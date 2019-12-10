2019-12-09T22:34:12+03:00
Политика

20 лет спустя

Сегодня, 10 декабря, в Москве пройдет научно-практическая конференция «Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы», которая будет посвящена 20-летию подписания Союзного договора
Вячеслав ЧУРИЛИН
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Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота отмечает, что единую промышленную политику нужно выстраивать на основе инноваций. Чтобы поставленные задачи по единому транспортному, энергетическому пространству обрели четкие очертания.Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота отмечает, что единую промышленную политику нужно выстраивать на основе инноваций. Чтобы поставленные задачи по единому транспортному, энергетическому пространству обрели четкие очертания.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Конец 2019 - начало 2020 года может дать существенный импульс ускорению интеграционных процессов в Союзном государстве. Двадцать лет - срок вполне достаточный, чтобы, подобно мушкетерам из романа Александра Дюма, сесть и подвести какие-то итоги нашей дружбы, оценить проблемы, с которыми сталкивается Союзное государство, и перспективы его дальнейшего развития. Недавно Центр пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО провел опрос в Беларуси на тему: каким они видят будущее союза наших двух стран? И 98 процентов, а опрошено было 7 тысяч человек, видят это будущее в положительном свете - оставаться вместе. Согласитесь, есть над чем поразмышлять экспертам. В России, и это эксперты признают, узнаваемость Союзного государства чуть ниже.

С дорожной картой - в будущее

Проблемы в наших отношениях есть, но они не носят какого-то системного и глобального характера. Даже если обратить внимание на опыт Евросоюза, а мы наблюдаем уже шестидесятилетнюю историю евроинтеграции, то и тут не обходится без сложностей. Один брексит чего стоит.

- Опыт последних месяцев показывает, что министерства двух стран заняты подготовкой дорожных карт. Цель не просто утвердить их и существовать в них, а систематизировать как достижения, так и проблемы, и за счет большого опыта двух стран решить их. Конец 2019 - начало 2020 года может дать существенный импульс ускорению интеграционных процессов в Союзном государстве - считает заместитель Госсекретаря Союзного государства Дмитрий Соловьев.

За эти двадцать лет проводились различные конференции и региональные форумы. Но у каждого из них была более узкая специализация. Например, последний Форум регионов в Санкт-Петербурге был посвящен молодежной тематике. Эта же конференция охватывает практически весь комплекс вопросов, которые стоят перед Союзным государством. Отсюда и такое количество участников - свыше 500. Формат - научно-практическая конференция - был избран не случайно, поскольку цель этой встречи: не просто собрать на одной площадке ученых, политиков, руководителей министерств и ведомств, представителей масс-медиа Беларуси и России, но и дать им возможность оценить то, что было сделано за минувшие 20 лет.

Дмитрий Соловьев.

Дмитрий Соловьев.

В рамках форума запланирована работа шести секций: сближение законодательств двух наших государств, экономические вопросы, отдельно выделена тема модернизации транспортной инфраструктуры, сотрудничество в сфере безопасности, социальные проблемы и молодежная политика. Перед тем как они заработают, состоится пленарное заседание. Впрочем, организаторы надеются, что та программа, которая представлена сейчас, окажется шире и будут не только выступления и доклады, но и развернется дискуссия по разным направлениям.

- Рассчитываем на вопросы из зала, - признается Дмитрий Соловьев. - На конференцию придут не статисты, а заинтересованные люди. В частности, представители министерств, что участвуют в подготовке дорожных карт. Возможно, они услышат что-то интересное и используют информацию для внедрения в те самые дорожные карты.

Как отметил заместитель Госсекретаря Союзного государства Алексей Кубрин, на таких форумах стараешься достижения не обсуждать. Есть результаты союзных программ, их всегда можно оценить. Зато есть возможность перейти к следующей ступени - хорошо, продукт получили, а как он реализуется?

- Широчайший спектр вопросов, с которым мы по-прежнему пытаемся разобраться. Это и вопросы закрепления имущественных прав по программам, интеллектуальной собственности, - заявил Алексей Кубрин.

При этом никакого дедлайна по программам нет. Если появятся новые проекты и они будут обоснованны и интересны, то средства на них изыщут и сверх союзного бюджета.

В рамках форума отдельно выделена тема модернизации транспортной инфраструктуры. Фото: Иван ВИСЛОВ

В рамках форума отдельно выделена тема модернизации транспортной инфраструктуры.Фото: Иван ВИСЛОВ

В гармонии с законом

Тема гармонизации и сближения законодательств, а ей будет посвящена отдельная секция, обсуждается уже давно.

