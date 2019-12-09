Дмитрий Климишин, группа компаний «Просвещение»: Мы стараемся максимально считать потребности населения страны, связанные с образованием и уровнем жизни

Форум собрал крупнейших книгоиздателей со всей страны, а также экспертов и федеральных чиновников, которые обсудили состояние рынка, борьбу с распространением нелегальной продукции и привлечение молодежи к чтению.

В этом году издательский дивизион группы компаний «Просвещение» выпустил более 100 млн экземпляров книг на российский рынок. Но издание учебной литературы - лишь одно из направлений деятельности группы компаний. Ее приоритет - создание комплексного продукта для развития человеческого капитала страны. Эта работа включает создание цифровой образовательной среды, повышение эффективности образовательного процесса, курсы повышения квалификации, поставку оборудования в образовательные организации, реновацию школ.

«Мы стараемся максимально считать потребности населения страны, связанные с образованием и уровнем жизни», - сообщил генеральный директор издательства «Просвещение» Дмитрий Климишин.

Фото: пресс-служба Минпросвещения России

Гости съезда Российского книжного союза обсудили первоочередные задачи, которые стоят перед отечественной книжной отраслью. Так, президент Российского книжного союза Сергей Степашин сообщил, что на сегодняшний день отрасль находится в эпицентре технологических изменений и цифровой трансформации. Поэтому рынку требуется поддержка государства. В свою очередь министр культуры РФ Владимир Мединский отметил, что его ведомство разработало законопроект о льготной аренде для книжных магазинов. Документ принят Госдумой в первом чтении.

А пока книгоиздатели решают проблемы отечественного рынка собственными силами. Например, «Просвещение» выходит на международный уровень. В этом году в офисе группы компаний побывали делегации из Объединенных Арабских Эмиратов, Вьетнама и стран СНГ.

«Мы не только перенимаем опыт у коллег из-за рубежа, мы и сами делимся наработками и видим, что наш образовательный контент и опыт работы в сфере образования и книгоиздания востребованы в мире», - резюмировал Дмитрий Климишин.