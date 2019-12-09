2019-12-09T15:31:22+03:00
Город помогает

В столице запускают инклюзивный проект «Опера в темноте»

В эксперименте используют новые технологии, адаптированные для людей с ограничениями здоровья
Ольга АНДРЕЕВА
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Фото: пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.Фото: пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.
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В Москве появится совместный проект столичного Департамента труда и социальной защиты населения и «Всероссийского общества инвалидов» под названием «Опера в темноте».

В проекте будут представлены новые технологии в области созидательного творчества, адаптированные для людей с ограничениями здоровья: reactable - инновационный музыкальный инструмент с интерактивном интерфейсом, лазерная арфа - светочувствительный музыкальный инструмент, ханг драм - металлический музыкальный инструмент, на котором могут играть все вне зависимости от возраста и возможностей.

«В отсутствии света восприятие музыки становится физиологическим, а темнота – sound-архитектором. Есть только музыка и воображение. Это смелый инновационный эксперимент меняет восприятие музыки, окружающего мира и людей. В отсутствии зрения, которое дает 80% информации об окружающем мире, другие чувства предельно обостряются», - рассказали в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения столицы.

В основе этого социально значимого проекта лежит совместная деятельность людей с инвалидностью и без таковой. Эксперимент способствует выходу за рамки привычных форм восприятия реальности. Важно отметить, что инклюзивная деятельность реализуется не для людей с инвалидностью, а с их участием.

В проекте «Опера в темноте» музыкальная программа, состоящая из популярных арий русских композиторов, исполняется в абсолютной темноте. Во время первого выступления на сцену выйдут сопрано - Дарья Давыдова, солистка «Большого Театра»; тенор - Юрий Ростоцкий, солист театра «Новая опера»; фортепьяно - Никита Хабин, лауреат международных конкурсов.

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