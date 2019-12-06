Блондинка из «ВИА Гры» со слезами на глазах поклялась, что не уводила мужа у Веры Брежневой

Молодая красавица-блондинка Эрика Герцег, которую многие считают «новой Верой Брежневой» в «ВИА Гре», по слухам, потеснила звезду и в семейной жизни, закрутив роман с продюсером Константином Меладзе. Проблемы в браке Брежневой обсуждают не только в прессе и соцсетях, но и в окружении пары. Мол, пока певица выступает и записывает клипы, пылкий 56-летний супруг увлёкся подопечной из своего трио...

6 декабря Эрика Герцег в составе «ВИА Гры» появилась на сцене Кремлевского дворца на концерте «Русское Рождество».

- Я по жизни большой мечтатель, - призналась певица за кулисами. - Помню, как смотрела по телевизору клип «Л.М.Л.» и представляла, что стану «беленькой из ВИА Гры». И спустя всего четыре месяца это сбылось, представляете? И как после этого не верить в чудеса?

- Эрика, весь последний год не стихают разговоры о вашем романе с продюсером, почему вы отмалчиваетесь? - спросила «КП» солистку, чем вызвала недовольство ее представителя: «Мы на это вопрос уже отвечали!».

- Нет-нет, я хочу ответить, ведь это очень большая проблема, - перебила Герцег, едва не расплакавшись. - Я всю жизнь мечтала встретить свою любовь - умного, доброго, прекрасного мужчину. Это желание я загадала два года назад на Новый год, и оно тут же сбылось! Я очень люблю его и мы счастливы вместе, а эти слухи отравляют нам жизнь. Я вынуждена все время оправдываться, что это сцена, что с продюсером у меня рабочие отношения...

- Так почему бы тогда не выйти в свет с вашим парнем, чтобы поставить точку в этих пересудах?

- Я не хочу этого делать. Я верю, что счастье любит тишину. Я не хочу никому показывать своего мужчину, я против этого. Ну блин, это мое, пусть это останется дома!

Напомним, четыре года назад Константин Меладзе ушел от своей супруги Яны, которая родила ему троих детей, к Вере Брежневой. Как рассказывала в интервью «КП» бывшая жена продюсера, отношения Меладзе и Брежневой начались много лет назад ещё во времена «золотого состава «ВИА Гры». Неудивительно, что сейчас, когда Брежнева удалила из соцсетей все совместные фото с мужем, его заподозрили в измене с очередной солисткой группы.