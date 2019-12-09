В Москве обсудят сближение законодательств Беларуси и России

Поводом для предстоящей конференции стало 20-летие подписания Договора о создании Союза Беларуси и России. Юбилейная веха - самое время подвести итоги деятельности и обсудить перспективы дальнейшей интеграции двух стран. Тут важно понимать, что без сближения законодательных нормативов подобная интеграция и ее развитие в принципе невозможно. Именно поэтому организаторы конференции большое внимание уделили теме юридических аспектов.

Секция «Сближение законодательств Беларуси и России - фундамент Союзного государства» - первая в списке остальных секций.

- Проект концепции сближения законодательства уже подготовлен и определен, - отметил заместитель Госсекретаря Союзного государства Алексей Кубрин. - У нас наработан огромный опыт в этой части, так как эта работа идет практически с первого дня создания Союзного государства. Да, в чем-то мы близки по подходам, а в чем-то у нас есть достаточно серьезные различия. И они касаются экономики как базисной структуры.

Участники, среди которых председатель комиссии по законодательству и регламенту Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, начальник Правового управления Совета Федерации, заведующие кафедрами ведущих вузов, судьи и т.д., поговорят о механизме и инструментах сближения законодательств, концепции миграционной политики двух стран, гармонизации налогового законодательства, правовых основах Союзного государства.