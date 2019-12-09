Милана Тюльпанова о браке с Александром Кержаковым: «Я была жертвой»

Милана Тюльпанова и ее бывший муж Александр Кержаков у нотариуса составили график встреч их общего ребенка с отцом. Правда и до этого соглашения Милана не препятствовала встречам Александра с Темой. «Комсомольская правда» узнала подробности у Миланы Тюлюпановой, также мы поговорили о ее новой работе телеведущей и о борьбе с домашнем насилием.

«Я не сильно бьюсь за алименты»

- Вашему сыну Артемию два с половиной года. В чем суть мирового соглашения, которое вы подписали с Александром Кержаковым? Вы можете путешествовать с сыном беспрепятственно? Как часто видится отец с сыном?

- Саша хотел восстановить порядок общения с сыном, хотя никто ему с ним не запрещал видеться. Просто были единичные моменты, когда мы не могли. У Темы вышла линейка одежды под его именем, когда Александр хотел приехать на презентацию этой линейки, мы уехали на дачу. Это было один раз. А он все представляет так, будто я препятствую встречам с ребенком, хотя на самом деле такого не было. Но у него, наверное, своя правда.

Милана с сыном Темой.Фото: Личный архив героя публикации

В итоге мы заключили мирный договор, по которому Александр три раза в неделю беспрепятственно в течении четырех часов может видеться с сыном, брать его в развлекательный центр, на футбол, куда бы ему не вздумалось. А через год он может забирать Тему к себе домой. Это было мое условие. Потому что Тема отвык от Саши, так как не часто папа с ним виделся. Тем более, что там уже другая семья, и нужно, чтобы ребенок к этому был морально подготовлен. С моей стороны была единственная просьба – пойти на встречу и снять запрет на выезд ребенка за границу, и на это Александр согласился. В ближайшее время запрет в судебном порядке должны снять. И мы с Темой наконец-то уедем отдыхать.

- Мне рассказали, что Александр Кержаков платит алименты 40 тысяч рублей в месяц. Это правда?

- Сложно ответить по алиментам, потому что он долго их не выплачивал - в течении полугода, потом выплатил единовременно, и вот за последние два месяца я получила сумму восемьдесят тысяч рублей. Я не сильно рассчитываю на алименты. Когда мы делили совместно нажитое имущество, Александр отдал мне деньги, которые были заработаны в браке со мной. Но понятно, что от прямых обязанностей это Александра не освобождает. Я не сильно бьюсь за эти алименты, я зарабатываю сама. Если он захочет помогать ребенку в каком-то большем объеме, я буду только рада.

- Вы недавно стали ведущей на музыкальном канале. Сколько дней в неделю вы в Москве теперь?

- Да, у меня появился еще один вид деятельности – работа ведущей на «RU.TV», и она мне очень нравится: веду эфир и общаюсь напрямую со зрителем. Раньше я записывала интервью, а этот опыт для меня новый, поэтому занимаюсь с преподавателем, учусь работать с «ухом».

Милана с мамой, бабушкой и сыном.Фото: Личный архив героя публикации

«Я жила в розовых очках»

- В декабре в Госдуму будет представлен новый законопроект о домашнем насилии. Какие изменения в этом законе вы поддерживаете?

- В первую очередь должен быть пересмотрен вопрос о декриминализации побоев. Как правило, у нас в стране семейные разборки не принято выносить за рамки семейных отношений, но статистика плачевна: огромное количество женщин страдает от побоев мужей. В интернете проходит акция в поддержку жертв домашнего насилия, посмотрите ее материалы по хештегу в соцсетях «ЯнеХотелаУмирать». Таким образом, женщины, которые решаются говорить на эту тему, пытаются повлиять на происходящее и на наши законы. Рукоприкладство не имеет права на существование. Мы все цивилизованные люди, и мне искренне хотелось бы верить, что женщины будут услышаны, и вопрос о декриминализации будет снят.

- Почему женщины чаще терпят, когда их бьют мужья. Почему уходят только, когда уже совсем все плохо?

