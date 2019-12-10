Мусорная реформа: Почему производители шин не готовы платить экологический сбор

КАК СИСТЕМА РАБОТАЕТ СЕЙЧАС

Для начала разберемся, что такое «расширенная ответственность производителя» (РОП).

Это механизм деятельности производителей и импортеров, согласно которому они участвуют в переработке товара, который производят или ввозят в Россию.

Законодательно принцип РОП в нашей стране введен с 1 января 2015 года. При его разработке за основу был взят опыт европейских стран, где самостоятельное исполнение «расширенной ответственности производителя» - основная практика для построения качественной системы утилизации отходов.

Компания может сделать это несколькими способами - самостоятельно или с помощью государства. Для самостоятельной реализации РОП бизнесу можно: использовать мощности собственных производств; заключить договор с компанией-переработчиком напрямую; заключить договор с переработчиком через отраслевую ассоциацию.

Если производитель или импортер отказывается сам обеспечивать РОП, то ему нужно заплатить в государственный бюджет экологический сбор, который рассчитывается по нормативам утилизации конкретных видов товаров.

Что предлагает Министерство природных ресурсов и экологии России

В начале октября 2019 года Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации предложило усовершенствовать к началу 2020 года существующий механизм РОП. В частности: ввести пятилетний мораторий на самостоятельное исполнение «расширенной ответственности производителя» (кроме собственных мощностей), обязав бизнес платить экологический сбор. Необходимость внесения этих поправок в закон со стороны Минприроды объясняется тем, что 90 процентов производителей и импортеров якобы не исполняют обязательства и подделывают справки об утилизации своей продукции без ее реальной переработки.

У нас в гостях исполнительный директор «Экошинсоюза» Сергей ПОДОЙНИКОВ.

МЫ ДЕЛАЕМ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ПРОДУКТ

- Почему против нововведения природоохранного ведомства выступают такие уважаемые бренды?

- Новая концепция, которую разработало Минприроды, содержит в себе несколько пунктов, которые вызывают нашу серьезную обеспокоенность. Основной - это мораторий на существующие сегодня прямые договоры, чтобы все деньги в виде экосбора шли государству и далее «Российскому экологическому оператору». Еще можно самим перерабатывать, но это бессмысленно - нигде в мире в шинной отрасли продукты переработки не идут обратно в новые покрышки.

- А разве нельзя взять изрезанную в крошку шину и запустить ее снова в процесс?

- До того, как я увидел, как производятся шины, я бы задал такой же вопрос. С точки зрения обывателя, покрышки кажутся достаточно простым продуктом. На самом деле шина состоит из множества слоев, причем каждый отвечает за свои задачи, у каждого свой набор материалов, тип каучука и так далее.

Сегодня это уже настолько высокотехнологичный продукт, что производители опасаются брать крошку, которая произведена из утилизированных шин. И делается это для нашей же с вами безопасности, чтобы у нас колесо не взорвалось где-то на дороге на скорости за 100 километров в час. Поэтому мы можем работать только с теми предприятиями, которые утилизируют шины и производят из них какие-то другие продукты с иным рынком сбыта.

- То есть инициатива Минприроды запрещает вам работать напрямую с перерабатывающими предприятиями?

- Да, в новой концепции стоит строгий пятилетний запрет на то, чтобы можно было самостоятельно заключать договоры с уже работающими переработчиками, утилизаторами, которые собирают изношенную резину.

- Что это принципиально меняет?

- Исчезает возможность контроля, куда идут эти деньги. А для нас это важно. Потому что, будучи ответственными предприятиями, члены «Экошинсоюза» требуют отчет за то, что сделали переработчики. У нас с ними есть свои программы поддержки и развития, чтобы мы каждый год неуклонно повышали процент переработки отработанных покрышек.

Исчезает рыночная конкуренция, так как оператор будет сам решать, кому и сколько денег направить. Это напоминает монополию, не находите?

Исполнительный директор «Экошинсоюза» Сергей Подойников - генеральному директору ООО «Континентал Калуга» Георгию Ротову: «Это приведет к деградации системы и монополизации рынка переработки».Фото: РИА Новости

ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЯЮТСЯ

- Тогда зачем Минприроды вносит инициативу моратория, как вы считаете?

- Аргументы, которые мы слышим от сторонников запрета, - их два. Первое, что якобы выписываются липовые справки об утилизации, когда за документами стоят надуманные объемы утилизации. И второе - то, что бизнес так и не пошел в переработку.

- Как? Вы же заключаете прямые договоры на утилизацию...

- В том-то и дело, что эти два аргумента нам совершенно не ясны. Во-первых, мы не видим подтверждения наличия липовых справок. Нет ни одного судебного дела, ни одного отзыва лицензии у утилизатора, который обманывает государство и своих заказчиков. Второй аргумент в нашей ситуации тоже не работает: мы утверждаем, что 95 процентов предприятий шинной отрасли прислушались к принципам «расширенной ответственности производителей» и исполняют свои обязательства по утилизации продукции. «Экошинсоюз» - это ассоциация, представляющая около половины рынка, поэтому мы в курсе ситуации.

- Что вы можете предложить Минприроды для улучшения ситуации?

- Одно из наших конструктивных предложений - это категоризация отходов. Мы понимаем, что в данном случае, если причесывать всех под одну гребенку, то законодательная инициатива может позитивно отразиться на одном виде отходов, а другой категории может навредить.

В развитых странах насчитывается от 5 до 12 категорий отходов, для каждой из которых существует свой подзаконный акт, свои определенные нормативы. И шины во всех этих странах рассматриваются отдельно от прочего мусора. Еще обычно отдельно идет электроника, батареи, аккумуляторы, газобаллонное оборудование, упаковка. Их выделяют в отдельные сегменты и для них существует специальное регулирование.

НАША ПРОДУКЦИЯ ПОДОРОЖАЕТ

- У нас в год продается 45 - 50 миллионов шин в стране. А сколько отходов образуется, какой масштаб бедствия?

- Экспертные оценки говорят о том, что в год образуется от 600 до 800 тысяч тонн шин, утилизируется из них примерно 15 процентов.

- Bridgestone и Continental оценили потери от моратория примерно в 200 миллионов рублей дополнительных затрат. То есть прямые договоры дешевле?

- Конечно! Экосбор во всех западных странах платят те компании, которые не хотят ничего делать, искать переработчиков, развивать утилизацию. Это как в квартире: если счетчик не поставил на горячую и холодную воду, то платишь дороже по общему тарифу…

- Если вырастет себестоимость, то насколько вырастут цены на шины в магазинах?

- Рост цен затронет практически все группы, все отрасли народного хозяйства. По нашим оценкам, шины подорожают на 4 процента, на другие группы товаров рост существенно больше - в РОП участвует 54 группы товаров, и рост цен на некоторые из них может составить более 10 - 15 процентов, ведь это имеет кумулятивный эффект.

СПРАВКА «КП Капитал»

Учредители отраслевого союза - это шесть мировых брендов, которые представляют девять компаний на территории России. Бренды, всем нам известные, - Bridgestone, Continental, Hankook, Michelin, Nokian Tyres, Yokohama.