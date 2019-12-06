Банан, приклеенный к стене, ушел с молотка за 120 000 долларов

Предприимчивый итальянец создал сразу две копии, почему-то уверив в успех своего странного творения. И не прогадал (или с кем-то договорился заранее). Ну судите сами: две одинаковых фигни, поименованных произведением искусства в виде фрукта, пришпиленного к стенке, продались по 120 000 долларов каждая. Одну купил некий француз, а другую - какая-то француженка.

И что вы думаете? Откровенный абсурд породил вполне реальный ажиотаж. Теперь клиенты выстраиваются в очередь за очередным «банановым изданием», а владельцы галерей атакуют Каттелана предложениями. Известно, что очередной банан, перетянутый скотчем купят уже за 150 000 долларов, причем на право обладать «творением» претендуют две серьезные организации.

Впрочем, знатоки уже разъяснили в чем ценность арт-объекта. По замыслу художника, банан - это символ «мировой торговли, двойного смысла, а также классический объект юмора» (отсюда, мол, название «Комик»). Вот про юмор - это в точку. Заплатить такую цену за скоропортящийся предмет искусства может только очень веселый человек.

Маурицио Каттелан создавал свой шедевр в течение года. «Каждый раз, когда он путешествовал, он брал с собой банан и вешал его в своем гостиничном номере, для вдохновения»,- на полном серьезе говорится в заявлении галереи Perrotin, где и был выставлен экспонат.

Автор концепт-арта известен своими сатирическими работами. Одна из самых знаменитых - унитаз из 18-каратного золота под названием «Америка». Хранился объект стоимостью в 6 миллионов долларов в доме Уинстона Черчилля в Англии. Но недавно был украден прямо с выставки работ художника в Нью-Йорке. До сих пор не найден...

Россияне знают художника по скандальной экспозиции «Баллада о Троцком» - лошади, подвешенной летом этого года под потолком Музея имени Пушкина в Москве. Она вызвала неоднозначную реакцию. Многих посетителей возмутило «издевательство над животным». Которое, впрочем, оказалось всего лишь искусно сделанным чучелом.