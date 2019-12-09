Артемий Лебедев назвал Николая II «мерзким тираном» и «уродом»

Хейтерами называют тех, кто, движимый ненавистью и завистью, пишет гадкие комментарии в соцсетях знаменитостей. А «Хейт-ток» - это ток-шоу онлайн-платформы Premier.one, где звездный гость и его хейтеры встречаются лицом к лицу. В свежем выпуске под прицельным огнем своих хейтеров оказался дизайнер Артемий Лебедев, известный также как острый на язык блогер с большим стажем. Вот несколько цитат из программы.

О гуманизме

«Я самый большой гуманист на свете. И я занимаюсь в том числе безбарьерной средой и дизайном для инвалидов. Поскольку я сам скоро уже перестану видеть, у меня зрение садится, я отдельно этим занимаюсь, потому что меня эта тема волнует».

Об акции «Я/МЫ Иван Голунов»

Претензия к дизайну остается. Можно было воспользоваться случаем и сделать реально крутую штуку. Je suis charlie — вот это была вещь очень мощная, она была графичная, правильная, она переводилась на все языки. И это образ запоминаемый. А «Я Мы» — это кусок г...на. У дизайнера большая ответственность, он не должен прос...ть исторический шанс. Здесь дизайнер исторический шанс прос...ал.

О фондах помощи больным ВИЧ и СПИД

«Все эти фонды существуют только для одного: чтобы ты пошел, хоть и бесплатно — потому что для тебя это бесплатно, а для фонда не бесплатно, ему государство выделяет огромные транши, — чтобы ты сдал анализ на кровь. И люди просто питаются этими грантами и этими траншами. Это супермафия, она офигенно работает».

О военных памятниках

«99% памятников, которые сейчас строятся, являются бездарными и ужасными, и они своим существованием оскверняют память о Победе. Памятник должен быть таким, чтобы он память освещал, а не осквернял. Посмотрите на Поклонную гору! Это кусок беспробудного [ужаса], который построил Церетели. Никакой памяти там нет, есть только распил бабла».

О популярности

«Вершина моего падения на дно — это присутствие меня на этом шоу. Ниже вряд ли я в ближайшее время упаду. А в том, что я столько лет на виду, нет ничего плохого, просто я понимаю, на каком языке сегодня люди разговаривают. Моя аудитория каждые пять лет меняется, и получается так, что каждый раз ко мне приходят новые школьники и двадцатилетние, которые становятся моей аудиторией».

Об «эпизодическом эпатаже»

Степень выражения моих мыслей, как я называю «эпизодический эпатаж», нужна для того, чтобы привлечь внимание к проблеме. Если я буду писать так, как пишут журналисты в газете «Тверская 13», которую мэрия издает, то это будет просто [ужас] Можно сразу пойти и повеситься от скуки. Я пишу так, чтобы людям хотелось зайти и почитать. А когда они зашли и почитали, я им подсовываю полезную информацию, которая заставляет задуматься. Двадцать лет мои блоги находятся в топе, потому что я пишу о проблемах, которые людей [волнуют].

О воспитании детей

«Как только ты дашь им первый ютуб в самом защищенном режиме, дети сразу найдут в нем порнографию и посмотрят. Поэтому если ты будешь отрицать реальность и говорить, что этого не существует, это будет потеря контакта с детьми. Если обсуждать все с детьми, дети будут абсолютно счастливы. Лет до 12 им больше ничего не надо, это полностью все их потребности в смелости. Не надо быть лицемером, надо общаться с детьми так, чтобы они чувствовали, что находятся на территории безопасности. Что они имеют право пернуть и не раскаиваться об этом всю жизнь».

О Николае II

«Николай II был самый мерзкий кровавый тиран на свете, не заслуживающий ни малейшего сострадания урод. Он про...рал вообще все и отрекся от престола. Поэтому писать «прости нас государь» как минимум безграмотно, потому что он уже не государь, а гражданин Романов. И меня раздражает то, что святыми сделали царскую семью, а доктора не сделали святым, хотя он также погиб с ними в том подвале. И это [подлость]. Доктор из них самый святой, и он пошел на смерть ради людей, с которыми он работал. А их расстреляли потому, что они знали, на что они шли изначально».

О пенсионерах и учителях

«Чтобы в стране стало жить хорошо, нужно не раздавать деньги пенсионерам с учителями, а надо строить дороги. Когда будут построены дороги, по ним начнут ездить машины с товарами, начнет расти экономика и появится деньги, чтобы всем этим людям хватило, чтобы все они стали жить нормальной жизнью, как это происходит на Западе».

О помощи самому себе

«У нас у всех одна жизнь. Если мы в течение жизни знаем, как бывает лучше, но не получаем этого, и у нас есть возможность самим себе помочь, надо этой возможностью пользоваться. Не надо сидеть на ж... и ждать, когда тебе кто-то поможет. Я знаю людей, которые ждут по 20 лет — это их спорт. Они наслаждаются тем, что сидят и переживают о том, как им плохо. Моя точка зрения очень простая: не ждать. Я у себя в доме сделал ремонт в подъезде сам. Ни один сосед не согласился скинуться со мной. Я не стал ждать, когда у ЖЭКа через 20 лет появится бюджет на ремонт в моем подъезде Я это сделал сам. Это пример того, как надо поступать».

О помощи тем, кто занят делом

«Я провел стрим, мне накидали 230 тысяч рублей за два часа. Я сразу объявил, что половину этих денег отдаю на резиденцию «Новые берега» — ребята сидят в Тюмени и строят коттеджный поселок для инвалидов. Половину этих денег я отправил им. Я помогаю этим людям, потому что они заняты конкретным делом. Они не просто говорят «Я инвалид, дайте мне бабок». Нет, я никогда не дам бабки просто так. Но если люди говорят: «Мы собрались вместе, мы хотим друг другу помогать», — таким людям я даю деньги».