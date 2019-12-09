На какие соревнования распространяются санкции ВАДА против России

- На какие соревнования распространяется запрет?

- Санкции ВАДА касаются только крупнейших международных соревнований, таких как Олимпийские игры и чемпионаты мира. Так что наши спортсмены смогут выступать на чемпионатах Европы и этапах Кубков мира. Но многое будет зависеть от позиции федераций по видам спорта.

- Что с футболом?

- На чемпионат Европы-2020, два матча которого наша сборная должна провести в Санкт-Петербурге, санкции не распространяются. Что касается чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре, то отбор на него начнется только в следующем году и многое может измениться.

А вот как отреагировали на решение ВАДА в Российском футбольном союзе:

«РФС пока не получал официальной позиции ФИФА по решению ВАДА. Мы внимательно следим за соблюдением антидопинговой политики и надеемся, что со стороны ФИФА не будет каких-либо ограничений для наших сборных, а также для организации мероприятий в России»

Каких соревнований может лишиться Россия?

чемпионат мира по пляжному футболу-2021 (Москва);

чемпионат мира по волейболу-2022 (10 городов);

чемпионат мира по хоккею-2023 (Санкт-Петербург);

молодежный чемпионат мира по хоккею-2023 (Новосибирск);

Универсиада-2023 (Екатеринбург);

чемпионат мира по водным видам спорта-2025 (Казань).