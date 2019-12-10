Оливковый майонез: Роскачество выяснило, есть ли в нем оливковое масло

Эксперты Роскачества накануне Нового года проверили 18 наиболее популярных на российском рынке торговых марок оливкового майонеза (от 24 до 99 рублей за упаковку).

О хорошем

1. Вся продукция была признана безопасной: эксперты не обнаружили токсичных веществ, радионуклидов, пестицидов, патогенных микроорганизмов.

2. Также майонез всех проверенных торговых марок получил высшую оценку (5 баллов) по органолептическим показателям: вкус, цвет, запах и консистенция майонеза были «на высоте». То есть нельзя назвать какой-то майонез самым вкусным — они все хороши.

3. Также эксперты проверили содержание в майонезе трансизомеров жирных кислот (трансжиров). Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и нормативам, установленным для отдельных видов масложировой продукции в ТР ТС 024/2011, транжиры допустимы в количестве не более 2 %. По данному показателю нарушений нет, трансжиры в майонезах содержатся в количестве не более 0,1%.

4. Не подвел майонез и по содержанию яичного белка. Количество яичных продуктов во всех образцах соответствует требованиям ГОСТ 31761-2012 (не менее 1%).

Не все то оливки, что нарисованы

Итак, ответ на главный вопрос - есть ли в оливковом майонезе оливки? Да!

Во всех исследованных образцах эксперты выявили ДНК оливок. Это значит, что производители действительно добавили масло оливы в состав продукта.

Кстати, для чистоты эксперимента эксперты закупили обычный майонез «Провансаль», без указания «Оливковый» в маркировке, но при этом с нарисованными на упаковке маслинами. ДНК оливок в этом майонезе все же не нашли. Вывод: не верьте красивой картинке, читайте состав.

ВАЖНО!

Количество оливкового масла в оливковом майонезе определяется рецептурой и влияет на вкусовые качества продукта. Обычно речь идет лишь о нескольких килограммах масла на тонну прочих ингредиентов. И такая рецептура связана не с экономией дорогого сырья, а с физико-химическими свойствами оливкового масла: оно застывает при охлаждении, густеет. Тем не менее, если производитель не желает класть ни капли драгоценного оливкового в майонез, а использует, к примеру, синтетические ароматизаторы, на упаковке такого продукта должно быть указано не «Оливковый», а «с ароматом оливок», или «со вкусом оливок».

И не совсем хорошее

Собственно говоря, говорить о плохом качестве проверенного майонеза не приходится. Есть лишь небольшие отклонения от прекрасного качества.

* Наличие консервантов: в 10 из 18 марках есть консерванты сорбиновая (Е 200) и/или бензойная (Е 210) кислота. Это не является нарушением, однако не соответствует повышенным требованиям стандарта Роскачества.

* Нарушения, связанные с маркировкой - у 5 из 18 товаров. В майонезе ТМ «Маркет» Перекресток оливковый» 67% жирности (ООО «Ногинский пищевой комбинат», СТМ «Перекресток») выявлен консервант, не заявленный в маркировке – сорбиновая кислота (72 мг/кг). При этом количество сорбиновой кислоты, обнаруженной в пробах, невелико, поэтому есть вероятность, что консервант «пришел» в продукт из первичных составных компонентов. В этой связи производителям стоит порекомендовать тщательнее проверять сырьевые компоненты на этапе поставки. У остальных четырех товаров выявлены расхождения по массовой доле жира: «Глобус» - 65,7%, «Паспье» - 66,3%, «Здрава» - 65,1%, «Царский» - 65,4% вместо 67% заявленных.

ИТОГО

Самые лучшие

Повышенные стандарты качества (не просто ГОСТ) покорили восемь из 18 марок:

«Ряба»,

«Слобода»,

«Московский провансаль»,

«Скит»,

mr. Ricco

«Сдобри»,

«Миладора»,

«ЕЖК».