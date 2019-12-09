На ВДНХ покажут инновации в сфере охраны труда

На ВДНХ в павильоне № 75 представят лучшие инновации на XXIII международной специализированной выставке «Безопасность и охрана труда» (БИОТ-2019). Традиционно Департамент труда и социальной защиты населения Москвы проводит на ней свои презентации и интерактивные тесты, а также тематические тренинги. Новинкой в этом году станет инсталляция реальных рабочих мест и оценка рабочих мест для людей с инвалидностью.

Центральным событием программы от столичного Департамента станет экспозиция «Охрана труда в Москве». К презентации своих практик приглашены подведомственные учреждения других Департаментов Москвы. Экспозиция разделена на тематические зоны.

В зоне «Безопасные условия труда» можно увидеть настоящую лабораторию экспертизы условий труда со специальными приборами для оценки важных параметров (шума и вибрации, излучений, микроклимата и т. д.). Здесь же представят современные технологии, которые обеспечивают безопасность и комфорт на рабочем месте. В этой зоне можно будет поучаствовать в викторине, пройти тестирование и получить сертификат по его итогам, задать вопросы экспертам, увидеть инсталляции реальных рабочих мест, адаптированные под разные условия труда.

В зоне «Оказание первой помощи» проведут мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи людям с особенностями здоровья. А в зоне «Равные возможности» гости посетят мастер-класс по обращению со средствами индивидуальной защиты, пройдут тест по охране труда. Также здесь запланирован тренинг «Как общаться с людьми с инвалидностью». В зоне «Здоровье сотрудников» продемонстрируют пилотные проекты по автоматизированному проведение медицинских осмотров сотрудников. На мероприятии также можно будет получить консультацию по актуальным вопросам охраны труда, например, как оборудовать место для сотрудника с инвалидностью.

В деловой части программы пройдут круглые столы, семинары, консультации и мастер-классы. Например, в формате деловой игры участники смогут рассмотреть порядок действий в случае аварии или несчастного случая в организации, а эксперты - дать рекомендации по нужным действиям. На экспозиции будут работать волонтеры. Добровольцы помогут в сопровождении гостей с инвалидностью.

Как добраться: ст. м. «ВДНХ», пр-т Мира, вл. 119, ВДНХ (павильон 75).

Время работы: 10 - 12 декабря с 10.00 до 18.00, 13 декабря с 10.00 до 16.00.

Вход свободный, регистрация - на сайте выставки (http://biotexpo.ru/to-visitor/2019/).