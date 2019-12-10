20 лет спустя

Конец 2019 - начало 2020 года может дать существенный импульс ускорению интеграционных процессов в Союзном государстве. Двадцать лет - срок вполне достаточный, чтобы, подобно мушкетерам из романа Александра Дюма, сесть и подвести какие-то итоги нашей дружбы, оценить проблемы, с которыми сталкивается Союзное государство, и перспективы его дальнейшего развития. Недавно Центр пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО провел опрос в Беларуси на тему: каким они видят будущее союза наших двух стран? И 98 процентов, а опрошено было 7 тысяч человек, видят это будущее в положительном свете - оставаться вместе. Согласитесь, есть над чем поразмышлять экспертам. В России, и это эксперты признают, узнаваемость Союзного государства чуть ниже.

С дорожной картой - в будущее

Проблемы в наших отношениях есть, но они не носят какого-то системного и глобального характера. Даже если обратить внимание на опыт Евросоюза, а мы наблюдаем уже шестидесятилетнюю историю евроинтеграции, то и тут не обходится без сложностей. Один брексит чего стоит.

- Опыт последних месяцев показывает, что министерства двух стран заняты подготовкой дорожных карт. Цель не просто утвердить их и существовать в них, а систематизировать как достижения, так и проблемы, и за счет большого опыта двух стран решить их. Конец 2019 - начало 2020 года может дать существенный импульс ускорению интеграционных процессов в Союзном государстве - считает заместитель Госсекретаря Союзного государства Дмитрий Соловьев.

За эти двадцать лет проводились различные конференции и региональные форумы. Но у каждого из них была более узкая специализация. Например, последний Форум регионов в Санкт-Петербурге был посвящен молодежной тематике. Эта же конференция охватывает практически весь комплекс вопросов, которые стоят перед Союзным государством. Отсюда и такое количество участников - свыше 500. Формат - научно-практическая конференция - был избран не случайно, поскольку цель этой встречи: не просто собрать на одной площадке ученых, политиков, руководителей министерств и ведомств, представителей масс-медиа Беларуси и России, но и дать им возможность оценить то, что было сделано за минувшие 20 лет.

Дмитрий Соловьев.

В рамках форума запланирована работа шести секций: сближение законодательств двух наших государств, экономические вопросы, отдельно выделена тема модернизации транспортной инфраструктуры, сотрудничество в сфере безопасности, социальные проблемы и молодежная политика. Перед тем как они заработают, состоится пленарное заседание. Впрочем, организаторы надеются, что та программа, которая представлена сейчас, окажется шире и будут не только выступления и доклады, но и развернется дискуссия по разным направлениям.

- Рассчитываем на вопросы из зала, - признается Дмитрий Соловьев. - На конференцию придут не статисты, а заинтересованные люди. В частности, представители министерств, что участвуют в подготовке дорожных карт. Возможно, они услышат что-то интересное и используют информацию для внедрения в те самые дорожные карты.

Как отметил заместитель Госсекретаря Союзного государства Алексей Кубрин, на таких форумах стараешься достижения не обсуждать. Есть результаты союзных программ, их всегда можно оценить. Зато есть возможность перейти к следующей ступени - хорошо, продукт получили, а как он реализуется?

- Широчайший спектр вопросов, с которым мы по-прежнему пытаемся разобраться. Это и вопросы закрепления имущественных прав по программам, интеллектуальной собственности, - заявил Алексей Кубрин.

При этом никакого дедлайна по программам нет. Если появятся новые проекты и они будут обоснованны и интересны, то средства на них изыщут и сверх союзного бюджета.

В рамках форума отдельно выделена тема модернизации транспортной инфраструктуры.Фото: Иван ВИСЛОВ

В гармонии с законом

Тема гармонизации и сближения законодательств, а ей будет посвящена отдельная секция, обсуждается уже давно.

- Проект концепции сближения законодательств уже готов. Но есть нюансы, которые требуют изучения, что и делается в рамках подготовки дорожных карт. Это и вопросы налогообложения, и подход к субсидированию, и соответствие финансово-кредитной политике двух стран, - говорит Алексей Кубрин.

