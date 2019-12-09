2019-12-09T12:31:39+03:00
Экономика

В Москве обсудят сближение законодательств Беларуси и России

Тематическая секция пройдет на научно-практической конференции «Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы»
Ирина ИЛЬИНА
Поделиться:
Заместитель Госсекретаря Союзного государства Алексей Кубрин.Заместитель Госсекретаря Союзного государства Алексей Кубрин.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Поводом для предстоящей конференции стало 20-летие подписания Договора о создании Союза Беларуси и России. Юбилейная веха - самое время подвести итоги деятельности и обсудить перспективы дальнейшей интеграции двух стран. Тут важно понимать, что без сближения законодательных нормативов подобная интеграция и ее развитие в принципе невозможно. Именно поэтому организаторы конференции большое внимание уделили теме юридических аспектов.

Секция «Сближение законодательств Беларуси и России - фундамент Союзного государства» - первая в списке остальных секций.

- Проект концепции сближения законодательства уже подготовлен и определен, - отметил заместитель Госсекретаря Союзного государства Алексей Кубрин. - У нас наработан огромный опыт в этой части, так как эта работа идет практически с первого дня создания Союзного государства. Да, в чем-то мы близки по подходам, а в чем-то у нас есть достаточно серьезные различия. И они касаются экономики как базисной структуры.

Участники, среди которых председатель комиссии по законодательству и регламенту Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, начальник Правового управления Совета Федерации, заведующие кафедрами ведущих вузов, судьи и т.д., поговорят о механизме и инструментах сближения законодательств, концепции миграционной политики двух стран, гармонизации налогового законодательства, правовых основах Союзного государства.

Форум к 20-летию Договора о создании Союзного государства.10 декабря в Москве пройдёт научно-практическая конференция «Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы», которая будет посвящена 20-летию подписания Cоюзного договора

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Конференция Союзного государства - 2019»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Модернизацию транспортной инфраструктуры обсудят на конференции «Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы»
В Москве 10 декабря пройдет научно-практическая конференция, посвященная 20-летию подписания Договора о создании Союза между Беларусью и Россией
Новости 24
Исполком WADA лишил Россию Олимпиад и Чемпионатов мира на 4 года
В Госдуме поддержали возврат пива на стадионы
Назван новый глава Общественной палаты
Туроператоры предсказали удорожание проживания в отелях Турции
Болгария готова принимать газ из «Турецкого потока» со следующего года
В Госдуме предложили ввести в школах основы антикоррупционной политики
Посол Палестины в России назвал условия мира на Ближнем Востоке
Джабаров прокомментировал позицию России на встрече «нормандской четверки»
Россияне назвали героями Отечества Суворова, Жукова и Шойгу
Эксперты прогнозируют кадровый голод в авиации
В Москве два 10-классника выпали с балкона 21-ого этажа
Захарова о "нормандском саммите": Весь вопрос не в новых заявлениях, а в силе воли украинской стороны
Эксперт одобрил идею электронного договора купли-продажи авто
Мобильная связь может подорожать в новом году почти на 20%