- Проект концепции сближения законодательств уже готов. Но есть нюансы, которые требуют изучения, что и делается в рамках подготовки дорожных карт. Это и вопросы налогообложения, и подход к субсидированию, и соответствие финансово-кредитной политике двух стран, - говорит Алексей Кубрин.

Молодежная секция - последняя, шестая по номеру, но отнюдь не последняя по значимости. И проходить она будет в необычном месте, на балконе гостиницы. Это подразумевает некоторую открытость и динамичность дискуссии. Все-таки остальные секции выглядят более академичным, ведь конференция научно-практическая.

Какие еще темы могут стать прорывными? Наиболее системно развивается космическая программа. При этом Беларусь уже признанная космическая держава.

Далее - информационные технологии. Программа создания союзных суперкомпьютеров притормозилась, но теперь она получает необходимое развитие. Еще одно направление - форум технических вузов, где в инженерной области происходит стыковка студентов и преподавателей.

- Мы начинаем восстанавливать тот провал, когда эта тема была на периферии бизнеса и экономики, - считает Алексей Кубрин. - Сейчас пришло понимание, что финансовые институты без определенного продукта развиваться не могут. И специалистов не хватает. Начинаем восстанавливать эти специальности. Активно в этом принимают участие представители вузов постсоветского пространства: Армении, Казахстана и Азербайджана.

Алексей Кубрин.

Алексей Кубрин.

Все в сборе

Еще одна ценность такой конференции: на нее впервые соберутся представители разных ведомств.

- Форум интересен своим многообразием, - убежден Алексей Кубрин. - Обычно, если и проводятся совместные коллегии, то они в основном отраслевые. Но зачастую оказывается огромное количество вопросов, которые находятся на стыке разных ведомств. И необходим обмен информацией. Например, миграционной политикой должно заниматься МВД? Должно. Границу мигранты пересекают, значит, эти вопросы в компетенции пограничников и таможни. Но ведь среди мигрантов могут быть представители организаций, которые являются нежелательными и в одной, и в другой стране. Ими должны заниматься ФСБ и КГБ Беларуси. Впервые на секции по безопасности представители всех этих ведомств будут собраны в одном месте. А это значит, что как минимум обмен информацией пойдет.

Колонный зал гостиницы, где пройдет конференция, отведен под секцию по социальной политике - основное направление и зал основной. Есть вопросы, которые будут еще актуальны еще много-много лет. Это и ликвидация последствий чернобыльской катастрофы, стажировки в вузах, культурные мероприятия, которые и раньше проводились в рамках Союзного государства.

На транспортной секции речь пойдет о важности реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали: Санкт-Петербург - Орша - Минск - Варшава - Берлин - Гамбург, которая должна стать частью трассы, которая свяжет Дальний Восток и Европу. Существующая сейчас транспортно-логистическая система между Японией, Китаем, Кореей и Западной Европой далеко не идеальна. Время, как известно, это деньги. И этот заезженный тезис снова актуален. А если речь идет о доставке медицинских препаратов, то это касается еще и здоровья, и человеческой жизни. И не всегда доставку можно организовать самолетом из-за сложных погодных условий. В Японии и Китае построены трассы, где поезда разгоняются до 400 километров в час. И скорость доставки грузов таким способом уже сравнима с скоростью доставки самолетами. А еще ВСМ может стать локомотивом развития тех регионов, по территории которых она проходит. Так что магистраль нужна.

Конец 2019 - начало 2020 года может дать существенный импульс ускорению интеграционных процессов в Союзном государстве. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конец 2019 - начало 2020 года может дать существенный импульс ускорению интеграционных процессов в Союзном государстве.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Необходимо договориться об эксплуатации и о правилах игры: нужно состыковать законодательства разных стран, - считает Алексей Кубрин. - Остро стоит и финансовый вопрос: ни один бюджет не выдержит такую стройку. Нужно создавать консорциум и привлекать внебюджетные средства. Интерес у бизнеса есть. Пилотный проект - 2,5 тысячи километров от Санкт-Петербурга до Минска и дальше в Германию - позволит получить большинство ответов на эти вопросы. Если говорить о стоимости проекта, то в Италии на ВСМ более 3000 км ушло 50 млрд евро, у нас, по нашим прикидкам, примерный бюджет - 30 - 35 млрд.

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