Молодежная секция - последняя, шестая по номеру, но отнюдь не последняя по значимости. И проходить она будет в необычном месте, на балконе гостиницы. Это подразумевает некоторую открытость и динамичность дискуссии. Все-таки остальные секции выглядят более академичным, ведь конференция научно-практическая.

Какие еще темы могут стать прорывными? Наиболее системно развивается космическая программа. При этом Беларусь уже признанная космическая держава.

Далее - информационные технологии. Программа создания союзных суперкомпьютеров притормозилась, но теперь она получает необходимое развитие. Еще одно направление - форум технических вузов, где в инженерной области происходит стыковка студентов и преподавателей.

- Мы начинаем восстанавливать тот провал, когда эта тема была на периферии бизнеса и экономики, - считает Алексей Кубрин. - Сейчас пришло понимание, что финансовые институты без определенного продукта развиваться не могут. И специалистов не хватает. Начинаем восстанавливать эти специальности. Активно в этом принимают участие представители вузов постсоветского пространства: Армении, Казахстана и Азербайджана.

Алексей Кубрин.

Все в сборе

Еще одна ценность такой конференции: на нее впервые соберутся представители разных ведомств.

- Форум интересен своим многообразием, - убежден Алексей Кубрин. - Обычно, если и проводятся совместные коллегии, то они в основном отраслевые. Но зачастую оказывается огромное количество вопросов, которые находятся на стыке разных ведомств. И необходим обмен информацией. Например, миграционной политикой должно заниматься МВД? Должно. Границу мигранты пересекают, значит, эти вопросы в компетенции пограничников и таможни. Но ведь среди мигрантов могут быть представители организаций, которые являются нежелательными и в одной, и в другой стране. Ими должны заниматься ФСБ и КГБ Беларуси. Впервые на секции по безопасности представители всех этих ведомств будут собраны в одном месте. А это значит, что как минимум обмен информацией пойдет.

Колонный зал гостиницы, где пройдет конференция, отведен под секцию по социальной политике - основное направление и зал основной. Есть вопросы, которые будут еще актуальны еще много-много лет. Это и ликвидация последствий чернобыльской катастрофы, стажировки в вузах, культурные мероприятия, которые и раньше проводились в рамках Союзного государства.

На транспортной секции речь пойдет о важности реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали: Санкт-Петербург - Орша - Минск - Варшава - Берлин - Гамбург, которая должна стать частью трассы, которая свяжет Дальний Восток и Европу. Существующая сейчас транспортно-логистическая система между Японией, Китаем, Кореей и Западной Европой далеко не идеальна. Время, как известно, это деньги. И этот заезженный тезис снова актуален. А если речь идет о доставке медицинских препаратов, то это касается еще и здоровья, и человеческой жизни. И не всегда доставку можно организовать самолетом из-за сложных погодных условий. В Японии и Китае построены трассы, где поезда разгоняются до 400 километров в час. И скорость доставки грузов таким способом уже сравнима с скоростью доставки самолетами. А еще ВСМ может стать локомотивом развития тех регионов, по территории которых она проходит. Так что магистраль нужна.

Конец 2019 - начало 2020 года может дать существенный импульс ускорению интеграционных процессов в Союзном государстве.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Необходимо договориться об эксплуатации и о правилах игры: нужно состыковать законодательства разных стран, - считает Алексей Кубрин. - Остро стоит и финансовый вопрос: ни один бюджет не выдержит такую стройку. Нужно создавать консорциум и привлекать внебюджетные средства. Интерес у бизнеса есть. Пилотный проект - 2,5 тысячи километров от Санкт-Петербурга до Минска и дальше в Германию - позволит получить большинство ответов на эти вопросы. Если говорить о стоимости проекта, то в Италии на ВСМ более 3000 км ушло 50 млрд евро, у нас, по нашим прикидкам, примерный бюджет - 30 - 35 млрд.