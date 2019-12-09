Российские ученые вырастили новую кожу прямо на месте тяжелых ран

Уникальный эксперимент провели ученые Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена. Прямо во время операции, in situ — то есть «на месте», в лаборатории доклинических исследований специалисты применили биопечать импланта для восстановления кожи на месте сложных дефектов (ран).

Исследование проводили на крысах в течение нескольких недель. Биопечать производилась непосредственно в рану при помощи робота-манипулятора. В ходе эксперимента в качества «биочернил» использовали специально разработанный коллагеновый материал.

Чтобы стимулировать восстановление и приживление новой кожи, ученые использовали так называемый лизат тромбоцитов. Это препарат, который можно готовить как персональный продукт из крови каждого больного. Благодаря чему удастся избежать опасных аллергических реакций, пояснила руководитель проекта профессор Наталья Сергеева. Для получения лизата тромбоцитов специально в рамках проекта была разработана оригинальная технология приготовления такого «эликсира» из крови. Затем на основе лизата создали гель, обогащённый ростовыми факторами и гормонами для культивирования (выращивания) клеток кожи.

Фото предоставлено пресс-службой НМИЦ радиологии.

Ценность эксперимента в том, что этот метод можно будет использовать для больных с незаживающими ранами. В том числе, для пациентов с онкологическими заболеваниями, говорят эксперты. Утраченные фрагменты кожи можно будет воссоздавать из собственных клеток пациента. Специальные роботические руки позволяют печатать не только на горизонтальных поверхностях, но и заполнять дефекты неправильной формы под нужным углом.

Также новая технология будет способна решить проблемы васкуляризации (кровоснабжения) имплантанта, считают специалисты. В напечатанную тканеинженерную конструкцию мигрируют родные клетки пациенте, которые участвуют в формировании сосудов, а также обеспечивают прорастание капилляров из окружающей дефект ткани.

Проведенный эксперимент стал первым шагом на пути применения технологии биопечати в условиях операционной для дальнейшего использования на людях, поясняют участники проекта. В будущем это позволит «печатать» трехмерные конструкции непосредственно в месте дефекта конкретного органа пациентов. Это значительно расширит область применения технологии биопечати, так как поможет избавиться от этапа доращивания необходимых фрагментов в специализированных биореакторах и инкубационных системах.

КОММЕНТАРИЙ ГЛАВНОГО ОНКОЛОГА МИНЗДРАВА РФ

- Безусловно, онкология будет одной из первых областей медицины, где эта технология будет востребована, - говорит руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии, главный онколог Минздрава России академик Андрей Каприн. - Современный уровень хирургических вмешательств, огромный арсенал прецизионных (высокоточных. - Ред.) методов облучения и спектр химиотерапевтических и таргетных препаратов позволяет сегодня добиться излечения большого количества онкологических больных. Однако качество жизни после такого агрессивного лечения бывает неудовлетворительным вследствие потери или нарушения функции органов. Мы возлагаем большие надежды на 3D-биопринтинг как на технологию создания конструктов органов из живых элементов.