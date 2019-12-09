2019-12-09T12:37:51+03:00
Экономика

Возможна ли интеграция России и Беларуси в существующих экономических реалиях?

Сближение экономики двух стран обсудят на конференции «Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы»
Ирина ИЛЬИНА
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Сближение экономики двух стран обсудят на конференции «Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы». Фото: Валерий Шарифулин/ТАСССближение экономики двух стран обсудят на конференции «Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы». Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Научно-практическая конференция, посвященная 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства, соберет в Москве более 500 участников. Это первое столь крупное мероприятие в истории Союза двух государств, где пройдут обсуждения по всем направлениям, касающихся интеграции России и Беларуси. Отдельная тема - экономика.

Секция «Экономические реалии и перспективы развития интеграционных проектов Союзного государства на Евразийском пространстве» соберет 10 декабря в конференц-зале десятки участников. Вот лишь некоторые темы для обсуждения: проблемные вопросы в системе госзакупок, гармонизация торговых процедур Союзного государства с использованием банков электронных паспортов товаров, концепции создания единой системы учета имущества, развитие стандартизации, развитие племенной базы животноводства и так далее.

Модераторами секции станут заслуженный деятель науки, член-корреспондент РАН, профессор Андрей Николаевич Спартак и заведующий кафедрой Академии управления при Президенте Республики Беларусь, профессор Сергей Анатольевич Кизима.

Форум к 20-летию Договора о создании Союзного государства.10 декабря в Москве пройдёт научно-практическая конференция «Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы», которая будет посвящена 20-летию подписания Cоюзного договора

ИСТОЧНИК KP.RU

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