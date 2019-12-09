На страсти, бушующие в последние недели вокруг «мирных демонстрантов», представших перед судом, замечательная «поэтка» (так она себя называет) откликнулась новыми яркими сроками...

- Юнна Петровна, по- моему, это - самое саркастическое ваше стихотворение: «Орите громче, власть боится громких, - совет придуркам от придурков и урода…». Особенно вот это: «Придурков рать обязана орать, тогда в России будет демократь». Я извиняюсь, конечно, но там прямо матершинные слова просятся.

-Саша, вот тема придурков – людей, которые придуриваются, очень веселая. Я на прошлой неделе написала три стихотворения о придурках. В одном из них есть такое:

Придуриваться – их работа,

Юнна Мориц: «Придурков рать обязана орать, тогда в России будет демократь!» Великая поэтесса прочитала для посетителей сайта kp.ru своё самое саркастическое стихотворение 00:00 00:00

Где надо быть проворно юркими,

Где постоянно на кого-то

Они работают придурками.

Сейчас и здесь я современница

Придурков русофобской всячины.

Профессия придурков ценится,

Они со всех сторон проплачены

Сейчас по телеящику все время идут программы, которые показывают со всеми подробностями, как три придурка, три экспоната, которые придуривались в Беловежской пуще, собрались и подписали документ, в результате которого покончила жизнь самоубийством Страна Советов.

И потом Запад, притворившись придурком, объявил себя победителем в холодной войне. А сейчас Запад, притворяясь придурком, объявляет Россию агрессором, оккупантом и главным врагом Запада.

- Пока не забыл - а вот финал «обшарпанных по Шарпу, где заранее придуркам платит Запад за орание». А Шарп - это какой имеется ввиду?

- Шарп – это автор книги о том, как надо придуриваться мирными демонстрантами и под видом мирных демонстрантов доводить власть до абсолютного самоуничтожения, перехватывать эту власть, и передавать ее ставленникам Запада.

Это - брошюра, где по всем пунктам подробно рассказано, как надо придуриваться мирными демонстрантами и под видом мирных демонстрантов устраивать государственные перевороты, цветные революции, майданы, разгромы собственной страны и передачу власти в своей стране людям, которые устраивают все это в своих интересах.

И находят в этой стране придурков, которые исполняют волю Запада. Все эти страны известны, перечислять их не хочу, но, что интересно: в Беловежской пуще, кроме тех трех главных придурков, было еще два замечательных придурка: один Гайдар, который придуривался великим экономистом, и второй – Шахрай, который придуривался великим юристом. Вот куда делся этот великий юрист теперь - абсолютно непонятно.

Но на днях у нас возникла новая звезда в среде придурков: это студент ВШЭ. (Высшая школа экономики. - А.Г.) Во ВШЭ вообще много замечательных экспонатов: один из них объявил русский язык «клоачным» – он является великим специалистом по русской филологии.

Но новая звезда выступил на суде с речью, которая абсолютно не имела никакого отношения к тому, чем он занимался во время «мирной демонстрации».

Это была речь обо всем хорошем против всего плохого. Состояла она из штампов, из общих фраз, из трафаретов, из общих схем, но тусовка таких придурков под видом мирных демонстрантов объявила его уже звездой и дает совет, что орать надо громче, потому что власть боится громкости, идет на уступки и тогда все замечательно, дальше можно работать по книге этого Шарпа, а там все рассказано, как делать.

- Спасибо большое за стихотворение - предупреждение.

Орите громче, власть боится громких Совет придуркам - от придурка и урода Из балагана, где на крючьях и тесёмках Марионетки Шарпа, кукловода. Придурков рать обязана орать, Тогда в России будет демократь! Обшарпанные Шарпом на майдане Должны в России выполнить заданье Орать во-всю, тогда наступит счастье! Собрать придурков и орать, покуда Придурки Шарпа не смайданят чудо, Таким путём придя в России к власти! Обшарпанных придурков амплитуда, По Шарпу раскачав такие страсти, Всех несогласных бросит, как в Одессе, Живьём - в огонь, согласно чёрной мессе Обшарпанных по Шарпу, где заранее Придуркам Запад платит - за орание!

- Блеск! Юнна Петровна, спасибо огромное!

- Саша, я еще напишу о придурках, потому что сейчас этих звездных придурков будут печь, как горячие пирожки, чтобы доказать, что среди этой обшарпанной по Шарпу - под видом мирных демонстраций - тусовки существуют выдающиеся люди, которые должны стать президентами нашей страны. Но, поскольку мы в 90-е годы лихие уже получили придурков такого сорта во власти, больше не хочется.

- Согласен. Юнна Петровна,

- В России очень много безобразий, множество безобразий при уничтожении социальной роли государства, при уничтожении социальной медицины, при уничтожении образования, культуры, при выдвижении людей, которые называют себя оптимизаторами, уничтожая все это. Множество у нас безобразий, но самое отвратительное безобразие , которое может произойти в России – это майдан орущих по Шарпу обшарпанных придурков.