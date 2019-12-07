Из СССР к 1 декабря 1991-го сбежали все, кроме России и Казахстана

7 декабря 1991 года в правительственной резиденции Вискули в Беловежской пуще собрались лидеры России, Белоруссии и Украины. 8 декабря после четырехчасового обсуждения они подписали Беловежское соглашение — документ о кончине СССР и о создании Союза Независимых государств — СНГ.

Один из авторов проекта того исторического документа, Сергей ШАХРАЙ, ответил на вопросы «Комсомолки».

МИНУ ЗАЛОЖИЛ СТАЛИН

- Приглашение Ельцина в Белоруссию, сделанное Шушкевичем 20 октября 1991 года на Госсовете в Ново-Огарево — это точка отсчета для Беловежья?

- Это не начало, а почти финал длинной цепочки событий, точку которому поставило Беловежье.

- Так почему распался СССР?

- Три фактора: жесточайший экономический кризис, "вирус зависти" (когда все республики стали говорить, что больше не хотят "кормить соседей"), и право на свободный выход из состава СССР, записанное в конституции. По науке это называется "право на сецессию". А я всегда называл "миной замедленного действия".

В 1924-м в первой советской конституции записали право республик на свободный выход из Союза вплоть до создания самостоятельного государства. Эта норма "спала" 65 лет. Про нее вспомнили сначала три Прибалтийские республики, затем все остальные.

Но по большому счету, все идет от статьи 2 Конституции РСФСР 1918 года. Где записана формулировка Сталина, что Россия учреждается на основе свободного союза свободных наций как федерация национальных республик. Эта сталинская идея нам потом еще аукнулась в конце 1990 – начале 1991 годов парадом суверенитетов российских автономий.

- Разве не российская Декларация о гос суверенитете дала толчок распаду СССР?

- Нет. В этом документе написано, что Россия остается в составе СССР. И это была реакция на то, что автономии в составе РСФСР стали - с подачи ЦК КПСС - объявлять себя самостоятельными союзными республиками. Дело кончилось проблемами с Татарстаном и чеченской войной.

А через два месяца после российской декларации о суверенитете случился августовский путч. После него не стало КПСС и фактически - СССР.

- Это умозаключение на каких фактах основано?

- На исторических. На анализе хронологии событий. После путча Горбачев, вернувшись из Фороса, был очень обижен на своих однопартийцев. Объявил о сложении полномочий Генсека ЦК КПСС и призвал всех честных коммунистов выйти из партии. В результате с конца августа и до начала октября все 15 республик приняли решение о ликвидации или приостановке деятельности союзных компартий. КПСС – "становой хребет" Советского Союза – развалилась за месяц. Дальше уже все покатилось к финалу.

- Понять Горбачева можно?

- По-человечески, наверное да.. Но с точки зрения того, что он руководитель крупнейшей страны мира и Президент СССР — это был призыв к коллективному самоубийству. Вдобавок, Горбачев еще принял указы о лишении КПСС имущества и запрете политической деятельности в госаппарате, армии и силовых структурах. 29 августа 1991 года Верховный Совет СССР приостановил деятельность КПСС по всей стране. А перед этим союзные депутаты ликвидировали союзное же правительство.

Взамен были созданы некие координационные органы – Госсовет СССР, Межреспубликанский экономический комитет, Межреспубликанская служба безопасности и тому подобные рыхлые структуры. Власть распалась вместе с распадом КПСС.

ДО 1 ДЕКАБРЯ УШЛИ ПОЧТИ ВСЕ

- Но ГКЧП, объявившее о себе 19 августа, не дало подписать Союзный договор 20 августа, который бы прикончил СССР уже тогда?

- Не дало. Но дело не в бумаге! Работа над Союзным договором началась потому, что у нас к началу лета 1991 года уже было три независимых государства, семь суверенных республик, а вдобавок еще восемь президентов! И еще была субъективная причина - внутрипартийная борьба и противостояние «ястребов» и «голубей». Горбачев видел, что попытки силой задавить политические движения в союзных республиках ведут к обратному результату. И в начале апреля 1991 года на заседании Совбеза СССР он заявил, что отказывается от жестких мер и берет курс на выработку новой программы действий вместе с популярными лидерами республик, выступающих за сохранение обновленного Союза.

- Так начался Ново-Огаревский процесс?

- Да. Но уже через пару недель его противники провели объединенный Пленум ЦК и ЦКК КПСС. Обвинили Горбачева в развале страны, потребовали введения в стране чрезвычайного положения. Горбачев смог их переиграть, но ненадолго. В сентябре на съезде его должны были сместить с поста Президента СССР и Генсека КПСС. Он не стал ждать. Провел переговоры с лидерами крупнейших республик — Казахстан, Белоруссия, Украина и РСФСР.

