даже немного осталось,

Я по-прежнему в жизнь влюблена.

Объясняется все очень просто,

Ведь судьба наша в наших руках.

Можно быть молодым в девяносто,

Можно в сорок ходить в стариках.

Не давайте коварным недугам

На лопатки себя положить.

Пусть надежда всегда будет другом.

Надо в лучшее верить и жить.

Не хандрить, не ворчать, не сдаваться.

Всем недугам поставить заслон

И в строю до конца оставаться.

А годам нашим низкий поклон.

ВЗЛЕТНАЯ ПОЛОСА В ЛЮБВИ И РАБОТЕ

В номинации «Премьера года» награду получил Евгений Мартенюк, бывший военный пилот. Свою новую «взлетку» он открыл в проекте «Московское долголетие».

- Я почти полжизни отдал Вооруженным Силам, - рассказал Евгений Иванович. - Служил во Владивостоке и Узбекистане. Летал и на грузовом Ан-12, и на пассажирском Ту-134. У меня почти 300 прыжков с парашютом.

Теперь он преподает в «Клубе увлечений Авиатор» - лётной школе «Московского долголетия» в Северо-Восточном округе. В клуб «Авиатор» принимают как новичков, так и тех, кто имеет летный опыт.

- К нам приходит все больше людей, и мы исполняем их детскую мечту - стать летчиками, - сказал победитель. - Все летают у нас в настоящих кабинах реактивных самолетов на авиатренажере. Исполнение мечты для всех людей это счастье.

Свою новую «взлетку» Евгений Мартенюк, бывший военный пилот, открыл в проекте «Московское долголетие». И получил награду в номинации «Премьера года». Фото: dszn.ru

На занятиях по летному мастерству участники изучают аэродинамику и управление самолетом, делают специальные упражнения для развития координации движений, тренируют память и вестибулярный аппарат. После основательной подготовки пилотов-любителей допускают к тренажерам, имитирующим полет.

Зал так тепло, с благодарностью и улыбками, встречал на сцене статного, в военной форме Евгения, что неожиданно для всех он тоже заговорил стихами:

«Найти бы мне не годы, не часы,

А только миг, один, единственный, бесценный,

Когда в любви, в работе, в жизни целой,

Приходит чувство взлетной полосы».

В зале никто не сомневался, что тот самый миг Евгений уже точно нашел. И вновь все от души аплодировали и, казалось, не только тем, кто стоит на сцене, но всем, кто пришел в этот вечер в театр «Русская песня».

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ХУДОЖНИК ПЕРОВ

В номинации «Достижение года» победа досталась Сергею Перову.

- Хочу пожелать долгих лет жизни «Московскому долголетию», - Сергей Николаевич сказал со сцены самое важное для него.

Впервые он взял в руки кисть на уроке рисования проекта «Московское долголетие» в культурном центре имени И. М. Астахова в августе 2018 года. Не зная азов живописи, он всего за год смог добиться высоких результатов и даже провел свою первую персональную выставку в МФЦ «Мои документы» района Люблино. А летом стал участником большого арт-эксперимента «Выставка Клавдии Семеновны» в парке «Зарядье». Под руководством художника Константина Тотибадзе создал две работы. Теперь он гордость проекта «Московское долголетие».

ПЕСНИ И ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ

На церемонии победителей поздравляли ведущие Яна Чурикова и Дмитрий Губерниев. От сидящих в зале участников «Московского долголетия» исходила настолько мощная энергетика, аплодисменты и счастливые улыбки, что в какой-то момент всей этой бури эмоций не выдержала сценическая аппаратура.

- У меня микрофон сломался, - удивился Дмитрий Губерниев.

Для активистов «Московского долголетия» и вместе с ними выступали известные артисты. К примеру, победительница вокального конкурса «Возраста.Net» Светлана Игнатова вышла на сцену вместе с группой «Квартро». А сводный хор проекта «Московское долголетие» исполнил известные песни под аккомпанемент Центрального военного оркестра Министерства обороны России.

«Каждый из нас хоть немного star», - подпевали зрители сводному хору.

Певица Валерия выступала вместе с пятью танцевальными парами, финалистами Танцевального марафона проекта «Московское долголетие». Группа «Земляне» собрала на сцене 10 лауреатов различных творческих конкурсов проекта. А ученицы школы «Королевская осанка» «Московского долголетия», которые в этом году вышли на подиум Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia, провели на сцене театра специальное дефиле.

Кроме того, на церемонии награждения выступили артисты московского балета вместе с воспитанниками Русской национальной школы балета Илзе Лиепа, Сергей Мазаев, группа «А’Студио», Кристина Орбакайте, Сосо Павлиашвили.

Воспитанники Русской национальной школы балета Илзе Лиепа вместе с корифеями московского балета исполнили номер «Преемственность». Фото: dszn.ru

В следующем материале kp.ru в разделе «Город помогает» читайте о том, почему полковник медицинской службы занимается рукоделием, куда уважаемого доцента привели занятия танцами и что нужно, чтобы записаться в проект «Московское долголетие».

ВАЖНО

Как выбирали победителей

Процедура проста. Сначала претендентов на титул «Человека года» выдвинули от всех 11 округов Москвы. В оргкомитет церемонии поступило порядка 300 заявок, из которых члены общественного совета проекта «Московское долголетие» отобрали 5 финалистов по каждой из 11 номинаций.

Из них во время народного голосования на сайте Департамента труда и социальной защиты населения Москвы и были выбраны победители. К слову, более 100 тысяч человек проголосовали за номинантов на сайте. Как видите, все решали сами москвичи.