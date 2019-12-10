Дмитрий Шепелев - про разборки с семьей Жанны Фриске: Это история про жадность, воровство и подлость

Жанна Фриске сгорела от рака четыре года назад. Сыну Жанны и Дмитрия Шепелева Платону уже 6. Телеведущий старается вести новую жизнь: недавно объявил, что состоит в отношениях и дело, похоже, идет к свадьбе. Екатерина Тулупова - архитектор, у нее тоже есть ребенок. Об этом он рассказал на днях Ксении Собчак в ее шоу на YouTubе. В разговоре Собчак коснулась и больной темы - спросила Дмитрия про отношения с родителями Жанны. Оказалось, с этим все по-прежнему неважно. Публикуем фрагменты этого интервью.

Почему родители Жанны не видятся с внуком

«Есть решение суда, который инициировали они, - хотели определить порядок общения с ребенком. Я убеждал их этого не делать, у них была возможность видеться с Платоном. Мама Жанны была у меня в квартире не один раз, все более-менее было нормально. Но они требуют, чтобы Платон жил у них - не от меня к ним ездил, а от них ко мне. И суд установил порядок общения: полтора часа два раза в месяц. На эти свидания они не приходят. Но зато регулярно приходят на ток-шоу и рассказывают, какой я ужасный отец. Я хочу, чтобы ребенок рос в спокойствии. У него и так начало жизни было драматичным».

Про деньги Русфонда и Жанны

«Первый канал собирал деньги на лечение Жанны. Часть из них действительно потратили на лечение, остальные лежали на ее счету, и за каждую потраченную в медицинских целях копейку мы отчитывались. Когда Жанны не стало, выясняется, что, во-первых, на личных счетах Жанны - ноль. И на счете Русфонда, где был 21 млн рублей, - тоже ноль. Смотрим выписки: за 3 - 5 дней до смерти эти деньги снимают со счета… родители Жанны. После чего внук, как один из наследников, становится должником - кинули своего внука на 7 млн рублей. Любящие бабушка и дедушка будут делать такое?

Я выплатил долю Платона. Они говорят: нам ничего не надо: квартира - ребенку, дом - ребенку. Я выкупаю долю в нашем с Жанной доме - а эта доля оформлена не на ребенка, а на бабушку и на дедушку. Это не про любовь, а про жадность, воровство и подлость. И я буду вынужден рассказать об этом ребенку. Не сейчас, но я скажу ему правду».

Дмитрий говорит, что сын не забывает маму: они часто говорят о Жанне. Фото: instagram.com

Про криминальные наклонности Владимира Фриске

«Когда не стало Жанны, первое свидание Платона с дедушкой было на детской площадке. Он пришел туда... с пистолетом. И если бы не охрана, я не знаю, что бы было. Он угрожал мне.

Через несколько месяцев мы возвращались с Платоном в квартиру: нас поджидают пять человек, двое из из которых, как я потом узнал, находятся в федеральном розыске. Моему охраннику ломают руку, он закрывает нас своим телом… И это происходит на глазах ребенка, которому было два года».

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Он сам все украл»

Семья Фриске немедленно отреагировала на интервью Дмитрия. Владимира Фриске возмутила реплика Шепелева о том, что у Жанны были напряженные отношения с отцом и они не общались по полгода. «Чтобы он сдох после таких слов!» - бросил Владимир Фриске нашим коллегам из teleprogramma.pro. А в минувшее воскресенье сестра Жанны Фриске Наталья в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ заявила, что... на самом деле деньги со счетов Русфонда снимал сам Шепелев. «Он готовился к Жанниной смерти тщательно. Все карточки от Жанниных счетов были у него, - заверила Наталья. - Сделал каким-то образом на себя доверенность, когда Жанна была под морфием.Снимал все эти деньги, пользовался ими, как он хотел. По 20 миллионов чуть ли не через неделю вот так снимал». Наталья Фриске добавила, что готова предоставить доказательства этим обвинениям, но почему-то этого не сделала.

Позже Владимир Фриске рассказал starhit.ru, что Шепелев, по его мнению, растрачивает наследство сына - деньги, вырученные от продажи квартиры Жанны в Майами. Так, дедушку шокировало, что внук учится в нулевом классе частной школы, где обучение стоит 1,5 млн рублей и носит форму за 20 тысяч. Якобы Шепелев потратил уже 6 млн со счета сына. И даже взял оттуда недостающие 1,2 млн, когда выкупал долю в доме, выставленную на продажу по решению суда по иску Русфонда.

Владимир Фриске уже 4 года воюет с отцом своего внука.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

КСТАТИ

Ирина САЛТЫКОВА:

Дима ведет себя очень достойно

Звезда 90-х отзывается о Шепелеве как о порядочном человеке.

- Столько вокруг историй, когда мужчины не хотят знать своих детей, не платят алименты! А тут мы видим обратный пример: Дима Шепелев - заботливый, любящий отец. Допускаю, что родители Жанны могут быть не правы. Но это чужая семья, чужие противоречия. Зачем публике лезть в этот конфликт? В конфликте в любом случае всегда виноваты две стороны.

Дима - хороший парень. Представляете, каково ему на протяжении всех этих лет, что нет с нами Жанны, слышать злобные высказывания в свой адрес? А он ведь ведет себя очень достойно, долго молчал. Что он сделал плохого? Воспитывает сына, делает карьеру. Какая-то озлобленность кругом...

Записала Алина ЧЕРНОВА.