- Попробовал сыграть на опережение?

- Предложил, по сути, не союз, а конфедерацию. Обещал, что все полномочия будут у республик, а за центром останется лишь оборона и внешняя политика.. Против этого и выступил ГКЧП. Но самая главная неосторожность – пообещал, что не будет главы КГБ Крючкова. А все разговоры прослушивались и записывались!

- Вы говорили про то, как республики побежали из Союза.

- В моей книге про распад СССР есть точная хроника, как 13 из 15 союзных республик воспользовались статьей 72 Конституции СССР 1977 года и ушли еще до 1 декабря 1991 года. Последней стала Украина со своим референдумом.

Сергей Шахрай в студии Радиостанции "Комсомольская правда".Фото: Иван МАКЕЕВ

- То есть 8 декабря в Беловежье...

- Уже нечего было распускать. Остались РСФСР, которая не собиралась выходить, и Казахстан в непонятном статусе — декларацию о независимости он принял, но о выходе не сказал. Надо было думать, что делать дальше.

- Вам надо было юридически оформить фактическое положение дел?

- Именно так.

- А проект союзного договора, который Горбачеву подготовили известные правоведы Кудрявцев и Шахназаров?

- После путча любой Союзный договор был нежизнеспособен. Союзного центра уже не было. Шел торг союзной элиты с элитами республик - как жить дальше. А республики, видя, что центр потерял авторитет, уже не понимали, почему надо кому-то подчиняться.

Считаю, прими Горбачев новую Конституцию СССР, как сначала собирался, и не ввяжись в этот мучительный Ново-Огаревский процесс - все могло бы быть иначе. А история с Союзным договором была «подброшена» эстонцами. Такой «троянский конь».

ЭСТОНСКИЙ СЛЕД

- Почему эстонцы?

- 16 ноября 1988 года у Горбачева была делегация Верховного Совета ЭССР. Речь шла примерно в таком ключе. В 1940-м Эстонию — как и Литву с Латвией — присоединили к СССР силой на основании пакта Молотова- Риббентропа. Дескать, все это - исторически, эстетически, политически - было некрасиво, нелегитимно и недемократично. А Вы же у нас, Михаил Сергеевич, демократ. Давайте, подпишем Союзный договор, - и наши отношения станут юридически и политически оформлены.

- Эстонцы не говорили «мы уходим»?

- Нет. Они предлагали оформить вхождение Эстонии в СССР юридически красиво. А потом тему Союзного договора, но уже как основы для переформатирования всего государства, подняли депутаты СССР на своем I Съезде. В те времена наш народ смотрел выступления депутатов, не отрываясь от экранов. Сюжет пошел в массы. При этом у Горбачева был готов проект новой Конституции СССР. Его, кстати, готовил все тот же академик Кудрявцев.

- Но Горбачев осенью 88-го загорелся идеей Союзного договора?

- Тогда — да. Но после путча идея вообще свернула не туда. В октябре 1991-го в Ново-Огарево в обсуждении Союзного договора участвовали... лишь 7 из 15 союзных республик. А к ним стучались в двери главы российских автономий.

- Чего хотели?

- Стать равноправными учредителями нового Союза. И это – еще одна причина распада СССР - заигрывание с национальным вопросом и с автономиями. Всем 20 автономиям (из них 16 – были в РСФСР) союзный центр за лояльность обещал дать статус союзных республик.

- Не многовато ли союзных республик?

- Получалось 35 республик в составе СССР. Но условием повышения статуса автономных республик был их отказ от права свободного выхода из Союза. Одним махом – двух зайцев убить. И Ельцина ослабить – ведь из России уходили сильнейшие регионы с 20 миллионами населения, половиной территорий и всеми стратегическими ресурсами — от нефти и газа до урана с золотом и алмазами. И голосами автономий протащить ту конструкцию нового Союза, что задумал Центр.

- Юридическая ловушка?

- И таких ловушек было много. Помимо «плана автономизации» были и другие. 14 июля 1991-го «Известия» опубликовали документ в рамках подготовки к сентябрьскому заседанию Политбюро и Пленума ЦК. Предлагалось создать в РСФСР семь союзных республик. Почти как наши федеральные округа.

- То есть Горбачев делал все возможное для сохранения Союза?

- Не Союза. Он делал все возможное для сохранения власти – своей и союзного центра.

- Но получается, автономии могли стать союзными республиками уже в августе 1991-го?

