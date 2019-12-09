Финское правительство возглавит политик и мама

Правительственный кризис, спровоцированный забастовкой финских почтовых служащих, завершился на прошлой неделе отставкой правительства. Со вторника в Финляндии будет новый, самый молодой в мире премьер-министр — 34-летняя Санна Марин.

Несмотря на возраст, Санна Мирелла Марин — опытный политик. Придя в политику 13 лет назад, она сделала стремительную карьеру на муниципальном и региональном уровнях. Уже в 30 лет Марин стала депутатом финского парламента от социал-демократической партии. В прошлом кабмине она была министром транспорта и связи. Бывший премьер Антти Ринне доверял ей партийное руководство, пока был на больничном в начале этого года. Теперь он передал ей — пусть и не по своей воле — руководство страной. Скорее всего, на следующем партийном съезде Ринне уйдет окончательно и Санна Марин возглавит СДП. Тогда Финляндия станет первой в мире страной, где все пять партий, входящих в правящую коалицию, возглавляют женщины. Их уже называют новым поколением финской политики.

К слову, в предыдущем правительстве дамы занимали 11 постов из 19. Вряд ли в новом кабмине их будет меньше.

Будущий премьер родилась в 1985 году в Хельсинки. Семья была неблагополучной, отец сильно пил. Девочку удочерила семья, состоящая из двух мам. Еще учась в школе, Санна пошла работать в пекарню, потом стала кассиром в универмаге. В политику она пришла уже будучи студенткой университета в Тампере. Ее специализация — административное управление. Ее руководство городским советом Тампере запомнилось — правила она железной рукой.

Санна Марин любит называть себя “политиком и мамой”. Она замужем за Маркусом Ряйккёненом, с которым уже вместе 11 лет. Их дочери в январе будет два года и, пока она не ходит в детский сад, папа сидит в декретном отпуске. В Финляндии это обычная практика.