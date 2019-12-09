На какие соревнования распространяются санкции ВАДА против России
- На какие соревнования распространяется запрет?
- Санкции ВАДА касаются только крупнейших международных соревнований, таких как Олимпийские игры и чемпионаты мира. Так что наши спортсмены смогут выступать на чемпионатах Европы и этапах Кубков мира. Но многое будет зависеть от позиции федераций по видам спорта.
- Что с футболом?
- На чемпионат Европы-2020, два матча которого наша сборная должна провести в Санкт-Петербурге, санкции не распространяются. Что касается чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре, то отбор на него начнется только в следующем году и многое может измениться.
А вот как отреагировали на решение ВАДА в Российском футбольном союзе:
«РФС пока не получал официальной позиции ФИФА по решению ВАДА. Мы внимательно следим за соблюдением антидопинговой политики и надеемся, что со стороны ФИФА не будет каких-либо ограничений для наших сборных, а также для организации мероприятий в России»
Каких соревнований может лишиться Россия?
чемпионат мира по пляжному футболу-2021 (Москва);
чемпионат мира по волейболу-2022 (10 городов);
чемпионат мира по хоккею-2023 (Санкт-Петербург);
молодежный чемпионат мира по хоккею-2023 (Новосибирск);
Универсиада-2023 (Екатеринбург);
чемпионат мира по водным видам спорта-2025 (Казань).
ВАДА лишило Россию права участвовать в крупных международных турнирах на четыре года.
ИСТОЧНИК KP.RU
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