- Да. Партийные лидеры всех 16 российских автономий 20 августа 1991-го сидели в приемной у Геннадия Янаева. Он 19 августа провозгласил себя и.о. президента СССР. Они все приехали за статусом союзных республик. Получить подтверждение, что обещанный статус ГКЧП у них не отберет. Если бы путч не провалился, то уже 21 августа РСФСР могла стать конфедерацией. В лучшем случае. Процесс распада продолжался.

УКРАИНСКИЙ ФАКТОР

- Кто первым побежал?

- В нашей истории первый шаг всегда делала Украина - и последний тоже. В августе они заявляют о независимости на Верховном Совете УССР. 1 декабря выбирают президента и на референдуме голосуют за независимость 92 процентами. Поставили точку на союзном государстве. При том союзные силовые структуры на территории Украины в этот период фактически были захвачены.

- То есть российская делегация ехала в Белоруссию 7 декабря встречаться с Кравчуком как с главою независимой Украины и с Шушкевичем, тоже желавшим независимости?

- Юридически – да. Но будет неправдой сказать, что наша делегация и я лично ехали именно с таким пониманием ситуации. Но события осени и начала декабря позволили без иллюзий смотреть на ситуацию. Механизм власти у КПСС уже был отобран. Союзное управление развалилось. Фактически произошел развал страны.

- Официальный повод визита в Вискули был какой?

- Подписание соглашения о социально-экономическом сотрудничестве (я был советником президента РСФСР по правовым вопросам). О чем накануне говорили Ельцин, Шушкевич и Кравчук - мне уже потом рассказали. Они созвонились и пригласили Кравчука после 1 декабря в Минск. Причем звонок ему, по-моему, был уже из Минска.

Леонид Кравчук, Станислав Шушкевич и Борис Ельцин после подписания соглашения о создании СНГ, 8 декабря 1991 г. Фото Дмитрия Соколова /Фотохроника ТАСС/.

- Вы с Ельциным до вылета в Белоруссию обсуждали , что именно там придется проработать и подписать?

- Никакого проекта договора до вылета не было. Все делегации готовили свои предложения ночью с 7 на 8 декабря. Работали эксперты, рабочие лошадки. Очень важна была формула. Был риск вообще ни о чем не договориться и скатиться к югославскому сценарию. Кавказ-то уже полыхал. И республики на Волге уже говорили о суверенитете.

- И какова была формула?

- В итоге мы работали по формуле: из четырех государств, создавших СССР в 1922 году— РСФСР, Украина, Белоруссия и Закавказская СФСР — остались три и были представлены в Беловежье первыми и вторыми лицами. А Закавказье уже ушло — Грузия, Армения и Азербайджан приняли декларации о независимости. Потому мы были вправе констатировать распад прежнего Союза. И создать основу для нового. Появилась формула: СССР умер – да здравствует СНГ! Хотели оставить слово «Союз», но Кравчук категорически его не принимал. Придумали «Содружество».

- А вариант ССР...

- Это в Вискулях уже не обсуждалось. Создание СНГ имело две цели. Упростить бракоразводный процесс, чтобы без войны. И сохранить возможность будущей интеграции.

Свидетельство о смерти фактически развалившегося СССР выдали эти три лидера. Правда, сразу пригласили Казахстан — чтобы не говорили об этническом, славянском союзе.

АРСЕНАЛЫ И ГРАНИЦЫ

- Главными в группе экспертов были вы с Гайдаром?

- Гораздо более активной была украинская делегация. Скажем, их эксперт Крыжановский имел свои варианты. И только мы - я и Гайдар — возражали. Так активно, что меня чуть не лишили права въезда на Украину. Я в статье 10-й написал, что границы признаются между странами Содружества, пока страна внутри содружества. А если выходит — границы исчезают.

- Это было про что?

- Это было про Крым. Почему Украина ненавидит СНГ, но не уходит оттуда — потому что сразу де юре ситуация с Крымом для нее становится проигранной.

- Вопрос про Крым обсуждался при выработке 18 статей соглашения?

- Обсуждался вопрос границ. Не было отдельной дискуссии по Крыму — тогда бы все остановилось. Вопрос был такой — что является границами между союзными республиками? Ответ — нынешняя административная граница. Она и оформляется как госграница. Она не дискутируется и не оспаривается, пока страна находится в СНГ. А выход из Содружества открывает ящик Пандоры - надо о границе договариваться.

- Перспективы того, о чем вы говорите — в декабре 1991-го было понятно всем в Вискулях?

