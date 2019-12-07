Улыбка и тонкие черты лица появились у людей в результате «самоодомашнивания»

Наши предки были бесстрашными людьми. В том числе и потому что практиковали секс с неандертальцами и неандерталками. Те, хотя и относились к роду людей, но внешность их была, мягко говоря, далека от модельных стандартов. Во всяком случае на наш современный взгляд. Низкорослые и коренастые, наши близкие родственники имели такую физиономию, как будто на ней черти горох молотили. На реконструкциях мы видим грубые и резкие формы внешности. В отличие от них Homo Sapiens обладают тонкими, изящными чертами лица, аккуратным носом и большими выразительными глазами.

Почему мы настолько разительно отличаемся даже от сородичей, с которыми в свое время могли вступать в брак и иметь общее потомство (у каждого из европейцев около 2 процентов неандертальских генов)? Ответ на этот вопрос дает исследование предпринятое международной командой ученых под руководством профессора Матео Занелла из Миланского университета (Италия).

Биологам известно, что животные в процессе одомашнивания человеком изменяли свою внешность. Самым ярким подтверждением этого тезиса стал эксперимент советского генетика Дмитрия Беляева, начатый в 1959 году. Ученые решили приручить лисиц и принялись из каждого поколения отбирать самых игривых и дружелюбных животных. Через несколько этапов искусственного отбора была выведена группа лис, которые совершенно не боялись человека - виляли хвостом и облизывали своего опекуна. Хотя селекция шла только по принципу социального поведения, но изменилась и внешность зверей: у них начали закручиваться кольцом хвосты, свисать уши, на окрасе стали появляться белые пятна, а подростковые черты сохранялись и во взрослом состоянии. Лисицы стали напоминать собак. Вероятно, сходным образом менялась внешность волков под действием одомашнивания.

Ученые предположили, что эффект одомашнивания мог повлиять и на внешность человека. Но возникает вопрос: кто же мог приручать человека? Только мы сами! Наши предки старались выбирать себе менее агрессивных и более дружелюбных партнеров - это делало общину более сплоченной и помогало выживать. Получалось, люди «одомашнивали» сами себя.

Матео Занелла и его коллеги изучили генетический механизм, который мог лежать в основе этого процесса. Они обратили внимание на ген BAZ1B, который играл важную роль в превращении волка в собаку. В частности под его влиянием у псов эволюционировали две дополнительные мышцы, которые позволяют им расширять и сужать глаза, делая таким образом мимику морды более выразительной и понятной человеку. Волки на это не способны.

Кроме того, ген BAZ1B участвует в развитии синдрома Уильямса, заболевания, которое можно узнать по характерному изменению внешности. У человека формируется «лицо эльфа»: у таких пациентов маленький нос и подбородок, широкий улыбчивый рот, полные губы и щеки. Несмотря на умственную отсталость такие люди очень дружелюбны и общительны.

Исследователи изучали связь гена BAZ1B с особенностями внешности современных людей, а затем сравнивали полученные данные с образцами выделенными из ДНК двух неандертальцев и одного денисовца (это еще один недавно открытый вид ископаемых людей). Генетики обнаружили у современных людей мутации в BAZ1B, которые не были свойственны нашим вымершим собратьям.

- Мы идентифицировали участок 7-й хромосомы гена BAZ1B в качестве главного регулятора, сформировавшего лицо современного человека, - утверждает Матео Занелла. - Именно он ответственен за изменение нашей внешности с течением времени. Эти изменения были частью процесса снижения реактивной агрессии, что повышало способность людей ко взаимной кооперации.

Для древнего человека жизненно важно было обладать внешностью, которая бы сигнализировала окружающим о добрых намерениях. Окружающие понимали, что с таким открытым и приветливым соплеменником можно иметь дело. Возможно способность производить благоприятное впечатление было ключевым фактором в эволюции человека. Мы еще раз убеждаемся, что именно эмоциональная привязанность друг к другу и чувство товарищества сделали нас людьми во всех смыслах этого слова.