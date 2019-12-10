Правда или миф: что на самом деле помогает защититься от простуд

От гриппа, как известно, существует прививка. Она хоть и не гарантирует 100%-ю защиту от болезни, но резко снижает риск заразиться. А тех, кто заболел, спасает от тяжелых осложнений. Однако кроме гриппа воздух сейчас насыщен огромным количеством других возбудителей острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Это и аденовирусы, и риновирусы, и коронавирус, и грипп, и парагрипп, и много чего еще. Есть даже смешанные ОРВИ, когда к вирусному компоненту сразу примешан бактериальный. Прививок против таких вражеских агентов нет. Чем тогда защищаться? Интернет полон советов-лайфхаков. Какие из них реально работают, а какие точно не помогут? Чтобы выяснить это, мы встретились с врачом-экспертом Центра молекулярной диагностики Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Михаилом Лебедевым.

1. Чеснок

Многие СМИ сообщили о недавнем открытии голландских ученых. Исследователи заявили, что в чесноке содержатся натуральные волокна, которые стимулируют рост «хороших» бактерий, важных для нашей иммунной системы. Поэтому в сезон гриппа и простуд доброхоты из Сети советуют есть побольше чеснока.

- Это абсолютно не рационально, – качает головой Михаил Лебедев. - Чеснок сам по себе, конечно, полезен, но он никак не может помочь при гриппе, ОРВИ или сработать как средство их профилактики. Не существует научных данных, которые достоверно подтвердили бы, что чеснок действительно благотворно влияет на иммунитет человека.

Чеснок сам по себе, конечно, полезен, но он никак не может помочь при гриппеФото: Shutterstock

2. Мед, облепиха, шиповник

Интернет пестрит уверениями, что эти продукты, а еще печень трески и алоэ непременно повысят иммунитет к вирусным инфекциям.

- Все перечисленные продукты несомненно полезны. Но! Никакой дополнительной защитой от гриппа и ОРВИ они вас не обеспечат. Если вы их едите, точно не стоит рассчитывать на некий «подъем» иммунитета, - резюмирует эксперт.

3. Одноразовые медицинские маски

Их использование вызывает немало споров. Кто-то утверждает: вирусные частицы настолько малы, что проникнут через маску и даже не заметят. Другие напоминают, что вирусные частицы нередко содержатся в капельках, попадающих в воздух при кашле и чихании больных людей. А такие объекты маска задержать способна. Михаил Лебедев поддерживает: использование масок в период гриппа и простуд действительно рационально.

- В первую очередь маску, конечно, нужно надевать на заболевшего. Чтобы при чихании и кашле он как можно меньше распространял вокруг себя вирус, - поясняет эксперт. - Также маску стоит надевать, если вы ухаживаете за больным. Имеет смысл использовать это средство защиты и при посещении общественных мест. Защита, конечно, далеко не 100%-ная, но хоть что-то.

И соблюдайте важное правило: менять одноразовые маски нужно как можно чаще. В идеале - каждые 1,5 - 2 часа, советуют врачи.

4. Антисептический спрей

Один из советов, популярных в Интернете: если вы работаете в кабинете, где рядом кашляют и чихают, нужно почаще брызгать вокруг своего рабочего места хлоргексидином. Это дешевый антисептик, и он будет «обеззараживать пространство».

- Полная глупость, - удивляется Михаил Лебедев. - Хлоргексидин, конечно, очень хороший антисептик, если использовать его в разумных целях. Но если вы побрызгаете им вокруг себя, взвесь быстро опустится на пол. И вероятность, что молекулы хлоргексидина, распыленного в воздухе, встретятся с большим количеством вредных микробов и уничтожат их, очень невелика.

Другое дело, что антисептиком можно протирать поверхности в комнате или рабочем кабинете.

Врач-эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Михаил ЛебедевФото: Личный архив

5. Антибактериальные салфетки и гели

Строго говоря, в большинстве случаев виновники ОРВИ все-таки вирусы, а не бактерии (хотя, встречаются и смешанные формы, как мы уже упомянули). В то же время протирание салфеткой чисто механически помогает избавиться от части вирусов. Гели, создавая обволакивающую пленку, тоже мешают распространению возбудителей инфекций.

- Первое средство профилактики – как можно чаще мыть руки с мылом, - говорит наш эксперт. - Особенно после общественного транспорта, посещения различных публичных мест. Но когда мы перемещаемся в течение буднего дня по городу, далеко не всегда есть возможность помыть руки. Тут-то могут прийти на помощь обеззараживающие салфетки и гели.

Никакой дополнительной защитой от гриппа и ОРВИ мед не обеспечитФото: Евгения ГУСЕВА

6. Перекись водорода для промывания носа

На просторах Интернета можно встретить восторженные отзывы о способе профилактики гриппа и ОРВИ, созданном профессором Иваном Неумывакиным. Суть в том, чтобы ежедневно утром и вечером промывать нос водным раствором перекиси водорода.

- Высокая эффективность такого способа - из разряда мифов, - комментирует Михаил Лебедев. – Во-первых, в домашних условиях, самостоятельно как следует промыть пазухи, чтобы избавиться от всех вирусных частиц, никому не удастся. Во-вторых, перекись водорода не является полноценным дезинфицирующим веществом. Другое дело, что надо хорошо умываться, тщательно отсмаркиваться. Желательно делать это и после утреннего подъема, и после посещения общественных мест.

7. Проветривание помещений

Часто встречается совет открывать окна и проветривать помещения. Поскольку вредные бактерии быстрее размножаются там, где тепло и нет циркуляции воздуха.

- Все верно, - соглашается Михаил Лебедев. - Проветривать помещения нужно как можно чаще. Причем, и ту комнату, где находится заболевший человек, и помещения, где собирается много народу. Например, офисы, приемные. Свежий воздух и ветер отрицательно сказываются и на бактериях, и на вирусах.

8. Ультрафиолетовые бактерицидные лампы

Как говорят поклонники таких устройств, эти лампы уничтожают все микроорганизмы в воздухе, кто бы там не чихал и не кашлял. Наш эксперт подтверждает.

- Такие лампы уже очень широко применяются, - говорит Михаил Лебедев. – Например, в поликлиниках. Во многих больницах в коридорах каждого этажа можно увидеть специальные бактерицидные облучатели. Сейчас все больше входят в обиход и устройства, которые безопасно работают в присутствии людей. Хочется надеяться, что все больше работодателей и владельцев общественных помещений будут устанавливать такое оборудование для защиты здоровья сотрудников.

9. Комнатные растения

В интернете есть и советы озеленить рабочее место. По словам некоторых авторов, поддержать иммунитет поможет буквально любое растение на вашем рабочем столе.

- Если кому-то нравятся цветочки у компьютера, если они улучшают настроение, то пусть растут, - улыбается доктор Лебедев. - Только не обольщайтесь: никакой реальной пользы для борьбы с ОРВИ это не принесет. Микробы комнатными растениями не уничтожаются. Иммунитет цветы никак не повышают.

10. Оксолиновая мазь

Уже не одно поколение наших людей с наступлением холодов начинает мазать слизистую носа оксолинкой.

- Эта мазь имеет давнюю историю, но ее противовирусное действие никак не доказано, - разводит руками наш эксперт. - Это средство из категории традиционных мифических препаратов, которые как будто бы были всегда. К ним просто привыкли. Люди пользуются этой мазью исключительно по традиции.