- Нет, конечно. Потом уже украинская делегация поняла, что это для них как раз гарантия по Крыму. Крым обсуждался где-то через год, при заключении договора с Украиной. А 8 декабря 1991-го глава нашего МИДа Козырев, которого поддержал Ельцин, сказал: «Да ладно с вашим Крымом, все равно же вместе живем!»

- Сразу согласились, что ядерное оружие — все в России?

- Практически да. В 1992-м Назарбаев, кажется, не исключал варианта остаться среди ядерных стран. Но в декабре 1991-го решили быстро — у ядерного оружия должен быть один хозяин.

- Единые вооруженные силы и единая валюта — это записали, но это ж было нереально?

- Это были базовые статьи. Их писал Егор Гайдар. Они выступали основой реинтеграции — пусть и не смогли реализоваться. С вооруженными силами уже тогда все становилось понятно. Они в республиках уже создавались собственные — особенно в Закавказье. Как были понятны и перспективы с единой валютой.

- Как поделили имущество?

- У кого что находится - у того и остается. По зарубежному имуществу спорят и сегодня. Было записано, что вопрос по имуществу дипломатических миссий - это вопрос будущих переговоров. Потому Украина оспаривает до сих пор.

ПОЛЕТ НАЗАРБАЕВА

- Вы слышали, как Ельцин 7 декабря звонил Назарбаеву, летевшему из Алма-Аты в Москву?

- Я слышал приглашение Назарбаеву. Причина того, что он остался в Москве и не прилетел к нам — Горбачев ему предложил высокий пост — кажется, пост премьера СССР. Но как можно обещать то, чего нет…

- Назарбаев мог изменить ситуацию в Вискулях?

- Ситуацию – нет. А текст, наверное, да. Появились бы еще одна-две статьи, уменьшающие атмосферу славянского союза. И, кстати, перед Назарбаевым все равно надо снять шляпу. Он приложил титанические усилия, чтобы через полмесяца, 22 декабря в Алма-Ате собрать все республики — дабы присоединились к СНГ.

21 декабря 1991 года, Нурсултан Назарбаев во время подписания протокола к Соглашению об образовании СНГ. Фото Александр Сенцов, Дмитрий Соколов /ИТАР-ТАСС

Думаю, что участие Назарбаева в переговорах в Вискулях поменяло бы юридическую конструкцию — сделало бы договор более федеративным. Но он мог и просчитать непопулярность решения, принятого 8 декабря, — чтобы не присоединиться к нему.

- Почему звонили из Беловежской Пущи Горбачеву — понятно, а президенту США Джорджу Бушу-старшему зачем?

- Ядерное оружие. Если вместо СССР появляется нечто другое, первый вопрос для американцев: у кого боеголовки? И звонок Ельцина Бушу говорил о том, что вопрос управления ядерными силами решен, кнопка остается у Москвы. Иначе была бы катастрофа.

- Ельцин давал вам с Гайдаром советы?

- Он проект, который мы готовили всю ночь, увидел утром 8 декабря. Трое глав республик заседали отдельно, три премьера — отдельно. Тогда не было сегодняшних копировальных машин. Поэтому тексты размножали через факсовые аппараты. И наши руководители сидели с этими длиннющими рулонами факсовой бумаги. Правили так — в основном вычеркивали.

- Как вы с Гайдаром разделили обязанности?

- Мы вместе работали. То, что касается экономики устройства органов, процедуры — у него, а вся юридическая составляющая у меня.

- Страх был, что Горбачев пришлет «Альфу» чтобы вас всех арестовать?

- Не было страха, была опустошенность. А Горбачев звонил главе Минобороны СССР Шапошникову и командующим округами: «Ну, давай!». А что - «давай»? Ситуация оказалась схожа с положением Николая II в феврале 1917-го — его не поддержал никто из генералов. А поддержи глава Минобороны Горбачева 8 декабря 1991-го, президент СССР попытался бы всех вернуть за стол Союзного договора.

- Почему так легко Верховный Совет РСФСР 12 декабря ратифицировал Беловежские соглашения?

- Как раз потому, что на тот момент все четко видели, что Союза уже нет, а 13 республик уже становятся членами ООН. И депутаты, помимо прочего, увидели, что роль России - главная и в ООН, и в ядерном потенциале. Обсуждалось еще, что это соглашение позволит не создавать экономические барьеры. Ведь ситуация тогда была аховая, с продовольствием особенно — запасов в стране на три дня было. Да и Белоруссия и Украина уже ратифицировали Соглашение о создании СНГ.

Это сейчас все говорят, что СССР развалили три мужика в Беловежском лесу. А тогда депутаты четко понимали, что распад был остановлен. Оттолкнувшись от СНГ, можно начинать новую интеграцию.

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