Гадание на кофейной... фаре

Любит всякие инновационные и экологические фишки практически сбежавший из нашей страны «Форд». То костюм, имитирующий опьянение, для устрашения водителей изобретет. То лишит добавлять конопляные волокна в материалы для изготовления машин. Кстати, более полувека назад была у них машина, работавшая на конопляном топливе. Но сейчас не об этом.

Вот такие детали получаются из кофейной шелухи. Фото: Скриншот видео

Теперь речь идет о кофейной шелухе, ее Ford собирается применять в некоторых деталях своих машин.

А ведь сейчас отходы просто выбрасывают. Фото: Скриншот видео

Дело в том, что после обжарки зерен остается шелуха, применения которой нигде не найдено. Но если смешать ее с пластиком и еще какими-то добавками, то получится прочный материал для автозапчастей. Детали оказываются легче на 20%, и ржаветь там нечему. Так кофе из ресторанов быстрого питания может стать сырьем для деталей салона и даже корпусов фар. И этот материал будет лучше нынешнего!