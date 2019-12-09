2019-12-09T20:42:50+03:00
Звезды

«Все бросил, стало скучно»: отказавшийся от вредных привычек Леонтьев боится «развязаться» на Новый год

Артист ждёт на праздники в Майами Филиппа Киркорова, Ани Лорак и Анжелику Варум с Леонидом Агутиным
Алена МАРТЫНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Артист отказался от всех вредных привычекАртист отказался от всех вредных привычекФото: Личный архив
Изменить размер текста:

В свои 70 Валерий Леонтьев выглядит на зависть многим сорокалетним: стройный, подтянутый, энергичный. И дело не только в физических нагрузках, диете и майках-сетках, подчеркивающих рельефное тело. Артист отказался и от всех вредных привычек.

- В какой-то момент понял: ну не могу больше! - признался Валерий Яковлевич «КП» на красной дорожке одной из музыкальных церемоний. - Итог: 12 лет не курю, почти год не пью.

- И как вам - легко даётся такое воздержание? Не хочется расслабиться хоть иногда?

- Держусь, пока держусь... Хотя порой так скучно становится и очень хочется нарушить отказ.

- А как же новогодняя ночь, неужели даже бокал шампанского не поднимете?

- Может быть, не знаю. Ведь ровно год будет: я в прошлую новогоднюю ночь выпил и завязал.

- Как 2020-й отмечать будете? Большинство коллег ваших работает под бой курантов.

- В Новый год я давно не работаю, а сижу за столом. С женой Люсей будем встречать праздники в Майами нашей маленькой компанией. Атмосфера там очень даже праздничная: все русские наряжают ёлки, а у американцев они стоят ещё с Рождества. И тёплый климат, это так здорово, можно ходить от елки до бассейна и обратно. К тому же многие артисты приезжают на праздники в Майами, и мы обязательно встречаемся: всегда бывает Филипп Киркоров, Анжелика Варум и Лёня Агутин, Ани Лорак часто вижу в новогодние каникулы.

- Вы недавно сказали, что вслед за дурными привычками хотите бросить работу...

- Я хочу в следующем году сократить количество концертов, чтобы не так зависеть от графика. А то я вечно всем должен - там объявлен, тут гастроли, болеть нельзя, ничего нельзя. Хочу выступать в своё удовольствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Возможно, придется вырывать верхние зубы»: Сын певицы Валерии рассказал о последствиях серьезного ДТП под Санкт-Петербургом
День страшной аварии молодой человек теперь называет вторым Днем рождения. Арсений уверен, что спасение его, остальных пассажиров и двушки-водителя - дело счастливого случая
Новости 24
Маргарита Симоньян: Путин не будет следующим президентом
Медведев освободил от должности замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную
Симоньян рассказала, за что благодарна Зеленскому
В Украине оценили экономический ущерб от потери Крыма и Донбасса
В США расширили санкции против Венесуэлы
Песков: При знакомстве Путин и Зеленский обменялись рукопожатиями
В Париже начался саммит «нормандской четверки»
Отдельная встреча Путина и Зеленского состоится до итоговой конференции «нормандского саммита»
Сумма требований России к Украине по делу о долге по облигациям достигает 4,5 миллиардов долларов
ЕС запускает санкционный режим по аналогии с американским Актом Магнитского
Медведев подписал постановление об ипотеке под 2 процента для дальневосточников
Синоптики предупреждают россиян о погодных аномалиях на этой неделе
Глава Минспорта о решении ВАДА: «Я не буду говорить политическое это решение или нет»
Стали известны номинанты на премию Золотой глобус-2020
Путин начал переговоры с Ангелой Меркель в рамках нормандского саммита
Александр Моор, глава Тюменской области: «Время от времени набор конкурентных преимуществ надо оценивать заново»
Коллекторы назвали минусы идеи запретить взыскивать долги с пенсий
В Ленинградской области на благоустройство дворов выделяют 1,4 млрд рублей
В Египте 14 детей пострадали при падении аттракциона
ВАДА обязало Россию выплатить самый крупный штраф в истории - 5 млн долларов
В Госдуме прокомментировали решение WADA в отношении России
Эксперт объяснил, что поможет увеличить доходы россиян
Мошенники придумали, как с помощью обычного письма в конверте обманывать россиян