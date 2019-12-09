Депутат Госдумы Журова объяснила, кто просил ее поднять пенсионный возраст до 70 лет

Оказывается, в России есть люди, готовые работать до 70 лет. Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова призналась в интервью журналистам, что ее просят еще поднять пенсионный возраст.

- У меня есть знакомые, которым 65 лет. Их не то что не выгнать на пенсию, они говорят: меняйте закон, делайте до 70. Есть ряд профессий, где 65 лет – это не ограничение. Образование, здравоохранение, культура... Кто там работает, умоляют: можно поднять пенсионный возраст, мы готовы работать, пока способны приносить пользу обществу, - сказала Журова в интервью «Спорт. День за днем».

Когда интервью вышло — разгорелся скандал. Слова Журовой россиянам оказались не по душе.

- Это вырвана из контекста история. Меня реально просили люди, которые работают в сфере культуры. Вот преподаватели вузов. Наступила пенсия и их вдавливают. А там люди до 70 лет готовы работать. В тяжелых профессиях надо наоборот понизить. Дифференцированный подход. Где культура, образование, где они возглавляют организации. Мне даже коллективные письма присылают, чтобы сняли барьер в 65 лет, - объяснилась депутат в разговоре с «КП».