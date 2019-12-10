2019-12-10T01:04:46+03:00
Экономика

Дмитрий Мезенцев: Мы не всегда можем осознать потенциал Союзного государства

Накануне научно- практической конференции «Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы», которая посвящена 20-летию подписания Cоюзного договора, посол России в Беларуси, рассказал «Комсомолке» об итогах и перспективах нашей интеграции
Максим ЧИЖИКОВ
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Дмитрий Мезенцев (справа) и Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Фото: Михаил Метцель/ТАССДмитрий Мезенцев (справа) и Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Дмитрий Мезенцев считает, что потенциал Союзного государства, новые возможности, которые уже сегодня открыты для людей и которые дальнейшая интеграция откроет для миллионов граждан двух стран, мы не всегда умеем осознать.

- Важно отметить значение той интеграционной работы, масштаб и глубина которой сегодня принципиально иные, нежели ещё год-два назад. Встреча и переговоры Президента Российской Федерации Владимира Путина и главы белорусского государства Александра Лукашенко, которые только что прошли в Сочи, обмен посланиями национальных лидеров, ещё раз подтвердили совместную обращенность в будущее и значимость совместных планов. Братские отношения двух народов, союзнические отношения государств позволяют позиционировать и Союзное государство во взаимоотношениях со странами-соседями, с торговыми партнерами, демонстрировать наше взаимодействие на площадках международных организаций.

Работа по разработке и согласованию «дорожных карт» «Программы действий по реализации положений Договора о создании Союзного государства», которой последовательно заняты правительства под руководством Дмитрия Анатольевича Медведева и Сергея Николаевича Румаса, рабочая группа, которую возглавляют министры экономики России Максим Орешкин и Беларуси Дмитрий Крутой, показала, что замыслы, обозначенные двадцать лет назад, во время совершенствования в рамках Союзного договора, безусловно, обретают новую перспективу, и должны быть еще более востребованы.

А что касается сложных вопросов, то их не может не быть в том диалоге, который обозначает не только безусловный учёт национальных интересов, но и стремление выйти на единые подходы по сближению (унификации) национальных законодательств, формированию единых подходов в промышленной политике, на новый уровень взаимодействия на нефтяном и газовом рынках, в сельхозпроизводстве, в сотрудничестве таможенных служб и по десяткам других направлений.

Важно отметить, что сегодня союзный Договор позволяет миллионам граждан наших стран бывать в гостях друг у друга, формировать личные планы повышения квалификации, выбирать места работы, обучения, участвовать в образовательных программах России и Беларуси, помогает выстраивать тот режим взаимоотношения представителей бизнеса, который может давать результат и прибыль с учётом опыта друг друга. Но важно понимать и то, что для миллионов людей, наши государства, которые не имеют сейчас юридической границы, позволяют глубже понимать историю, понимать друг друга, национальную, культурную традицию славянских народов. И очень важно, что мы говорим об этом сегодня, оценивая подвиг солдата Победы, оценивая масштаб и значение предстоящих торжеств по случаю 75-летия Великой Победы с единых позиций. И в этом ни у кого не может и не должно быть сомнений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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