Из особняка владельца ЦУМа украли шубы на 20 миллионов рублей

Если перечислить все похищенное, которое грабители вынесли из дома на Барвихе, и сдать все это в ломбард, то на вырученные деньги можно легко купить небольшой коттедж в Подмосковье. Все шубы принадлежали покойной Когос Алле Яковлевне. Это мама владельца компании Mercury, а также московского ЦУМа, Леонида Фридлянда. В конце ноября кто-то проник в коттедж на даче, расположенной недалеко от санатория Барвиха, и унес с собой 8 дорогостоящих шуб.

- В полицию заявили о пропаже 8 шуб. Шубы марки Fendi из баргузина, соболя, норки. Примерная стоимость одной такой модели 3 миллиона рублей. Пропажу обнаружили ни сразу, но когда посмотрели камеры видеонаблюдения, то увидели неизвестного мужчину, который пробрался в дом через окно, – рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

Сейчас полиция изучает кадры с камер наружного наблюдения, а также ищет похожие заявления о краже в элитных домах за тот же период.

Леонид Фридлянд вместе со своим бизнес-партнером основал компанию Mercury, которая занимается продажей товаров класса люкс: одежда, обувь, аксессуары. Компании «Mercury» принадлежат бутики по продаже модных марок Giorgio Armani, Dolce & Gabbana, Prada, Rolex, Tiffany & Co, автомобили Bentley, Ferrari, Maserati. Осенью 2008 года компания «Mercury» приобрела контрольный пакет акций американского аукционного дома «Phillips de Pury», третьего по величине в мире после домов «Sotheby’s» и «Christie’s».