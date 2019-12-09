2019-12-09T13:11:50+03:00
Общество

Фотоконкурс «Российские железные дороги: взгляд пассажира» завершился!

Целый месяц продолжалась совместная акция «Комсомольской правды» и Российских железных дорог
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Любой желающий мог принять участие в уникальном фотоконкурсе «Взгляд пассажира». Для этого нужно было всего лишь сделать удачное фото во время путешествия на поезде и прислать на kp.ru.

Мы конечно знали, что железными дорогами путешествует много людей. Но даже не догадывались, как много среди них талантов!

Всего на конкурс было прислано около 200 фотографий. Выбрать из них всего три оказалаось нелегким трудом.

Сегодня мы представляем победителей и поздравляем их с удачей — ведь призом в каждой номинации стал парный сертификат на «Путешествие на ретропоезде» от «РЖД-ТУР».

Победитель может выбрать сертификат на путешествие на ретропоезде по маршрутам из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону или Иркутска!

1. «Лучший проводник/проводница РЖД».

Фото Людмилы Калугиной.

Фото Людмилы Калугиной.

2. «Пейзаж с российским поездом».

Фото Артема Мухаметгалиева.

Фото Артема Мухаметгалиева.

3. «Дорожные зарисовки»

Фото Надежды Сычевой.

Фото Надежды Сычевой.

Кстати! Пять участников фотоконкурса, набравшие наибольшее количество лайков, получат призы от ИД «Комсомольская правда»: книги и сувениры.

Все фотографии конкурса ЗДЕСЬ.

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