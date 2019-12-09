2019-12-09T17:39:22+03:00
Авто

Гадание на кофейной... фаре

Ford собирается применять в некоторых деталях своих машин кофейную шелуху
Андрей ГРЕЧАННИК@dorogi_kozerogi
Поделиться:
Фото: Скриншот видеоФото: Скриншот видео
Изменить размер текста:

Любит всякие инновационные и экологические фишки практически сбежавший из нашей страны «Форд». То костюм, имитирующий опьянение, для устрашения водителей изобретет. То лишит добавлять конопляные волокна в материалы для изготовления машин. Кстати, более полувека назад была у них машина, работавшая на конопляном топливе. Но сейчас не об этом.

Вот такие детали получаются из кофейной шелухи. Фото: Скриншот видео

Вот такие детали получаются из кофейной шелухи. Фото: Скриншот видео

Теперь речь идет о кофейной шелухе, ее Ford собирается применять в некоторых деталях своих машин.

А ведь сейчас отходы просто выбрасывают. Фото: Скриншот видео

А ведь сейчас отходы просто выбрасывают. Фото: Скриншот видео

Дело в том, что после обжарки зерен остается шелуха, применения которой нигде не найдено. Но если смешать ее с пластиком и еще какими-то добавками, то получится прочный материал для автозапчастей. Детали оказываются легче на 20%, и ржаветь там нечему. Так кофе из ресторанов быстрого питания может стать сырьем для деталей салона и даже корпусов фар. И этот материал будет лучше нынешнего!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Национальный автосоюз: Мы дико переплачиваем за парковки, за системы слежения, за таможенный сбор
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин прокомментировал kp.ru введение утилизационного сбора на автомобили с 1 января 2020 года и иные новейшие сборы...
Новости 24
Синоптики предупреждают россиян о погодных аномалиях на этой неделе
Глава Минспорта о решении ВАДА: «Я не буду говорить политическое это решение или нет»
Стали известны номинанты на премию Золотой глобус-2020
Путин начал переговоры с Ангелой Меркель в рамках нормандского саммита
Александр Моор, глава Тюменской области: «Время от времени набор конкурентных преимуществ надо оценивать заново»
Коллекторы назвали минусы идеи запретить взыскивать долги с пенсий
В Ленинградской области на благоустройство дворов выделяют 1,4 млрд рублей
В Египте 14 детей пострадали при падении аттракциона
ВАДА обязало Россию выплатить самый крупный штраф в истории - 5 млн долларов
В Госдуме прокомментировали решение WADA в отношении России
Эксперт объяснил, что поможет увеличить доходы россиян
Мошенники придумали, как с помощью обычного письма в конверте обманывать россиян