- Причин по которым женщины остаются в браке, очень много. Но я считаю, что все проблемы идут из детства. Многие девочки вырастают неуверенными в себе, может быть даже бессознательно, несут на себе роль жертвы. Таким образом, они притягивают к себе человека, который начинает доминировать над ними. Доминантный человек теоретически может проявлять соответствующие наклонности, в том числе и физическое насилие. И чем больше жертва попадает под влияние тирана, тем сложнее ей уйти. Тем более, если есть финансовая зависимость от мужа. В Европе другие законы, поэтому за домашнее насилие там серьезно наказывают.

Наш русский менталитет таков: женщины спасают алкоголиков, наркоманов. У женщин наших есть некая жертвенность внутри. С этим надо работать. Я сама столкнулась с этим в своей жизни, и долго работала с психологом, прежде чем прийти к решению, что из упорядоченной жизни, где есть дети, сложившийся быт и есть привычка, но при этом нет счастья — уходить надо в любом случае. Жизнь только одна, а возможности начать новую жизнь придут всегда. Главное, чтобы было желание, мотивация и силы свою жизнь построить заново.

Телеведущая рассказала о нюансах мирового соглашения с экс-супругомФото: Личный архив героя публикации

- Когда вы сталкивались с насилием со стороны мужа, вы ведь в начале терпели? Почему?

- На этот вопрос я отчасти уже ответила в предыдущем. Я в принципе достаточно неуверенный и сомневающийся в себе человек, и только с возрастом я начинаю любить себя, больше думать и заботиться именно о себе, о здоровье, о своем внешнем виде, моральном и психологическом спокойствии и стабильности. Во многом мне помогла психология, сейчас я как раз учусь заочно на психологическом консультировании. После всех событий в моей жизни я поняла, что мне интересно разобраться в устройстве человеческой психики: почему она на те или иные моменты реагирует так или иначе.

- Из своего брака вы ведь сделали выводы? Это тоже был опыт.

- Да, из своего жизненного опыта я многое вынесла, и из общения с психоаналитиками. Но опять же повторюсь, я была жертвой, и в этом есть моя вина тоже. Никогда нельзя позволять мужчине доминировать над тобой, никогда нельзя позволять ему нарушать твое личное пространство и, наверное, никогда нельзя любить без памяти. Хотя этот процесс сложно контролировать, но здравый рассудок всегда должен присутствовать. Есть множество факторов, по которым можно определить, как человек будет вести себя с тобой в семейной жизни. У меня было мало опыта, и я жила в розовых очках, была зависима от своего мужа, очень его любила и, соответственно, вопрос побоев для меня тогда не являлся решающим фактором, об этом я и не говорила.

Благо, время меня изменило, опыт меня изменил. Сейчас я, наоборот, хочу на своем опыте показать женщинам, что это не норма: люди в 21 веке не имеют просто никакого морального права так себя вести. Поэтому я и принимаю участие в общественных мероприятиях, часто говорю об этом в социальных сетях. Также пытаюсь в рамках работы своего центра общаться с девушками, которые приходят с подобной проблемой абьюза, то есть тирании.

- Кому вы помогаете в вашем центре?

- К нам поступает в день около девяти телефонных обращений, в основном по бракоразводным процессам, вопросам, связанными с детьми, жестоким обращением в семье, семейный киднепинг. У нас в производстве есть три дела, связанных с возвращением детей, увезенными одним из родителей за границу без согласия второго. К примеру, мы занимались громким в Санкт-Петербурге делом Юлии Шик. Ее муж Андрей Зайцев раньше возглавлял музей уличного искусства в Санкт-Петербурге, его отец - достаточно влиятельный бизнесмен. Муж Юлии вывез детей за границу, она искала их более двух лет - нашла в Лиссабоне. Я знала, что у Юлии нет финансовой возможности найти там хорошего адвоката, оплачивать все необходимые процессы, поэтому я просто взяла своих юристов и мы прилетели туда и добились того, что Юля на сегодняшний день со своими детьми. Конечно, финальное решения суд еще не вынес. Но мама два года не видела своих детей, а теперь они с ней. Я считаю, это достаточно большое достижение для нашего центра, ну для меня, так как эта история мне не безразлична, как и судьба самой Юли.