«Все бросил, стало скучно»: отказавшийся от вредных привычек Леонтьев боится «развязаться» на Новый год

В свои 70 Валерий Леонтьев выглядит на зависть многим сорокалетним: стройный, подтянутый, энергичный. И дело не только в физических нагрузках, диете и майках-сетках, подчеркивающих рельефное тело. Артист отказался и от всех вредных привычек.

- В какой-то момент понял: ну не могу больше! - признался Валерий Яковлевич «КП» на красной дорожке одной из музыкальных церемоний. - Итог: 12 лет не курю, почти год не пью.

- И как вам - легко даётся такое воздержание? Не хочется расслабиться хоть иногда?

- Держусь, пока держусь... Хотя порой так скучно становится и очень хочется нарушить отказ.

- А как же новогодняя ночь, неужели даже бокал шампанского не поднимете?

- Может быть, не знаю. Ведь ровно год будет: я в прошлую новогоднюю ночь выпил и завязал.

- Как 2020-й отмечать будете? Большинство коллег ваших работает под бой курантов.

- В Новый год я давно не работаю, а сижу за столом. С женой Люсей будем встречать праздники в Майами нашей маленькой компанией. Атмосфера там очень даже праздничная: все русские наряжают ёлки, а у американцев они стоят ещё с Рождества. И тёплый климат, это так здорово, можно ходить от елки до бассейна и обратно. К тому же многие артисты приезжают на праздники в Майами, и мы обязательно встречаемся: всегда бывает Филипп Киркоров, Анжелика Варум и Лёня Агутин, Ани Лорак часто вижу в новогодние каникулы.

- Вы недавно сказали, что вслед за дурными привычками хотите бросить работу...

- Я хочу в следующем году сократить количество концертов, чтобы не так зависеть от графика. А то я вечно всем должен - там объявлен, тут гастроли, болеть нельзя, ничего нельзя. Хочу выступать в своё удовольствие.