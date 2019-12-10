Новый бензин, который увеличивает пробег, очищает двигатель и сокращает выбросы

Крупнейшая российская нефтегазовая компания «Роснефть» несколько лет назад запустила масштабную программу модернизации производства. Новые технические возможности позволили повысить потребительские свойства производимой продукции.

Не так давно компания вывела на рынок высокооктановый бензин Pulsar-100 - топливо для высокофорсированных двигателей. По своему составу и рецептуре этот бензин существенно отличается от того же АИ-98. В нем больше высококачественных компонентов, которые предотвращают образование в двигателе отложений, а многофункциональная присадка чистит топливную систему.

Такое топливо успешно используется в российском чемпионате кольцевых гонок, в том числе автомобилями иностранного и российского производства. В команде Lada Sport Rosneft пояснили, что высокооктановый бензин из фирменных желтых бочек имеет стабильный состав, из-за чего не требуется постоянно менять настройки в двигателе.

Новый бензин уже успели оценить и рядовые автомобилисты, которые являются клиентами сети АЗС «Роснефть».

Корреспондент «Комсомольской правды» побывал на производстве высокотехнологичных видов бензина на одном из крупнейших НПЗ России.

ЗАВОД НОМЕР ОДИН

С чем у большинства россиян ассоциируется Рязань? Ее, разумеется, знают как малую родину Сергея Есенина. Многие вспомнят присказку про грибы, которые с глазами. Но в наше время Рязань - это прежде всего Рязанская нефтеперерабатывающая компания, подразделение «Роснефти». Сегодня РНПК обеспечивает топливом всю Центральную Россию. По объемам переработки (18,8 миллиона тонн нефти) это завод номер один в Центральном федеральном округе.

Огромная территория Рязанской нефтеперерабатывающей компании выглядит фантастическим хай-тек-ландшафтом. Космическая геометрия: вертикальные и горизонтальные линии труб, огромные эллипсы газгольдеров, многотысячные цилиндры-резервуары.

Нефть сюда поступает из Западной Сибири по магистральному нефтепроводу. А уже на РНПК начинается ее многоступенчатое превращение в топливо, на котором ездят автомобили, летают самолеты и ходят суда.

- Мы сейчас поэтапно реализуем масштабную инвестиционную программу по модернизации производства, - рассказывает главный инженер АО «РНПК» Кирилл Язев. - Благодаря этому мы начали выпускать бензин для высокофорсированных двигателей АИ-100, который является базой для фирменного Pulsar-100 (100 - это октановое число по исследовательскому методу. - Авт.).

В новом Едином лабораторном комплексе РНПК делают около 300 различных методов исследований.Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАТАЛИЗАТОР. ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Короткий экскурс в научно-популярную химию. Нефть, разумеется, не сразу становится бензином. Чтобы получить топливо, сырье проходит несколько этапов обработки. В общей сложности для производства разных марок бензина используют от 10 до 15 компонентов. Одни из самых важных участников процесса - катализаторы. Они поднимают октановое число, в результате чего и получается высокооктановый бензин. Раньше катализаторы приходилось закупать за рубежом. А сейчас РНПК перешла на катализаторы российского производства, которые ни в чем не уступают западным аналогам. Их производят на Ангарском заводе катализаторов и органического синтеза - это тоже дочернее предприятие «Роснефти».

Мы стоим у одной из пяти заводских установок каталитического риформинга. Именно здесь «облагораживают» бензин, после очистки его от серы повышают октановое число.

- В сырьевых фракциях октановое число - всего 60 - 65. В таком виде это не может использоваться как топливо, - объясняет заместитель главного инженера РНПК Игорь Кулаков. - Благодаря современным катализаторам мы можем ускорить процесс обработки. Реакция, которая могла идти 5 - 7 часов, с катализатором происходит за доли секунды. Следовательно, возрастает эффективность производства. Мы экономим время, ресурсы, энергию, сокращаем выбросы.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Рязанский нефтеперерабатывающий завод активно цифровизируют. Раньше в «Центре управления полетами» установок каталитического риформинга операторам приходилось тратить много времени на сбор данных, сверяя показания сотни различных датчиков. А теперь все в компьютере, человек следит за всеми процессами онлайн.

Новые технологии применяются даже на стадии погрузки готового бензина в 60-тонные цистерны. Большая часть готового товарного топлива разъезжается по регионам по железной дороге, а на территорию РНПК заходит сразу несколько ж/д веток для грузовых перевозок.

- У нас две эстакады для погрузки, - рассказывает зам. главного инженера завода Родион Ефремов. - Каждые сутки мы на каждой из них можем отгружать до 200 вагон-цистерн. На каждую затрачивается около 10 минут. Причем оператор в режиме реального времени видит, сколько уже залито в цистерну.

Модернизированные нефтеперерабатывающие предприятия «Роснефти» работают без остановок 24 часа в сутки. Фото: Пресс-служба ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

САМАЯ СОВРЕМЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ РОССИИ

Особая гордость РНПК - новейший Единый лабораторный комплекс. Это первый в России подобный объект, в котором применен новый принцип организации работы и исследований. Сегодня здесь трудится более 200 человек.

- Раньше на территории предприятия было несколько разрозненных лабораторий, каждая отвечала за проверку одного вида топлива, - говорит менеджер Департамента нефтепереработки компании «Роснефть» Евгений Лопатин. - Но мировой опыт доказал, что это нерационально. Поэтому теперь все наши лаборатории находятся в одном месте и каждая из них занимается конкретным типом испытаний.

По словам начальника испытательной лаборатории РНПК Заремы Асуловой, сейчас в ЕЛК можно проводить испытания по трем сотням различных методов:

- Наша лаборатория определяет и качество нефти, поступающей на предприятие, и всех полупродуктов на стадии производства, и готовой продукции. В том числе Pulsar-100, конечно же. Для нас важно, чтобы качество топлива всегда строго соответствовало государственным стандартам.

В одной из секций сейчас идет лабораторный анализ уже готового новейшего автомобильного бензина Евро-6, в котором снижено содержание серы, бензола и олефиновых углеводородов, что способствует уменьшению токсичности выхлопных газов. Это еще одна инновационная разработка предприятий «Роснефти». В настоящее время бензин Евро-6 кроме РНПК выпускают еще «Башнефть-Новойл» и Саратовский НПЗ.

Лаборант химического анализа Анастасия Савостина помещает в прибор два образца из одной и той же партии - так положено для двойного контроля качества.

- У нас образцы из резервуара 745, - поясняет девушка, выбивая данные на дисплее. - Мы проверяем их на содержание серы.

Прибор начинает тихонько урчать. А через несколько минут готовы результаты.

- Топливо соответствует самым высоким стандартам. Сера отличная. Готовим к выпуску.

КОНКРЕТНО

Что нужно знать о новом бензине

Pulsar-100 не зря называют топливом нового поколения. Специалисты компании BASF устраивали ему тест-драйв на двигателе BMW - он проработал 100 часов (это как если бы машина проехала 6000 км). По итогам испытания эксперты сделали заключение: этот бензин позволяет избежать закоксовывания форсунок и сокращает время впрыска бензина в цилиндр.

Таким образом, бензин АИ-100:

- увеличивает пробег;

- очищает двигатель;

- экономит топливо.