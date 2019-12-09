Новый взгляд на современное искусство ритейла

10 МАТРЕШЕК, 11 ХУДОЖНИКОВ

Казалось бы: зачем это такой мощной компании, как Х5 Retail Group? У нее больше 15 с половиной тысяч магазинов, и их количество постоянно увеличивается! В них ежедневно приходят около 15 миллионов (!) покупателей. В компании работают более 280 тысяч человек, а миссия – обеспечить каждому россиянину доступ к качественным продуктам и товарам первой необходимости. Но во все времена сотрудничество меценатов с искусством приносило отличные результаты и плоды. Любой образованный человек знает таких людей, как Сергей Щукин, собрание картин которого положило начало коллекциям французской модернистской живописи в Эрмитаже и ГМИИ или Павел Третьяков, основатель Третьяковской галереи. Не менее известен и Савва Морозов, который оказывал большую помощь Московскому художественному театру (МХАТ).

В 2017 году Х5 Retail Group при поддержке «Крокин галерея» обратилась к современным российским художникам с просьбой представить свое видение ритейла как части повседневной жизни. Тем было ровно 10: покупатель, фермер, производители мяса и молока, рыбак, овощевод и садовод, и конечно же логистические процессы, торговые сети «Карусель», «Перекресток», «Пятерочка» и Х5 Retail Group. Вместо полотна художникам было предложено использовать… матрешки.

Каждый новый элемент коллекции имел лимитированный тираж и был приурочен к открытию очередного юбилейного магазина Х5 Retail Group от 11 000-го до 15 500-го. Сразу после выпуска их дарили аналитикам отрасли, журналистам, крупнейшим поставщикам и партнёрам компании.

«Матрешка – настоящий артобъект с очень солидной историей, - рассказал Александр Панкин, который нарисовал седьмую по счету фигурку «Карусель». - За основу взяты знаменитые японские игрушки - вкладывающиеся одна в другую куколки. Когда их в конце 19-го века начали делать в России в виде крестьянской девушки в вышитой рубашке, сарафане и переднике, они сразу полюбились нашему народу. Да здравствует матрешка!»

Интересно, что тем было 10, а художников – 11. Все они достаточно известны и выставляются в Третьяковке, Русском и Пушкинском музеях, известных картинных галереях от США до Австралии. Дело в том, что третью матрешку «Производители мяса и молока» рисовали Алексей Политов и Марина Белова. Кстати, география авторов очень обширна: от Ставрополя до Дальнего востока. А Евгения Мерковская, автор самой большой матрешки (Х5 Retail Group) проходит обучение в Болонском университете.

«На предложение такой солидной компании мы, конечно, сразу ответили согласием, - сказал Михаил Крокин, основатель одноименной галереи. - От художников требовалась идея, а непосредственно расписывали матрешки узкие специалисты в этой области. Над каждой из них трудился творческий мини-коллектив из 3-5 художников».

«И СНОВА СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ СЕТЬЮ»

Место для вернисажа выбрали очень подходящее - Центр современного искусства М’АРС выгодно примостился в переулках Мещанского района столицы, в окрестностях улицы Сретенка. До 17 декабря здесь можно не просто увидеть уникальные образы составляющих ритейла, но и прогуляться по «супермаркету искусства», отсканировать «шедевр» на кассе и запустить мультимедийный процесс. Каждый желающий получит возможность увидеть и оборотную сторону каждой матрёшки: узнать ее характер, послушать мнение автора, поиграть с ней или послушать особенную музыку ритейла. Вход на выставку - свободный.

Роман Минаев, который создал четвертую матрешку «Рыбак», отметил: «Эти световые инсталляции на огромных матрешках стали для меня очень неожиданными. Когда только появился интернет, многие художники от живых красок и бумаги ушли в сеть и стали называть сетевыми мастерами. Кто бы мог подумать, что очень много лет спустя мы тоже будем связаны одной сетью. Именно так звучит девиз проекта».

Интересную историю (ее даже можно назвать прикладной) создания своего образа («Пятерочка» - девятая матрешка в коллекции) рассказал Владимир Любаров: «Я живу в деревне Перемилово, в 200 километрах от Москвы. И мы всегда покупали продукты в местных сельпо. Но в 2014 году совсем рядом открылись два универсама «Пятерочка». Мои соседи ходили туда как в музей! Так все было красиво, удобно и доступно. Хочу сказать спасибо всем, кто к этому причастен. Вы нам упростили жизнь».

Посетители выставки с восторгом смотрели, как оживают матрешки – для этого нужно всего лишь навести сканер (точно такой же, как на кассах любого магазина торговых сетей Х5 Retail Group) на соответствующий штрих-код. Огромные – в человеческий рост – фигуры буквально наливались светом. Михаил Молочников (автор идеи шестой матрешки «Логистические процессы») даже воскликнул: «Выставка мне очень понравилась, я давно таких не видел. Прекрасные видеоинсталляции!»

Выставка в Центре современного искусства М’АРС будет работать до 17 декабря. Но не удивлюсь, если ее захотят увидеть в других городах и торговых центрах, где есть магазины компании.