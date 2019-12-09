Возможна ли интеграция России и Беларуси в существующих экономических реалиях?

Научно-практическая конференция, посвященная 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства, соберет в Москве более 500 участников. Это первое столь крупное мероприятие в истории Союза двух государств, где пройдут обсуждения по всем направлениям, касающихся интеграции России и Беларуси. Отдельная тема - экономика.

Секция «Экономические реалии и перспективы развития интеграционных проектов Союзного государства на Евразийском пространстве» соберет 10 декабря в конференц-зале десятки участников. Вот лишь некоторые темы для обсуждения: проблемные вопросы в системе госзакупок, гармонизация торговых процедур Союзного государства с использованием банков электронных паспортов товаров, концепции создания единой системы учета имущества, развитие стандартизации, развитие племенной базы животноводства и так далее.

Модераторами секции станут заслуженный деятель науки, член-корреспондент РАН, профессор Андрей Николаевич Спартак и заведующий кафедрой Академии управления при Президенте Республики Беларусь, профессор Сергей Анатольевич Кизима.