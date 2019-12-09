Скидкам дали зеленый свет

Предновогодние распродажи - способ порадовать себя обновкой как раз накануне праздника. А тут еще и доллар немного упал... Неужели будут громадные скидки под занавес уходящего года?

Сенокос начался?

Реклама распродаж уже идет. В декабре при покупке автомобилей Lada можно сэкономить от 20 до 50 тысяч рублей от полной цены. Но не просто так, а при обмене подержанного автомобиля на новый по программе Trade-in. Программа «Зимнее предложение» позволяет сэкономить 30 тысяч рублей при покупке всех версий трехдверного внедорожника Lada 4?4.

Cнижены цены от 60 до 150 тыс. рублей на всю модельную линейку Ravon в нашей стране - опять же по трейд-ин. Только не спрашивайте, что такое «Равон». Это бывший Daewoo и Chevrolet узбекской сборки. Производители сделали перерыв в продаже машин у нас, а теперь снова вернулись. Теперь с учетом скидок модель Ravon R3 Nexia стоит 550 тысяч рублей, это на 120 тысяч рублей дешевле прайса.

Скидки дают не только на «дешманские» машины, Lexus тоже может. Их кроссоверы UX в декабре стоят на 300 тысяч дешевле, а огромные (как знаменитый «крузак») LX - на 400 тысяч. Правда, цена таких все равно начинается от шести миллионов.

Середнячки тоже в теме. Nissan дает скидку на Terrano в 70 тысяч, если старую машину сдать в трейд-ин или вообще утилизировать. А еще дарит комплект зимних шин, что тоже не копейки по нынешним временам.

Пребывают в пессимизме

Скидки, как видим, есть, но ажиотажа не предвидится. По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в ноябре россияне купили на 6,4 процента меньше авто, чем в том же месяце прошлого года. Падение рынка продолжается уже более полугода, и декабрь не станет исключением.

Дело в том, что год назад известие о грядущем росте налога на добавленную стоимость собрало людей в автосалонах, многие захотели купить машину до повышения цен. Теперь НДС составляет не 18, а 20 процентов. И машина - такой товар, при производстве которого НДС накручивается неоднократно. Например, изготовитель кресел покупает ткань для обивки, платит НДС. Потом сборочный завод покупает кресло и снова платит НДС. И покупатель в автосалоне тоже платит НДС, и процентики капают.

Так что в сравнении с прошлым декабрем цены подросли заметно, и никакого всплеска продаж глава АЕБ Йорг Шрайбер не прогнозирует. Впрочем, зачем давать скидки, если впереди рост цен? Можно ведь сработать по прошлогоднему сценарию - пригрозить подорожанием. Например, с 1 января будущего года компания BMW пообещала повысить цены почти на все свои модели на 2%. В итоге «трешка» станет дороже на 50 тысяч рублей, «пятерка» - на 60 тысяч, «семерка» - на все 120 тысяч.

Предлог поднять цены есть: со следующего года подрастет утилизационный сбор. Так что заманивать в автосалоны скидкой - устаревший ход, лучше подгонять грядущим подорожанием.

ПОДСЧЕТ

Сборы растут

Удивительное дело: продажи машин стабильно падают, а выручка автосалонов растет! По оценке аналитического агентства «Автостат», с января по октябрь 2019 года на покупку новых легковых автомобилей россияне потратили чуть больше двух триллионов рублей. И это на 6% больше, чем за тот же период прошлого года.

Самые продаваемые теперь - Lada Granta и Vesta, но по выручке она только на третьем месте, 186 млрд рублей перекочевало из карманов россиян в тольяттинскую копилку. А больше всего денег было потрачено на покупку автомобилей KIA - 255 млрд рублей. Второе место по сборам занимает Toyota, ей россияне принесли 212 млрд рублей.