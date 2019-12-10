«У Саймона взрослые дети»: Любовь Толкалина наконец-то раскрыла имя таинственного возлюбленного

Любовь Толкалина прервала молчание и наконец-то рассекретила имя своего загадочного возлюбленного. 41-летнюю актрису возмутили слухи о том, что она встречается с женатым музыкантом, и звезда экрана решила показать своего избранника. Им оказался Саймон Басс – 53-летний британский композитор. Музыкант живет в Лондоне и пишет музыку для многих известных исполнителей, включая Мадонну и Робби Уильямса.

Слухи о том, что Любовь увела из семьи женатого композитора появились после того, как актриса выложила в Инстаграме селфи с любимым мужчиной. Правда, не слишком удачное: снимок был сделан в темноте, и избранника звезды было слишком плохо видно. Многие решили, что это композитор Брайан Финнеган, уроженец Северной Ирландии. Причем выяснилось, что мужчина счастливо женат на мексиканке Еве Роа. И у них есть совместный сын Олин.

Чтобы окончательно расставить все точки над «i», актриса опубликовала на своей страничке новый снимок с бойфрендом. На этот раз пара позирует при ярком свете, при этом Саймон Басс целует Любовь в щеку.

- Мой друг , Саймон Басс и Брайн Финнеган - два совершенно не похожих друг на друга человека. И живут вообще-то в разных странах! Есть небольшая разница между Англией и Северной Ирландией. У Саймона взрослые дети живут в разных странах, - рассказала Толкалина.

tolkalinaliuba Ой , мамочки!! Мой Бог!!!!!! Новым возлюбленным Толкалиной оказался женатый Брайн Финнеган

Саймон Басс живет в Лондоне, специализируется на русской музыке 19-го века и знает русский язык. Он – обладатель многих наград, в том числе приза Каннского фестиваля за лучшую музыку. Работал с известными режиссерами, включая Джорджа Лукаса. Саймон активно сотрудничает с Борисом Гребенщиковым, который, видимо, и познакомил его с Толкалиной. Кстати, актрисе еще несколько лет назад приписывали роман с БГ, но она его яростно отрицала. Теперь же Любовь уверяет, что ее сердце давно принадлежит британцу.

- Чтобы покончить со всеми слухами, разговорами , сплетнями и пересудами - мое сердце уже 4 года живет в самом центре the capital of Great Britain, - написала она в Инстаграме в конце ноября.

Никаких подробностей своего романа с английским композитором актриса не раскрыла. Как и то, насколько серьезными являются их отношения. Судя по всему, избранник звезды сумел поладить с дочкой Толкалиной Машей.

- Маминого мужчину зовут Саймон, он очень веселый человек, пишет крутую музыку и виртуозно играет на фортепиано, - рассказала журналистам 18-летняя Мария Кончаловская.

tolkalinaliuba Новый избранник звезды сумел очаровать дочь Толкалиной Машу.

С отцом своей дочки Маши режиссером Егором Кончаловским Толкалина прожила около десяти лет. В 2001 году актриса родила дочь Марию, но даже это не побудило пару поставить штамп в паспорте. Кончаловский и Толкалина объявили о расставании в январе 2017 года. Правда, при этом выяснилось, что они разошлись давно, но почти 8 лет скрывали, что больше не живут вместе. Маша – единственная дочь актрисы. Хотя Егор и Любовь расстались, они продолжают достаточно тепло общаться.

За это время режиссер успел не только обзавестись новой половинкой, но и опять стать отцом. Не так давно Кончаловский узаконил отношения с юристом Марией Леоновой, матерью своего сына. В 2017 году Мария родила режиссеру мальчика, которого они назвали Тимуром.